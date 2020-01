Instagram exacerbe la rivalité féminine. On vous explique.

Une chronique de Sophie Mincke

Je me réveillais en douceur et j'ai décidé d'aller sur Instagram. Là, je tombe sur le profil d'une jeune femme que je trouve extrêmement jolie et je passe la demi-heure suivante à regarder quasiment toutes ses photos. Je me rappelle très précisément de ce moment parce que je ressentais comme une sorte de mal-être.

" Pourquoi vous ne serez jamais la plus jolie du monde " Charlie Danger, YOU GO GIRL !

Parlons de ce sujet tabou qui semble ne pas exister ou alors seulement en surface comme l’évidence qu’on ne voit plus et qu’on ne questionne pas. Parlons de ce regard qui glisse, du sourcil qui se lève, des sourires entendus et des lèvres qui se pincent.

La fameuse "rivalité féminine" qui existe entre les femmes, qui les poussent inlassablement à se comparer, à se juger et s’évaluer les unes par rapport aux autres. Que ce soit à l’école ou au travail, en soirée ou sur les réseaux sociaux, on retrouve cette rivalité tenace aujourd’hui encore, dans une époque pourtant marquée par le féminisme.

Miroir, mon beau miroir

Charlie Danger travaille dans la vulgarisation historique, c’est une archéologue et vidéaste française que l’on peut retrouver sur Youtube où elle anime son émission culturelle "Les Revues du Monde". On y parle archéologie, histoire, anthropologie, bref du contenu intéressant et qualitatif rendu accessible et ludique par le travail de cette jeune femme engagée. En 2018, le Louvre l’a invité à tourner une de ses vidéos qui parle de la fabrication de momie dans le musée même.

Pendant sa conférence TEDx (pour ceux à qui la référence échappe, il s’agit de conférences organisées dans le but "de diffuser des idées qui en valent la peine"), Charlie Danger pose une question qui a l’air toute simple mais qui est en réalité loin de l’être : "Pourquoi est-ce qu’on suit des gens sur les réseaux alors que ça ne nous fait pas du bien ?" et plus profondément, "Pourquoi est-ce que ça ne nous fait pas du bien ?".

En parcourant le profil Instagram d’une femme qu’elle trouvait très jolie, Charlie Danger a ressenti une sensation de malaise dont elle a rapidement identifié la cause : "elle est vachement mieux que moi". C’est ce qu’elle s’est dit en regardant les photos d’une personne qu’elle ne connaît pas, qui n’a pas les mêmes centres d’intérêt qu’elle, ni la même manière de vivre sa vie. Quelqu’un de profondément différent d’elle-même et avec qui elle n’a pas besoin de se comparer. Charlie était sur Instagram et avait juste envie de regarder de jolies photos, en l’occurrence d’une femme et d’une femme qu’elle estime être plus jolie qu’elle-même. Étrange ?

Cette réflexion, l’humoriste Marina Rollman en a également fait part à son public lors du Montreux Comedy Festival en 2018. Elle y explique suivre le compte Instagram d’Emily Ratajkowski (toi-même, tu sais) qui est un compte formidable avec de très belles photos, surtout si vous êtes un homme hétérosexuel ou une femme qui aime les femmes ! "Mais moi je suis une femme hétérosexuelle", ajoute-t-elle avant de s’interroger, à l’instar de Charlie Danger, "Pourquoi moi je la suis ?! Pourquoi on fait ça, nous les femmes ?".

Pour certaines raisons, les femmes sont poussées à se mettre en compétition, à évaluer et dévaluer leur propre potentiel par rapport à celui d’autres femmes

Dis-moi qui est la plus belle d’entre toutes

Charlie Danger a dès lors choisi d’analyser les 9 modèles les plus suivis sur Instagram en France et s’est intéressée à leurs abonnés et le verdict est sans appel : la majorité des abonnés sont des abonnées. Des femmes qui regardent d’autres femmes, leur corps, leur vie, leur beauté. Il existe manifestement encore un besoin que l’on ressent, lorsque l’on est une femme, de se juger et de se comparer physiquement à d’autres femmes. Pour certaines raisons, les femmes sont poussées à se mettre en compétition, à évaluer et dévaluer leur propre potentiel par rapport à celui d’autres femmes.

Rivalité et féminité sont encore liées en 2019 et la vidéaste s’interroge : où cette rivalité féminine prend-t-elle racine ? Pourquoi, aujourd’hui encore, se manifeste-t-elle socialement ? Le phénomène, qui se traduit par la peur inconsciente d’être supplanté par une autre femme, peut-il être endigué ?

Instagram, le réseau social qu’on ne présente plus, a été critiqué dans une étude pour ses effets néfastes sur la confiance en soi et l’estime personnelle mais aussi pour sa tendance avérée à favoriser la dépression chez ses utilisateurs. On ne le dira jamais trop, Instagram is not the real life. Pourtant, on continue de faire défiler le fil d’actualité, on zyeute allègrement parfois des heures durant la vie parfaite – non – des autres : nos amis et nos inconnus. "Nos inconnus" car à force de voir au quotidien le leur, ils finissent par investir l’intime, le nôtre.

Cause biologique et prédiction évolutive

En tant qu’historienne et archéologue, la vidéaste réfléchit à des faits scientifiques pour expliquer l’origine de cette stigmatisation des femmes entre elles. Premier réflexe, se tourner vers le biologique. La cause biologique, donc, serait la "compétition intrasexuelle". Le terme est mis en avant par Darwin en 1850 et Charlie nous explique qu’il conceptualise la tendance à se mettre en compétition, au sein d’un même sexe, pour obtenir des droits en matière de reproduction. Ce type de compétition très connu a longuement été étudié chez les hommes (le plus fort, le plus grand, le plus viril) mais, bizarrement, il n’y a eu que très peu de recherches conduites chez les femmes.

Une autre démarche scientifique pour décortiquer la rivalité entre les femmes consiste en la "psychologie de l’orientation". Charlie le détaille : c’est le prédicat évolutionniste qui pose le constat que, lorsqu’une femme est considérée comme attirante – c’est-à-dire, lorsqu’elle possède des attributs valorisés par les hommes –, elle recevra beaucoup plus d’hostilité et moins de coopération de la part des autres femmes. Ces dernières craindraient pour leur accès à un bon patrimoine génétique.

Que voulez-vous, nous sommes peu de choses… Heureusement, Charlie Danger, après avoir exposé ces hypothèses scientifiques, vient mettre un coup de pied libérateur dans la fourmilière. L’expression n’est pas fortuite, elle signifie précisément "Intervenir brutalement dans un groupe ou une société bien établie afin de les désorganiser ", coucou le patriarcat.

Déconstruire le concept

Non, les filles ne sont pas génétiquement programmées à être jalouses les unes envers les autres. Il y a d’autres facteurs importants qui méritent d’être pris en compte. C’est ce que fait Charlie Danger en choisissant l’histoire comme clef de compréhension de ce phénomène de pression social (c’est peu dire).

Longtemps, vraiment longtemps en fait, quelque chose comme plus de deux mille ans, les femmes ont dû dépendre des hommes pour survivre. Jusqu’il y a peu sur l’échelle humaine, les femmes n’avaient pas de droits et, pour exister et avoir un statut social, la solution était le mariage. Pour espérer la vie la moins pénible possible, se marier était une nécessité tandis que la rivalité entre les femmes apparaît sous cet angle comme une construction sociale.

À ce jeu-là, la beauté devient un avantage non négligeable et prend une importance plus particulière auprès des femmes que chez les hommes. Le problème n’est pas l’hypothétique superficialité des femmes mais bien l’inégalité réelle entre les femmes et les hommes (hello again, le patriarcat) qui a provoqué chez celles-ci l’intériorisation du besoin de plaire aux hommes et donc, par extension, du besoin de se mettre en compétition entre elles.

La beauté reste encore et toujours être un avantage dans les différents domaines de nos vies ; en amour mais pas seulement. Des études montrent que c’est aussi le cas sur le marché du travail, lors des études et même face à la justice

2019, année féministe

Charlie Danger nous pose alors la question suivante : Pourquoi aujourd’hui encore, dans une société relativement moderne où les femmes ont des droits et la possibilité de ne plus devoir dépendre d’un homme pour survivre, être jolie (selon, on s’entend, les critères esthétiques actuels) est une corde en plus à son arc ?

La beauté reste encore et toujours être un avantage dans les différents domaines de nos vies ; en amour mais pas seulement. Des études montrent que c’est aussi le cas sur le marché du travail, lors des études et même face à la justice. Sans compter les petites suggestions quant à l’intérêt des femmes à être jolie. Ces injonctions " discrètes " sont autant de violences faites à l’encontre des femmes au quotidien. Charlie Danger n’oublie pas non plus d’aborder la surreprésentation des beautés idéales (exceptionnelles et/ou "photoshopées" et/ou "chirurgiées") qui, peu à peu, devient la norme et précipite les femmes dans une lutte vaine pour y ressembler sans jamais pouvoir y parvenir, ni même en profiter. Si une femme doit toujours vouloir être belle, c’est orienté vers un idéal par essence inaccessible. Parce que sinon, c’est bien connu, c’est une salope.

Mot d’ordre : SORORITÉ

On l’a vu précédemment et Charlie Danger le développe en long et en large dans sa géniale conférence, les mécanismes sont plus complexes qu’il n’y paraît ! Ils sont produits du présent mais aussi du passé. Ils sont le résultat terrible de l’imposition d’un certain schéma sur les femmes depuis des siècles.

Il est temps que cela change, que le sursaut féministe que l’on connaît depuis quelques années se traduise par des réalisations concrètes. La tâche paraît gigantesque mais Charlie Danger a une idée : le principe de contagion sociale. Grâce à une impulsion donnée, il est possible de changer la norme, de rendre mainstream ce qui ne l’était pas avant : une solidarité féminine sincère et forte.

Plus la représentation des femmes sera fidèle à la réalité et plus la sororité sera valorisée et mise en avant, plus vite nous atteindrons le point d’inflexion.

Le moment où la norme n’est plus la norme, le moment où la rivalité entre les femmes a été remplacée par la bienveillance et le soutien entre elles, entre nous.

Sophie Mincke est philosophe, spécialisée en questions éthiques, politiques et sociétales