In Siré Kaba We Trust, créatrice d’une mode qui décloisonne

"Le coté sociale est hyper important pour moi. Il faut donner la chance à celles et ceux qui en ont moins. En plus, j’ai découvert qu’il y avait beaucoup de personnes d’origines étrangères qui y travaillent, dont plusieurs personnes d’Afrique de l’Ouest. Par rapport à mon projet, ça a beaucoup de sens. Par exemple, là, il y a un Guinéen, évidemment, quand j’apporte de l’indigo ça lui évoque des choses…"

De prototype en prototype, Siré Kaba affine ses pièces, et réalise petit à petit que ses créations belges aux couleurs d’ailleurs portent en elles des récits de représentation. Elle se souvient du jour où elle a pris conscience qu’elle pouvait être actrice de changement : "C’était la journée internationale des droits de la femme 2015, il y avait une expo qui mettait à l’honneur les femmes d’Afrique . Ma fille avait adoré l’événement, moi aussi. En rentrant à la maison, elle est tombée sur un prospectus d’Océade. Elle l’a regardé, et tout d’un coup, elle a perdu son enthousiasme. Elle n’a plus rien dit. On était dans le métro, quand soudainement elle m’a demandé ‘Et nous alors ?’. Je ne comprenais pas, ‘nous quoi ?’ Elle m’a répondu : ‘Toi, moi, papa, on n’existe pas ?’ Sur le prospectus il n’y avait que des familles blanches, elle ne se reconnaissait pas. Ça a été horrible pour moi d’entendre ça, de réaliser qu’on était invisibles."

Le rendez-vous est donné à Molenbeek, à l’arrêt Comte de Flandres. On repère la créatrice de loin, Siré Kaba est stylée de la tête aux pieds. Elle ouvre les bras et affiche un large sourire : "Molenbeek, c’est un symbole, c’est ici que tout a commencé. J’y ai mon atelier, j’y travaille comme chargée de com’ au CPAS et j’y ai habité 16 ans". Nous nous asseyons au soleil sur la place communale, elle nous raconte son histoire… Fille de diplomate, avant d’arriver en Belgique à l’âge de 16 ans, elle a grandi entre le Guinée, le Ghana et la Tanzanie. Le mélange des cultures fait partie de son identité, elle se présente d’ailleurs comme une véritable zinneke.

Dans cette série In… We Trust (en français : "Nous croyons en"), Les Grenades vont à la rencontre de femmes arrivées là où personne ne les attendait. Pourquoi We Trust ? Parce qu’elles ont suivi leur passion, elles y ont cru. Et nous aussi. Des femmes de caractère qui déconstruisent les stéréotypes à leur manière… Troisième épisode consacré à Siré Kaba, qui crée la belgitude métissée et stylée.

"Je veux produire un vestiaire idéal en proposant aux gens des pièces qui viennent d’ailleurs. La fast fashion, ça ne coûte pas cher et tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter des pièces de créateurs et créatrices, mais en réduisant le nombre de pièces qu’on achète, on peut s’offrir des pièces qui portent en elles une histoire. C’est plus intéressant, plus personnel."

Le nom de sa marque Erratum Fashion fait référence à "la correction des erreurs du passé", la correction des stéréotypes liés à l’Afrique. "On efface et on écrit une nouvelle histoire", explique-t-elle en souriant.

À travers ses collections, Siré Kaba raconte une belgitude métissée. "Quand je dis que c’est une marque belge, parfois, on me regarde bizarrement… Les gens ont une idée bien précise de ce qu’est une marque belge, mais oui, c’est une marque belge inspirée par l’ailleurs, comme moi."

Positivité et moteur intérieur

Comme pour tout le monde, la pandémie est venue bouleverser son activité. "Avant, j’organisais des ventes privées ou je participais à des ventes de créateurs au Mad par exemple." Beaucoup d’événements ont été annulés, mais cette femme lumineuse n’est pas du genre à se laisser abattre. "Cette période a aussi été le moment de revenir vers moi, de faire ma petite révolution intérieure, de me demander ce qui me pousse à me lever tous les matins ? J’ai réalisé que ce que j’étais en train de faire avait du sens, que j’y croyais." Elle a par ailleurs participé à l’élan de solidarité national en offrant des masques au profit des femmes victimes de violence.

Pour le reste, rien n’arrête sa créativité. Et surprise… "In … we trust", le nom de notre série est également celui de son nouveau projet de t-shirts, actuellement en cours de confection. Trois modèles seront déclinés : "In diversity we trust", "In feminism we trust", "In anti-racism we trust". "Il y a des gens pour qui ces concepts sont encore compliqués et demandent un effort, mais on ne peut plus faire l’impasse là-dessus", explique-t-elle avec conviction.

Siré Kaba a par ailleurs cofondé le collectif NAW (New African Wave) pour promouvoir la mode, le design, et le lifestyle afropolitain. "On a tendance à croire que la mode africaine ce n’est que le wax, mais non c’est tellement large : bijoux contemporains, sneakers haut de gamme et éthique, streetwear… Il y en a pour tous les goûts. On travaille avec Bozar dans le cadre de l’Afropolitan Festival, la prochaine édition aura lieu en juillet."