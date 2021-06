In Nafissa Yaouba We Trust, photographe et féministe - © Tous droits réservés

Dans la série In… We Trust (en français : "Nous croyons en"), Les Grenades vont à la rencontre de femmes arrivées là où personne ne les attendait. Pourquoi We Trust ? Parce qu’elles ont suivi leur chemin, elles y ont cru. Et nous aussi. Aujourd’hui, place à Nafissa Yaouba qui visibilise les femmes à travers à la photo. Nous retrouvons Nafissa Yaouba, au studio La fabrique 22A à quelques pas du canal, dans le centre de Bruxelles. C’est ici qu’elle réalise ses portraits de femmes. Une manière pour elle de les visibiliser et de leur donner plus de place. Et aujourd’hui, c’est à notre tour de mettre la photographe en lumière... ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe Se reconnecter à soi Nafissa Yaouba s’est formée en photographie à l’Inraci. Après ses études, elle dit suivre un chemin "conditionné". Elle trouve un emploi dans la vente, dans le milieu du maquillage. "J’ai commencé comme caissière réassortisseuse, puis je suis passée seconde et enfin responsable boutique." Quand naît son deuxième enfant, elle prend conscience du schéma dans lequel elle s’est engouffrée. "Je me suis dit : ‘ il y a quelque chose qui ne va pas.’ Je travaillais pour respecter des chiffres. Il y avait énormément de contraintes, de protocoles de vente. Je devais sanctionner les gens par des évaluations. Je me suis demandé : ‘À quel moment j’ai bifurqué de ce qui compte vraiment ?’" Au niveau de sa vie privée, elle ne trouve pas l’épanouissement. "J’avais le projet de vie tel que je l’avais perçu en tant que jeune fille : la maison, le mari, les deux enfants, la voiture, le job... mais ça ne marchait pas. Je me voyais m’éteindre, je m’épuisais." Elle décide de changer la donne et de mettre un terme à cet engrenage. Elle se sépare du père de ses enfants, change de travail et revient à sa passion de toujours : la photographie. "Je me souviens, j’avais le choix entre acheter un nouveau canapé et un appareil photo numérique, j’ai choisi l’appareil", confie-t-elle en riant. Quand on met une photo sur la table, on va tou·tes la voir différemment selon nos perceptions du monde, c’est vraiment intéressant

Des portraits de femmes Depuis trois ans, la voilà donc redevenue photographe. Elle s’est spécialisée dans les portraits de femmes, un intérêt qui date depuis longtemps, puisque c’était déjà le thème de son travail de fin d’études. Après des photos de mode et des commandes, elle décide de mener ses propres projets : photographier les femmes qu’elle choisit. C’est comme ça, entre autres, que le 8 mars 2020 elle photographie Zofia Wislocka dont nous avons, nous aussi, réalisé le portrait dans le cadre de cette série. Et puis arrive la crise sanitaire et son lot de remises en question. Elle crée une association : Women We share. "Je suis dans un mode associatif, coopératif et collaboratif. J’ai créé une ASBL pour mettre en avant les femmes par l’image au travers du médium photo." Son envie part du besoin de montrer ce que font les femmes en dehors des stéréotypes de genre. Son premier projet d’envergure est porté sur les femmes d’actions. Elle décide pour ce faire de sélectionner trente femmes de différents domaines et de réaliser leur portrait pour raconter leur histoire. Parmi les trente femmes, des réalisatrices, des militantes, des autrices, des sportives... Et même une Grenade !

Des triptyques multifacettes Chaque femme est déclinée en une série de trois photographies noir et blanc : une sur un fauteuil en studio avec un objet symbolisant le domaine dans lequel elles œuvrent, une sur leur lieu d’action et une en phase de repos. "J’ai en mémoire beaucoup d’images d’hommes assis sur ce type de fauteuil en noir et blanc. Je voulais recréer une histoire sur ce fauteuil d’inspiration patriarcale : finalement, elles reprennent la place de laquelle on les a chassées. Cette image raconte cette reprise de position." En rencontrant toutes ces femmes, je me rends compte que le prisme du genre est immense. Et un féminisme n’est pas du tout l’autre Dans la phase d’action, nous pouvons appréhender qui sont ces femmes et ce qu’elles font. Enfin, pour la photographe, il est essentiel de visibiliser aussi les femmes dans leur phase de ressourcement. "À une époque, je ne prenais pas le temps de ce repos. Je ne suivais pas mon cycle, ni mon flow, ni quoi que ce soit. Il y a un conditionnement à la rentabilité de l’être humain. Montrer les femmes qui se reposent, ça me renvoie à moi qui ne le faisais pas. Dans le schéma parfait où tout devrait être parfait, tu donnes du temps pour ton travail, ton linge, ta famille... Mais en fait, il y a un lâcher-prise à explorer. Je trouvais important de montrer ces femmes qui se baladent en forêt, prennent un verre entre copines." Ce travail sera rassemblé lors d’une exposition à l’automne et dans la publication d’un catalogue. "Au détour des rencontres, j’ai décidé de rajouter un portrait classique en studio de cinq collectifs. Ce qui fait au total 30 triptyques et 5 portraits de collectifs." C’est dans un esprit d’empowerment qu’elle présente les actions de ces femmes. "Je voudrais que d’autres femmes se disent ‘moi aussi je peux le faire’."

L’image pour révéler "Je suis issue d’une famille monoparentale. J’ai été élevée par ma maman, les questions féministes sont présentes dans ma vie depuis longtemps, mais je n’en avais peut-être pas forcément conscience." C’est à l’arrivée de ses 40 ans que s’est opéré le véritable switch. "En rencontrant toutes ces femmes, je me rends compte que le prisme du genre est immense. Et un féminisme n’est pas du tout l’autre. C’est très riche de voir la multitude des profils." J’ai en mémoire beaucoup d’images d’hommes assis sur ce type de fauteuil en noir et blanc. Je voulais recréer une histoire sur ce fauteuil d’inspiration patriarcale : finalement, elles reprennent la place de laquelle on les a chassées. Cette image raconte cette reprise de position Dans son prochain projet, elle aimerait se concentrer sur la visibilisation des femmes âgées. Aussi, dans un esprit de transmission et de sororité, Nafissa Yaouba donne des cours de photos aux femmes "pour sortir du mode automatique et apprendre à gérer son appareil." Elle organise par ailleurs des balades photographiques. "Ça fait sortir les femmes de chez elles, on part toutes ensemble en forêt."

