In Makoto We Trust, la calligraphie pour faire sortir des cases

"Moi je suis née ici, dans ce quartier. J’ai beau voyager, ‘mon home sweet home’, c’est Anderlecht", introduit l’artiste. Sur son t-shirt, une de ses œuvres : le continent africain calligraphié. Si les murs et les toiles sont ses principaux modes d’expression, le textile lui sied de temps à autre. D’origine amazighe, elle porte ses racines en héritage. "Il est écrit ‘wahda’, unité. Je l’ai créé alors qu’on parlait beaucoup de racisme subsaharien dans le Maghreb. Ce continent, c’est le nôtre, on est tou·tes africain·es." Pluralités des identités et messages positifs, plongeons dans son parcours.

Dans la série In… We Trust (en français : "Nous croyons en"), Les Grenades vont à la rencontre de femmes arrivées là où personne ne les attendait. Aujourd’hui, rendez-vous avec Makoto qui décloisonne les univers artistiques et questionne notre rapport au monde.

Résilience et création

Depuis toujours donc, c’est à Anderlecht qu’elle a ses repères. Ici se confondent ses plus beaux comme ses plus tristes souvenirs. Adolescente, elle perd son père et son frère dans des conditions très difficiles. "Les épreuves de la vie font la personne, la créatrice que je suis devenue. Je pense que si tu as une vie très lisse, ce sont d’autres choses qui sont exprimées." Makoto, 41 ans, est aujourd'hui maman de 2 garçons de 17 et 19 ans. "En tant que mère célibataire, on a un autre parcours. Ça peut être tellement épuisant, mais aussi tellement riche..."

Sociologue de formation, c’est à la suite d’un stage organisé par son ami Dema qu’en 2012, elle se lance dans la calligraphie : contraction de beauté (kallos) et écriture (graphein). Pour elle, c’est le déclic. "J’ai toujours aimé l’esthétique de la langue arabe. J’ai toujours adoré dessiner, griffonner, écrire. Pendant le stage, j’ai découvert à quel point la calligraphie me faisait du bien, à quel point ça me permettait de faire le vide."

Après cette expérience, elle prend des cours à l’espace Magh et petit à petit se fait connaitre à travers ses œuvres. Son blase, "Makoto", elle le tient du célèbre manga de de Mamoru Hosoda "la traversée du temps". "C’était mon pseudo-Facebook, j’aimais ce personnage qui a le pouvoir de remonter dans le temps. Quand j’ai cherché un nom d’artiste, j’ai voulu changer par “Fille de Barbarie” en résonnance à mes origines berbères, mais tout le monde m’appelait déjà Makoto, alors c’est resté."

Ce pseudonyme, c’est aussi un choix délibéré de questionner les préjugés. Notre interlocutrice explique avoir en horreur l’enfermement dans des cases. "J’aime bien brouiller les pistes. Je ne veux pas qu’on vienne me chercher parce que je suis une femme musulmane. Ce cliché ‘diversité-émancipée-libérée m’agace. Makoto est un nom à consonance japonaise, je fais de la calligraphie arabe, il y une influence japonisante, mais je suis aussi inspirée par le hip-hop des années 90 durant lesquelles j’ai grandi. Je suis un patchwork de rencontres. Et c’est ça qui est intéressant, c’est ça vivre à Bruxelles."

L’importance de la reconnaissance et de l’héritage

Son art est appelé le calligraffiti, elle empreinte les codes de la calligraphie, mais utilise des marqueurs contemporains. "La calligraphie est un art ancestral. Je peux me la réapproprier avec les outils urbains du graph’ et ça j’adore." En 2017, elle participe à une première exposition collective avec d’autres femmes graffeuses à Bozar. Elle y présente alors sa série de trois toiles intitulée "Black Star".

En 2020, c’est à l’Espace Magh qu’elle inaugure sa première expo solo "Roots". "C’est quand même chouette, c’est là que j’ai pris des cours et me revoilà sept ans plus tard... J’aime bien l’idée de cycle. Je me sens remplie de gratitude. Au vernissage, c’était très important pour moi qu’il y ait les membres de ma famille : ma maman, mes deux grandes sœurs et mes fils. Mon papa était avec nous aussi parce que j’avais réalisé son portrait et j’ai fait une allocution où j’ai évoqué mon grand frère." Interrompue par le confinement, c’est cette expo qui reprendra dès ce mercredi