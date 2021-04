In Leïla Maidane We Trust, entrepreneuse sociale et féministe

Dans la série In… We Trust (en français : "Nous croyons en"), Les Grenades vont à la rencontre de femmes arrivées là où personne ne les attendait. Pourquoi We Trust ? Parce qu’elles ont suivi leur passion, elles y ont cru. Et nous aussi. Des femmes de caractère qui déconstruisent les stéréotypes à leur manière… Huitième épisode consacré Leïla Maidane, qui fait rimer la tech’ et l’humain.

Nous retrouvons Leïla Maidane à son co-working, "Spaces", un immense espace fraichement rénové à Tour et Taxis. Elle nous accueille avec un grand sourire. Cette jeune entrepreneuse de 29 ans, hyper active travaille sur plusieurs projets en même temps : Femmes Fières, une asbl dont l’objectif est de rendre l’entrepreneuriat accessible aux femmes et BeGreator une entreprise tech’ qui promeut des pratiques inclusives en matière d’accès à l’emploi.

La débrouille dans les veines

"Depuis que je suis gamine, j’ai le réflexe de me débrouiller pour trouver une solution quand je suis face à un dysfonctionnement. Dès que j’ai eu 14 ans, j’ai bossé dans une salle de sport pour être autonome, l’indépendance a toujours été ma priorité", introduit Leïla Maidane. À 18 ans, elle quitte le plat-pays pour le Canada. "J’avais besoin de découvrir autre chose, de reconstruire ma vie toute seule ‘from scratch ("à partir de rien", ndlr).’"

En septembre 2010, elle commence à étudier à Solvay, mais ça ne lui convient pas. Elle se lance dans des petits jobs, économise et met les voiles vers l’Angleterre, où elle étudie le business et la finance pendant cinq ans. Pour payer l’Université à Londres, elle travaille comme serveuse dans un bar à desserts la journée et le soir dans un "private dinning" où sont organisés des dîners d’affaires. "La comptable du lieu cherchait une assistante comptable, j’ai postulé et j’ai eu le job ce qui m’a permis d’avoir plus de stabilité dans cette ville très coûteuse en tant qu’étudiante."

En 2015, une fois diplômée, se pose la grande question "rester ou partir" ? Le coût de la vie de la capitale anglaise a raison de son choix. "Je suis rentrée en Belgique et j’ai commencé dans le recrutement informatique. Mais vite, je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas, ce n’était pas assez humain."

Elle se lasse. Une porte s’ouvre à elle dans la consultance informatique. "C’était chouette d’améliorer les systèmes de grosses boîtes, mais il y avait un manque de sens à ma fonction."

Besoin de social

Parallèlement à ce travail, la jeune femme fait de nombreux voyages au Maroc. "Une partie de ma famille est encore là-bas, en grandissant j’ai eu envie de mieux connaitre le pays. En 2017, un soir au sud-est vers le Sahara, avec une amie, on a rencontré Ali qui nous a expliqué qu’il venait d’un village où vivait une collectivité de femmes qui voulaient se lancer dans un projet entrepreneurial, mais qui manquaient d’accompagnements, d’outils."



Leïla Maidane contacte quelques entreprises en Belgique, collecte des fonds et lance un projet d’apiculture et de tapis berbères en partenariat avec Min Ajliki, un programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Son asbl Femmes fières voit le jour. "Je l’ai co-créé avec une amie Wassila Tahere. Elle est vraiment une femme de terrain, alors que moi je suis plus cérébrale, on est très complémentaires."

Ce projet social l’anime, tandis que son emploi de consultante la mine de plus en plus. En 2018, un jour, elle n’arrive plus à se lever. "Je suis allée voir le médecin, et c’est là que j’ai décidé d’arrêter de travailler comme consultante. Mes grands-parents, ma mère, qui ont tellement galéré pour avoir une stabilité financière, me répétaient ‘Leila regarde tous tes avantages, pourquoi tu changes de job ?’ Mais je ne pouvais plus."

En 2019, elle rencontre Ibrahim Ouassari de MolenGeek qui remplit une mission de sensibilisation à l’entrepreneuriat. "Le courant est bien passé, mon aventure MolenGeek a commencé. Je suis devenue responsable des opérations, COO. Mon rôle était de permettre au projet de se développer de manière durable. J’ai travaillé là, un peu plus d’un an jusqu’au mois de juillet 2020, avant de me mettre à mon compte pour de bon."