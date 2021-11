In Laurence Siquet We Trust, du pain et des rêves réalisés

Dans la série In… We Trust (en français : " Nous croyons en "), Les Grenades vont à la rencontre de femmes arrivées là où personne ne les attendait. Rendez-vous farineux avec Laurence Siquet qui a retrouvé le gout de la vie après un burn-out en créant son projet de boulangerie. Sur les hauteurs d’Ottignies, avenue du Chêne : une affiche indique "les miches de Lola". Quelques escaliers plus bas et nous y voilà. Laurence Siquet nous reçoit avec un thé chaud. Derrière la baie vitrée, la vue sur la vallée est magnifique. Les couleurs de l’automne sont flamboyantes. C’est ici, dans sa maison, qu’elle a installé son atelier-boulangerie. Si son parcours est loin d’être lisse, elle a su le faire rimer avec délices... Se reconstruire Remontons le temps. À l'université à Louvain-la-Neuve, rien ne prédestine cette étudiante en sciences économiques à devenir boulangère. "Je n’avais jamais pensé faire ce métier. Cependant, je me souviens qu’enfants, on allait chercher le pain avec ma sœur au village. J’aimais bien cet environnement, ces odeurs..." ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe Plus tard, elle devient économiste et est employée dans un bureau d’études dans la coopération au développement. Installée dans sa vie de famille, elle découvre dans la boulangerie un véritable hobby. "J’avais participé à un atelier autour du levain, j’en préparais chez moi pour le plaisir. C’était chouette d’avoir une activité manuelle alors que mon travail était très intellectuel." Il y a quelques années, elle décide de prendre un congé éducation (un jour par semaine) pour lui permettre de suivre une formation en boulangerie-pâtisserie. De manière hebdomadaire, elle ramène le fruit de sa production à ses collègues : des tartes, des gâteaux, des viennoiseries. Cependant, au bureau, la masse de travail et la pression s’accumulent, elle craque. "Malheureusement (ou devrais-je dire heureusement avec le recul ?), j’ai fait un gros burn-out. Cet événement a signé un arrêt brutal de mes activités, y compris la boulangerie." Un long cheminement et beaucoup de remises en question suivent ce basculement, elle prend conscience de son besoin de changer de voie. "Je n’avais plus envie de rester assise devant mon ordi. Je désirais faire quelque chose qui m’inspire, qui me procure de la joie et du plaisir au quotidien." Le pain qui est déjà dans sa vie devient son objectif de carrière. Changer de vie Sur le chemin de la guérison, elle reprend sa formation en boulangerie. "Le prof était étonné en entendant mon projet. Il m’a dit ‘ah bon, mais je ne te vois pas du tout boulangère’, ça m’avait un peu vexée.’" Motivée et décidée à passer à la vitesse supérieure, elle se met en quête de cours plus poussés. Alors qu’elle et sa famille sont en voyage en 2017 à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, elle découvre une enseigne qui lui plait. "À chaque fois que je pars en vacances, je regarde s’il n’y a pas des boulangeries que je pourrais visiter. Quand j’ai gouté cette production, je me suis dit ‘waouw c’est le pain que je veux faire’. Je les ai contactés en leur demandant s’ils accepteraient que j’apprenne avec eux.’" Traditionnellement l’homme est au fournil, son épouse est à la boutique. J’ai cassé ce cliché puisque je fais tout de A à Z À 41 ans, elle quitte le plat pays une semaine en novembre pour faire un essai dans cet atelier. L’expérience est une réussite, les propriétaires sont d'accord de la former sur une plus longue durée. "J’avais en tête de partir en stage six mois pour pouvoir me tester et voir si je tenais le coup physiquement. J’ai proposé à ma famille d’habiter en France avec moi pendant cette période. Mon mari et mes enfants m’ont dit ‘okay on y va’." Nouvelle maison, nouvelle vie. Les enfants changent d’école, ses proches la soutiennent à fond ! "On est parti en février 2018 jusque fin aout. C’était une mise en situation complète. J’ai appris à gérer les processus de différentes pâtes, enfourner, défourner. J’ai appris plus en six mois qu’en deux ans de formation."

Baliser un nouveau métier En rentrant en Belgique, elle se fait accompagner par la coopérative Crédal qui a un programme d'entrepreneuriat en alimentation durable. "Il fallait passer du rêve à la réalité. Au fur et à mesure de mes visites chez les boulangers, je savais assez bien ce que je voulais et ce que je ne voulais pas." À travers ce changement de carrière, elle devient sa propre patronne et son objectif est notamment de ne jamais revivre un épuisement professionnel. "Le plus difficile est de poser des limites. J'ai mis en place une série de choses pour tenir sur la durée." Laurence Siquet produit deux jours par semaine (le mardi et le jeudi). "Traditionnellement l'homme est au fournil, son épouse est à la boutique. Moi j'ai cassé ce cliché puisque je fais tout de A à Z." La boulangère se lève vers 4 ou 5 heures du matin et commence ses préparations au lever du jour. "Le levain est un processus assez lent. Je cuis les pâtes début d'après-midi et je démarre la vente à 17h." C'est à la veille de la pandémie, en février 2020 qu'elle a lancé officiellement son activité : "les miches de Lola". "Le confinement a bien boosté les ventes j'organisais ça devant ma maison. C'était un peu l'attraction de la rue. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Ça a démarré sur les chapeaux de roue. Je ne m'attendais pas à un succès si rapide." La vente en direct lui permet de maintenir un contact avec sa clientèle. "J'écoute les propositions, je m'adapte puisque je maitrise toute la chaine." Ce lien avec ses client·es, notre interlocutrice y tient beaucoup. La plupart de ses acheteur·ses habitent sa commune, à Ottignies. "J'ai rencontré énormément de gens de mon quartier grâce à ce projet, j'adore ! On discute, on échange. Parfois, les enfants viennent sans leurs parents, ils savent que je prépare des morceaux des biscuits... Peut-être qu'ils et elles me rappellent ces moments quand avec ma sœur on allait chez le boulanger", confie-t-elle avec malice.

