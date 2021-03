IMAINA, une artiste libre

Les mots sont parfois coupants. Parfois, ils aident à guérir. IMAINA explore leurs facettes dans son premier EP Wounds. Avec des notes electropop, elle parle d’amour toxique et de blessures. Elle y défie aussi les cases dans lesquelles la société l’enferme, avec une volonté : se libérer. C’est dans un grand bâtiment qui accueillait des évènements au temps où on pouvait encore se faire la bise, qu’IMAINA nous reçoit. Depuis son passage à The Voice Belgique en 2018, la jeune belgo-bolivienne a préféré son nom de scène IMAINA à Fabiola Legrain, un nom de scène (qui signifie "comment") en Quechua, la langue parlée par sa grand-mère bolivienne. Dans son EP où se mêlent les langues et les sonorités, elle célèbre sa mixité culturelle et ses racines. Artiste complète, IMAINA écrit, compose et interprète ses musiques, tout en apportant une grande attention à l’esthétique de ses clips. Les Grenades l'ont rencontrée alors que le secteur culturel est toujours à l'arrêt à cause de la pandémie et que les artistes multiplient les appels à l'aide, une problématique qui affecte particulièrement les femmes artistes. IMAINA, quant à elle, attend la réouverture des salles de concert pour montrer son travail. ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Votre EP Wounds parle d’amour toxique, du dark side of love, la face sombre de l’amour. Qu’est-ce qui vous a inspiré l’écriture de ces chansons ? J’ai écrit cet EP à la suite d’une conversation que j’ai eue avec une amie il y a quelques années. Elle me racontait des histoires qu’elle avait vécues et je tentais de la réconforter. Mais, tout en parlant, je me suis rendu compte que moi aussi, j’avais connu des expériences similaires, mais que je ne les avais jamais vraiment conscientisées. Cet EP parle donc de nos blessures, de nos traumas, de nos relations toxiques. C’était thérapeutique de parler de ces blessures ? Je ne sais pas si c’était thérapeutique. Ça m’a surtout fait du bien de mettre des mots sur ce qu’il s’était passé. Je pense qu’il y a encore du chemin à parcourir avant que je sois guérie. Malheureusement, la musique n’est pas magique et ne fait pas disparaître les maux. Mais c’est une première étape. La musique a fait ressortir des choses en moi, a rouvert des plaies. Mais si ce n’est pas thérapeutique, c’est par contre émancipant ! Je ne sais pas si un jour je serai guérie de toutes mes blessures, mais la musique me permet de parler des choses qui me touchent. Elle me libère ! ►►► A lire aussi : Lisza, la chanteuse ni muse ni muselée

En parlant d’émancipation, vous vous présentez comme une bruja, une sorcière. Qu’est-ce qui vous attire dans cette figure ? J’adore le concept de bruja. En espagnol, la bruja est une femme forte, qui ne s’excuse pas pour qui elle est. C’est un terme très utilisé dans la culture latino et j’avais envie de me l’approprier. De me sentir moi aussi une bruja. Et puis, les femmes qu’on accusait à l’époque d’être des sorcières étaient des femmes qui elles aussi étaient des femmes fortes, qui ne rentraient pas dans les cadres de la société de l’époque. Et je me sens aussi comme ça en tant que femme. Quand je m’exprime, quand j’essaye d’être moi-même, je sens parfois que je ne suis pas à ma place, pas dans les cases. Et je voulais souligner ces deux idées, de femme forte et anticonformiste.

C’est facile d’être une femme forte qui ne s’excuse pas dans le monde de la musique ? Non, malheureusement pas. Déjà dans notre société, ce n’est pas facile, et le secteur de la musique n’échappe pas au système patriarcal. En tant que femme, c’est très difficile de faire sa place. On est vite invisibilisées. On nous parle avec condescendance. On s’accrédite vite le résultat de notre travail. C’est difficile de faire entendre sa voix. Heureusement pour moi, je n’ai pas fait face au harcèlement sexuel comme ce que dénonçait Pomme, mais je crois que c’est parce que j’ai commencé la musique plus tard qu’elle. J’ai d’abord voulu apprendre à me connaître, faire des études pour avoir des outils et éviter de me faire arnaquer. Mais malgré ça, on me traite avec condescendance. On me dit que je ne suis pas légitime et que je suis juste chanceuse d’être là où je suis. Alors, que non ! C’est grâce à mon travail que je suis ici aujourd’hui ! ►►► A lire aussi : Entre dénonciations et drôles de polémiques, le monde de la musique évolue Vous décrivez votre style de musique comme mélancolique. Pourtant il est assez rentre-dedans. Oui ! Je suis naturellement attirée par des sentiments nostalgiques, tristes, mélancoliques. Mais pour moi, ça ne veut pas dire que c’est nécessairement dépressif. Je ne trouve pas que mon EP soit dépressif, au contraire. A travers l’écoute, on peut ressentir cette volonté de sortir de cette boîte, de cette Glass box comme ma chanson. Il y a vraiment cette envie de sortir de la boîte des relations toxiques, mais aussi des assignations que la société te dicte quand tu es une femme. Je veux me libérer de mes chaînes ! Le secteur de la musique n’échappe pas au système patriarcal. En tant que femme, c’est très difficile de faire sa place. On est vite invisibilisées

Vous pensez que c’est important d’être engagée dans la musique que vous faites ? Je pense que je n’ai pas le choix. Pourtant, je ne suis pas activiste explicitement, mais juste en parlant de ce que j’ai vécu, en parlant de féminisme, je n’ai pas d’autre choix qu’être engagée. Et je pense que quand les artistes essayent de refouler cet engagement, c’est contre-productif. Les chanteuses comme Nathy Peluso ou Princesse Nokia ne sont pas non plus des grandes activistes, mais elles inspirantes et elles s’assument. Elles inspirent les jeunes femmes. C’est important d’avoir des femmes artistes comme elles. En espagnol, la bruja est une femme forte, qui ne s’excuse pas pour qui elle est. C’est un terme très utilisé dans la culture latino et j’avais envie de me l’approprier. De me sentir moi aussi une bruja

Vous dites que c'est plus dur pour les jeunes femmes d'entrer dans le monde de la musique. Quels conseils donner à celles qui veulent se lancer ? Si tu as envie d'écrire de la musique, de composer, de produire, apprends. J'ai commencé à apprendre la guitare parce que mes amis avec qui je jouais n'étaient pas disponibles quand je le voulais, ou ne comprenaient pas ce que je souhaitais. Je crois que c'est important au début, de ne dépendre que de ton propre talent. Moi aujourd'hui, je suis entourée de personnes très talentueuses et créatives, mais j'ai su les trouver parce que je ne dépendais pas d'elles. Et encore aujourd'hui, j'écris, je compose, je coarrange, je décide des visuels. C'est important pour moi qu'il y ait ma patte dans toutes les étapes de la création. C'est mon projet. Personne n'est propriétaire de mon projet. Ni de moi.