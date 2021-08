"Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants"... vraiment ?

Aaaah, le fameux prince charmant, l’homme à marier, le Saint graal que toutes les femmes sont supposées rechercher. Et trouver ! Car gare aux célibataires, ces femmes autonomes qui vivent sans homme, elles sont forcément suspectes (comme dans le stéréotype de la "femme à chats") et subiront de nombreuses pressions pour rentrer dans le rang. Et ce malgré les études qui prouvent que les femmes célibataires vivent leur meilleure vie.

Autant d'études qui incitent à interroger le voile romantique qui entoure l'institution du mariage pour aller voir ce qu'il y a vraiment en-dessous. Et rien que la question du partage des tâches ménagères est déjà compliqué. Ce partage est toujours inégal, notamment au sein des couples mariés. Si on regarde les couples hétérosexuels, le journal Le Soir titrait même en 2018 sur le fait que les hommes belges en faisait de moins en moins à la maison. En 2020, on estimait que 81 % des femmes belges effectuaient quotidiennement des tâches domestiques, contre 33 % des hommes belges. Ça se passe de commentaire.

Le mois dernier, c’est un commentaire sur le mariage qui a enflammé une partie de Twitter. Il vient de la militante pakistanaise pour les droits des femmes et lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai, qui a déclaré dans le magazine anglais Vogue : “Je ne comprends toujours pas pourquoi les gens doivent se marier. Si vous voulez avoir une personne dans votre vie, pourquoi devez-vous signer des papiers de mariage, pourquoi ne peut-il pas s’agir simplement d’un partenariat ?” Grave erreur, ne répétez surtout pas cette cascade chez vous. Parce qu’elle a été accusée de vouloir propager des idées négatives sur le mariage et ça, ce n’est vraiment pas bien ! Elle était une fois

Laissez-moi vous racontez une autre histoire ! Elle était une fois… Typhaine D., une autrice et comédienne française et féministe, nous parlions à une conférence et elle a eu cette phrase, elle a dit "mon nom de famille est une simple initiale, un D., parce que je refuse de porter le nom de mes maitres". Et par là, elle faisait référence au fait que le nom de famille des femmes est en fait le nom des hommes autour d'elles, les grands-pères paternels, puis les pères, et elles prennent le nom de leur mari, qui sera transmis à leurs éventuels enfants. En France, le collectif PorteMonNom milite pour que le double nom de famille soit automatique à la naissance. En Belgique, le double nom de famille est autorisé depuis 2014. Surprise ! Il serait très peu utilisé dans les faits...

Cette invisibilisation n'est pas la seule violence que vivent les femmes dans l‘intimité de leur foyer. Le mariage et l‘amour romantique devraient aussi être questionnés face aux chiffres de la violence conjugale, des violences sexuelles, physiques, économiques, psychologiques. De multiples violences se passent derrière des rideaux et des portes bien fermées. C’est pour cette raison que les féministes utilisent ce slogan, resté célèbre depuis les années 1970 : le privé est politique. Aujourd’hui encore, des femmes violentées témoignent que lorsqu’elles ont cherché de l’aide, on leur a répondu : “Mais c’est votre mari...”