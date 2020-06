Harcèlement des policières: "Qu'est-ce que les femmes foutent à la police ?"

“Je tiens vraiment à mon anonymat parce que j’ai une famille à nourrir”. Celle que nous appellerons Elisa dans cet article a souhaité sortir de son silence suite à la diffusion du reportage du magazine #Investigation sur la RTBF ce mercredi 27 mai, intitulé “Harcèlement à la police : le grand malaise”, une enquête consacrée au harcèlement moral et sexuel au sein de la police.

Elisa est policière depuis des années au sein de la zone de police Nord qui rassemble les communes bruxelloises de Schaerbeek, Evere et Saint-Josse. Dans le reportage, une autre policière s’exprime sur le harcèlement sexuel qu’elle a subi de la part de son supérieur dans cette même zone de police. L’affaire était sortie dans la presse quand elle avait porté plainte contre lui après avoir dû supporter une soirée “teambuilding” (sic) dans un club échangiste.

“Je peux vous dire que ce reportage diffusé sur la RTBF a provoqué beaucoup de remous en interne. Pas mal de policiers et de policières ont regretté que plus de choses ne soient pas sorties par rapport à ce qu’il se passe dans la zone”, affirme Elisa.

“Harcèlement moral généralisé”

Elisa parle d’un “harcèlement moral” généralisé. “Nous sommes dans un système très pyramidal où personne n’a une vue d’ensemble. On ne sait plus dans quel jeu on joue. Tous les penseurs, les policiers plus anciens ou intellectuels, ont été déplacés vers ce qu’on appelle “le couloir des morts”. Ces personnes sont écartées et font un travail très administratif.”

“Tout le monde craint de faire l’objet d’un article 44, un déplacement individuel pour les besoins de l’organisation. Cela se fait de manière tout à fait abusive, contre toutes les personnes qui osent critiquer l’institution en interne. J’en ai déjà fait les frais. Les personnes plus fragiles, par exemple les policières mamans célibataires qui sont déjà dans un équilibre fragile et ne vont pas risquer d’être déplacées, n’osent plus parler librement, notamment dans les cas de harcèlement. Ce sont des mesures disciplinaires cachées. Les policiers qui font l’objet de cette mesure ont l’impression d’avoir raté quelque chose, d’avoir mal travaillé”.

Ces déplacements sont abordés par plusieurs autres policiers et policières dans le reportage du magazine Investigation et ne semblent pas être uniquement le fait de la zone de police Nord.

“On devient des numéros”

Elisa dit avoir peur d’un “drame humain”. “Dans ce contexte, les policiers de la zone sont stressés. On déshumanise la police, on devient des numéros, des robots. C’est dangereux. Comme les plus anciens sont déplacés, on se retrouve sur le terrain avec des nouvelles recrues, qui n’ont pas la même expérience. Un collègue a déjà sorti son arme de service dans une situation qui ne le nécessitait pas.”

Ces “déplacements abusifs” sont démentis par Audrey Dereymaeker, responsable de la communication de la zone de police Nord. “Ces situations n’existent vraiment pas dans notre zone, ce n’est pas la politique du chef de corps. Et quand nous apprenons qu’il y a du harcèlement, nous prenons des mesures contre le harceleur, pas contre la victime”, précise-t-elle.

“A part montrer votre cul, vous ne savez rien faire d’autre”

Il y a un an, en mai 2019, Les Grenades-RTBF ont publié le témoignage de R., une ex-commissaire de police qui racontait le harcèlement sexuel, le sexisme et le racisme dans la police belge. “Ceux qui ont une position de pouvoir sont les plus violents. Nous sommes supposés être neutre politiquement mais ce n’est pas vrai. Ils sont tous politisés. Lui était étiqueté N-VA. Il nous donnait cours sur les violences sexuelles et avait des propos sexistes en plein cours. Il disait que le viol ce n’était pas grave, que les femmes étaient des putes”, soutient R.

Elisa, comme les policières qui témoignent dans le reportage du magazine Investigation, vit aussi ce sexisme quotidien. “Les phrases machistes, on les entend en permanence. On nous dit que les femmes sont là uniquement pour faire du social. Quand on a des problèmes d’horaire avec nos enfants, on entend : “Qu’est-ce qu’elles foutent ici ?” On nous demande de trouver une autre fonction que le terrain, une fonction où "on se sentirait mieux". J’ai aussi entendu : “A part montrer votre cul, vous ne savez rien faire d’autre”. On m’a demandé si je voulais des enfants. C’est tourné comme des blagues et il n’y a pas de solidarité entre les femmes parce qu’on a dû se forger une carapace, on est très seule face à ça.”