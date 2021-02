Grèves des femmes : un outil d'émancipation à travers l'Histoire

Ce 8 mars 2021, pour la troisième année consécutive, les femmes sont appelées à faire grève dans notre pays, à l’initiative du Collecti.e.f 8 maars lors de la Journée internationale pour les droits des femmes. Le Collecti.e.f 8 maars est un groupe de femmes indépendant des partis et syndicats qui défend un féminisme intersectionnel et populaire. Plusieurs assemblées en non-mixité sont prévues pendant l’année pour les rassembler et les organiser. “Depuis le début de notre mobilisation, en 2018, nous utilisons ce slogan : “Si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête”. Pour nous, il est évident que les grèves des femmes, et les grèves féministes, ont un ancrage historique important”, explique Chiara Filoni, membre du collectif. S'inscrire dans l'Histoire De fait, si on remonte dans l’Histoire, bien d’autres femmes ont décidé de s’arrêter pour visibiliser leurs réalités et demander des changements dans la société. En novembre 1909 par exemple, à New York, une grève générale des ouvrières éclate dans des ateliers de confection de textile. La grève est menée par la syndicaliste Clara Lemlich Shavelson et elle est suivie pendant plusieurs mois par plus de 20.000 ouvrières qui cessent de travailler pour de meilleurs conditions de travail, la fin du travail des enfants et le droit de vote des femmes. Si les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête En 1917, pendant la Première Guerre Mondiale, les femmes russes descendent dans la rue pour réclamer du pain et le retour des soldats. Commencée dans le secteur du textile par des femmes ouvrières et ménagères, la grève s’étend à d’autres secteurs. C’est le début de la révolution russe. ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

10)Elles arrêtent la date du dernier dimanche de février, le 23 février dans le calendrier Julien, donc le 8 mars pour notre calendrier grégorien pic.twitter.com/I6N2zARuHH — Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) March 6, 2020

Le lundi 8 mars 1965, à Alger, les femmes descendent massivement dans la rue. “Elles en avaient assez : assez de leurs petits boulots mal payés, assez du chômage, assez du manque de formation, assez du contrôle social exercé par les frères et les maris", relate l'historienne Natalya Vince. Certains slogans s’adressaient spécifiquement aux hommes : “Allez faire la cuisine, nous faisons de la politique”, “Restez à la maison, occupez-vous des enfants, nous nous occupons de nous”. En 1966, en Belgique, 3000 ouvrières de la Fabrique nationale d’armes, la FN Herstal, décident d’entamer une grève qui durera 12 semaines pour demander un salaire égal à celui des hommes. Les hommes sont solidaires avec la grève et sont mis au chômage technique. Elles lancent un mouvement plus large pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

Grèves des femmes : un outil d'émancipation à travers l'Histoire - © Tous droits réservés

Grèves des femmes : un outil d'émancipation à travers l'Histoire - © Tous droits réservés

