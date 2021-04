Gisèle Abboud Mbayoko, " la voix des diversités"

C’est un matin de mars ensoleillé que nous rencontrons Gisèle Abboud Mbayoko. La femme politique nous reçoit sur son lieu de travail, au siège de DéFi.

Des photos ornent les murs et les meubles. La pièce est rangée même si quelques tas de feuilles triées, surlignées, étiquetées, sont posés ci et là dans la pièce. Son grand bureau nous en dit déjà un petit peu sur elle. Les baies vitrées laissent passer le soleil. Nous nous installons sur une table, la fenêtre est ouverte, l’air est chaud. Les bruits de la vie mouvementée bruxelloise nous entourent.

Gisèle Abboud Mbayoko nous explique avoir été élevée dans une famille où les valeurs de sororité et d’empathie, où le respect de soi et de l’autre en étaient les bases fondamentales. C’est ce qui l’a fait grandir, ce qui l’a forgée.

" Ce soir je dîne avec Gisèle "

La femme politique bruxelloise a fait des études de sciences sociales et de droit et a commencé sa carrière en tant que spécialiste de la santé et du développement de la petite enfance. Belge d’origine congolaise, elle a malheureusement dû faire face au harcèlement, mais aussi à de nombreuses discriminations raciales et sexistes.

"J’ai vécu des épisodes violents d’injustice dans tout mon parcours de vie. Ça a commencé en troisième maternelle. Heureusement, j’étais armée du fait de l’éducation que j’ai reçue de mes parents. J’ai pu me défendre, mais ça laisse des traces. Je pense que c’est ce qui a fait le caractère et la personne que je suis. Ça explique aussi les combats que je mène aujourd’hui ". Elle nous raconte également, qu’alors qu’elle n’avait que sept ans, s’inspirant de Rosa Park, elle s’est mise debout sur un banc afin de protester contre des injustices qu’elle subissait.

C’est d’ailleurs en partie ce qui expliquera son engagement en politique. Même s’il ne s’agissait pas d’un rêve d’enfance, il lui a toujours tenu à cœur de défendre les personnes opprimées.

"J’ai toujours eu un rôle où j’allais me lever pour défendre certaines choses. Il n’était pas formalisé que j’allais me présenter sur des listes politiques. Mais si je voulais changer les choses non seulement pour moi, pour les autres, pour les enfants des autres, mais aussi pour les autres victimes, il fallait pouvoir mouiller son maillot et s’engager en politique".

En 2019, elle lance "Ce soir je dîne avec Gisèle", un apéro qu’elle organise deux fois par semaine durant la campagne électorale afin de rencontrer les citoyens autour d’un verre et de prendre le temps de discuter avec eux. Elle continuera avec "Ce midi je lunche avec Gisèle chez DéFi", même principe. Les réseaux sociaux sont aujourd’hui devenus incontournables pour rester en contact avec le public et échanger.

"Quand je parle de rencontrer, je parle vraiment au sens le plus métaphysique du terme : entendre des histoires, me mettre à leur place, leur raconter mes histoires et essayer de remonter tout ça [ndlr :en politique]. Ça me nourrit et me conforte dans ma position en me disant que j’ai envie de continuer et de faire ça pendant au moins 10-15 ans de ma vie. Et il y a des choses à faire !". Et cela a fonctionné puisqu’elle a récolté 1804 voix dans la circonscription de Bruxelles-Capitale. Elle assiste aujourd’hui François de Smet, le président du parti DéFi.

Sur le terrain, le parti se divise en groupe de travail. Chez elle, ses convictions se traduisent dans les groupes thématiques auxquelles elle appartient : discriminations et harcèlement, petite enfance, famille, mobilité et logement. Dans chaque instance, elle ajoutera un accent toujours un peu plus important sur les droits des femmes. Le rôle et la place des mamans au sein des familles ont peu changé dans nos sociétés. Les enfants restent souvent à charge de la mère. Ainsi, en logement par exemple, elle nous explique qu’il y a des choses à repenser notamment pour les familles monoparentales qui touchent plus particulièrement les femmes.

En mobilité, même si le parti était en accord avec la taxe kilométrique imposée à Bruxelles, il s’agit de réfléchir aux mamans qui ont plusieurs enfants et qui n’ont pas le choix que d’utiliser une voiture pour les conduire à l’école.

Au niveau fédéral, elle accompagne François de Smet dans la lutte contre la drépanocytose, maladie génétique chronique mondiale et pourtant totalement méconnue. "La drépanocytose est portée et par le papa et par la maman, mais malheureusement, on pose souvent la faute sur les femmes. C’est la maladie génétique chronique la plus répandue au monde, mais dont on ne parle pas et dont on ne s’occupe pas vraiment parce que c’est souvent associé à une maladie de noir.es. Je fais ce travail pour pouvoir la faire reconnaître au maximum avec toutes les conséquences qui en découlent tant au niveau familial que social".

Elle est aussi active au sein de DéFi Femmes, entité spécifique au parti pour l’égalité des genres, et a initié plusieurs campagnes de sensibilisation: #Lcommelutte contre le harcèlement et les discriminations ou encore #remontetonpantalon sensibilisant aux viols commis à Béni au Congo. Durant la campagne du parti sur les réseaux sociaux contre les violences faites aux femmes, elle était également chargée de s’occuper de la partie harcèlement et plus particulièrement des discriminations rencontrées en tant que femme noire.

Représenter les diversités

Engagée, Gisèle compte aussi rendre visible ce qu’elle appelle non pas la diversité, mais les diversités : les femmes d’origines différentes, de physiques différents, de couleurs différentes, de religions différentes, porteuses de handicap, bref, celles à qui on donne moins la parole. C’est d’ailleurs ce qu’elle déplore : un traitement médiatique où elle trouve que l’on ne fait parler que les mêmes témoins et experts en invisibilisant totalement les autres.

La question de la représentativité lui tient donc particulièrement à cœur puisqu’elle insiste sur le fait que tout le monde ne vit pas les discriminations de la même façon : "Une femme blanche, si elle se fait harceler, on lui dira qu’elle est hors sujet, on questionnera son intelligence, mais jamais on ne remettra jamais en cause sa réalité d’être humain. En tant que femme noire quand je me fais démonter sur les réseaux sociaux, on ne va pas me considérer comme un être humain. Soit on va me traiter d’animal, soit on va me réifier. C’est encore plus violent".

Elle a pu s’inspirer de femmes qui l’entouraient comme sa maman ou ses cousines. "C’était important pour moi parce que c’était les seules où je pouvais me retrouver à 100 pourcents tant physiquement que mentalement", nous explique-t-elle en ajoutant qu’il est important de se construire avec des modèles qui nous ressemblent. D’où l’importance des représentativités des diversités. C’est d’ailleurs une des raisons qui l’a poussée à s’engager chez DéFi : "Il y a tout un tas de femmes et ce qui est chouette c’est que c’est un panel de femmes différentes, d’origines différentes, de vécus différents. C’est quelque chose qui est inscrit dans l’ADN de DéFi et je me retrouve dedans", en pensant notamment à Gisèle Mandaila, première femme noire à exercer une fonction exécutive au niveau fédéral en Belgique, Nicole Nketo Bomele, Sophie Rohonyi ou Joëlle Maison.

La politique ce n’est pas un métier, c’est un engagement, c’est une relation qu’on a avec le citoyen, avec son pays avec le monde

La Belgique est-elle un pays raciste ? Le rapport de domination reste structurel et ancré dans l’inconscient collectif :"Il y a certains réflexes encore dans les comportements. Quand j’étais petite on m’a souvent dit " ah mais tu parles bien, tu t’exprimes bien pour une femme noire". Il y a encore un grand travail à faire.

Mais devoir se poser pour expliquer à tout le monde pourquoi c’est raciste et offensant, c’est épuisant. Elle ne baisse pas pour autant les bras puisqu’elle a surtout envie de permettre à ses filles de grandir dans un monde le plus juste et égalitaire possible, espérant qu’elles n’aient pas à traverser les difficultés qu’elle a dû traverser ainsi que sa mère et les générations d’avant. "Quelquefois je me dis " mais je ne suis pas que ça ". Je suis autre chose. J’adore la musique, la lecture, le cinéma, je suis beaucoup de choses en dehors du combat militant. En même temps, j’ai l’impression que ça prend de la place parce que c’est le moment. Il faut le faire, mais le burnout militant nous guette tous."

Tous les jours pourtant, depuis plus de 600 jours, elle poste un message sensibilisant à la négrophobie en espérant que les choses puissent un petit peu bouger. Probablement aussi que si ce travail militant était partagé par tout le monde, ça serait moins fatiguant.

