Gioia Kayaga : "Notre génération n'a pas eu d'autres choix que de se construire dans la colère"

Audrey Vanbrabant est journaliste indépendante depuis trois ans et fervente lectrice depuis qu’elle est en âge de déchiffrer les mots. Du plus loin qu’elle s’en souvienne, ce sont principalement des hommes qui ont constitué ses bibliothèques, les autrices étant souvent absentes des programmes scolaires et des remises de prix prestigieux. Il y a quelques mois, elle a constaté qu’elle ne lisait pratiquement plus que des femmes. Tous les mois, elle propose de découvrir une autrice belge et sa dernière œuvre. Bonne lecture !

C’est un peu comme une claque. Celle qui pique longtemps après avoir été donnée. Celle qui laisse une trace, des picotements. Celle qu’on ne peut pas oublier, pas nier. C’est un peu comme un secret aussi. De ceux bien gardés dont on n’ose pas parler par peur de le dénaturer, d’en dire trop ou pas assez, de ne pas rester fidèle aux propos.

Ensauvagement, c’est un livre qui porte bien son nom. Encore mieux son sous-titre : Le petit livre de la colère. Dans cet ouvrage de plus de 150 pages, Gioia Kayaga pousse un long cri de rage. Contre tout, tout le monde. La société dans laquelle on vit, le capitalisme qui détruit et exploite, la terre qui ne tourne plus rond, les femmes qu’on continue de maltraiter. On ressort de cette lecture revigoré·e, triste, soulagé·e, coupable. On ne sait pas très bien. Parce que tout ce que l’autrice raconte, pour peu qu’on soit un peu honnête, on le savait déjà. Les inégalités raciales, salariales, de genres. Les dégâts de la crise liée au covid19. L’exploitation des moins lotis au profit des très riches.

Tout ce que Gioia Kayaga écrit, on l’a déjà lu, entendu, on en est déjà conscient.e. Sauf qu’elle le dit avec rage, férocité, sans pincettes. Et là est certainement sa plus grande force : celle de dire ce qu’on a entendu cent fois avec virulence.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Révoltons-nous

Dans Ensauvagement, l’autrice brandit son droit à la colère. "Je pense que nous sommes une génération qui n’a pas eu d’autre choix que celui de se construire dans la colère. Prenons le féminisme. Beaucoup de femmes sont en colère et ont le droit de l’être. Aujourd’hui, si on veut être indépendante et traitée avec respect, on n’a pas d’autre option que celle de la colère", détaille Gioia Kayaga.

Et personne n’est épargné. Impossible – à moins de beaucoup de mauvaise foi – de ne pas balayer devant sa porte au sortir de ce bouquin. Il est capital aujourd’hui d’avoir accès à des écrits qui sortent des sentiers battus, de la gentillesse ou de la finesse que la littérature exige à tout va. Il est important de laisser entendre des points de vue qui font mal au ventre et provoquent des remises en question qu’on ne préférerait pas avoir, parce qu’elles sont astreignantes et qu’elles exigent la déconstruction.

Ensauvagement est un essai qui énerve par moments, parce qu’il rappelle que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Pire, que nous en sommes responsables. Et puis qui rassure aussi, parce qu’il donne l’espoir d’un autrement. Gioia Kayaga prouve que les autrices militantes ne sont pas tenues au care. Qu’il ne leur est pas obligatoire d’expliquer les combats qu’elles portent avec politesse et calme. Que, passé un certain stade, les luttes ne peuvent pas se contenter de gentillesse et de beaux emballages.

Beaucoup de femmes sont en colère et ont le droit de l’être. Aujourd’hui, si on veut être indépendante et traitée avec respect, on n’a pas d’autre option que celle de la colère

Autrice, poétesse, slameuse – mieux connue sous le nom de Joy – Gioia Kayaga a plusieurs casquettes et les porte toutes avec assurance et détermination. Depuis le début de sa carrière, l’artiste n’a de cesse de faire converger ses combats et de transformer sa colère en art et projets multiples.

Après des études de littérature et une belle carrière dans le monde du slam, Gioia Kayaga publie plusieurs recueils de nouvelles aux éditions Maelström (L’arbre sans racines d’un pays sans soleil, Hybride) ainsi que deux albums (Tram 25 et L’art de la joie). Ensauvagement n’est pas un roman, plutôt un coup de gueule thérapeutique qui s’est transformé en long essai. "Je n’espère pas qu’il y aura un deuxième Petit livre de la colère. Peut-être un livre de la paix et de la sagesse quand je les aurais trouvées ?". La fiction viendra plus tard, bientôt. Mais toujours sur fond de colère et d’envie de changement.