Genre, racisme, LGBTQI+: ce qu'en dit l'accord de gouvernement bruxellois

Ce sont quelques paragraphes parmi les 127 pages de la déclaration de politique générale du nouveau gouvernement bruxellois. Mais pour les associations concernées, ces lignes seront fondamentales.

Parmi les cinq éléments de l’axe qui garantit "à chacun les conditions d’une vie conforme à la dignité humaine", le nouveau gouvernement souhaite "garantir l’égalité des droits et lutter efficacement contre les discriminations. Le mouvement #metoo, la montée des populismes et des nationalismes racistes ont mis à l’avant-plan la réalité crue de la discrimination, de la haine et des violences liées à une part de l’identité des personnes (genre, orientation sexuelle, religion, etc.). Les conséquences sur le quotidien des personnes concernées sont désastreuses". Le gouvernement Vervoort III annonce vouloir "renforcer son dispositif de lutte contre les discriminations par des mesures transversales et opérationnelles afin de rencontrer l’ensemble des champs de compétences". Une ordonnance doit remettre de l’ordre dans les différents dispositifs de lutte contre les discriminations. Le gouvernement s’engage "à travailler avec les acteurs œuvrant dans la lutte contre les discriminations concernées et en associant les personnes victimes de discriminations afin d’éviter d’invisibiliser le problème ou de les déposséder d’un débat qui leur revient". Plus de tests à l’aveugle sont annoncés, tant dans le domaine de l’emploi que du logement, avec à la clé des sanctions "dissuasives".

Campagne de communication

Des formations des acteurs de la chaîne de sécurité sont prévues pour assurer un meilleur accueil des victimes de discriminations et de violences. Un grand plan de communication et de sensibilisation est annoncé pour "encourager les personnes victimes de discrimination à porter plainte ou signaler les cas. Le Gouvernement soutiendra le secteur associatif accompagnant les victimes de racisme et de discrimination sur son territoire. Cette campagne de communication aura également pour objectif de déconstruire le discours de haine dans une logique d’éducation permanente". Sont particulièrement visés par la nouvelle équipe gouvernementale (avec appels à projet pour évaluer et combattre) : le harcèlement en rue, le harcèlement en milieu scolaire, la lutte contre le profilage ethnique dans les lieux de sortie, la lutte contre le sentiment de contrôles d’identité aux faciès, la stigmatisation d’un public dû à un discours récurrent sur la radicalisation et le terrorisme, la violence ciblée contre les publics LGBTQI +.

Education, culture, (dé) colonisation

Toujours à propos des LGBTQI + : dans son chapitre consacré à l’accès universel aux soins de santé, le nouvel exécutif indique qu’en matière de prévention, le gouvernement souhaite veiller "à garder l’approche universaliste des centres de plannings tout en formant les travailleurs de planning à la spécificité des transgenres et des LGBTQI + ".

Le gouvernement souhaite encourager la création d’un musée dédié à la migration, "afin de valoriser une image positive de la migration dans notre société et de casser les préjugés qui existent encore. En matière de culture et d’éducation, le nouvel exécutif plaidera pour l’inclusion d’éléments liés à l’histoire des discriminations, de la colonisation, de la décolonisation, des migrations, des mouvements féministes et LGBTQI + sensiblement à Bruxelles dans les cursus scolaires. Plus spécifiquement, le Gouvernement initiera une réflexion, en concertation avec le monde académique et les acteurs associatifs concernés, relative aux symboles dans l’espace public lié à la colonisation".

"Garantir le droit des femmes"

Le nouveau gouvernement bruxellois fait le constat suivant : "Les déclarations en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes sont légion. Or, force est de constater que les inégalités s’accentuent dans de nombreux domaines. Les femmes restent systématiquement sous-représentées dans les lieux de décisions. La grande majorité des personnes (69%) qui signalent des discriminations à l’emploi sur la base du genre sont des femmes. 38% des signalements sont relatifs à une discrimination à la grossesse". La nouvelle équipe prend un engagement fort en promettant du "gendermainstreaming" à tous les étages : "Le Gouvernement entend mener une politique exemplaire, dans toutes les matières qui relèvent de sa compétence, pour garantir les droits des femmes. Il s’engage à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact de toutes les politiques menées et à y allouer les ressources financières nécessaires". Autre promesse qui ne tombera pas dans les oreilles de sourdes : "Le Gouvernement garantira une égale représentation des femmes et des hommes dans l’ensemble des lieux de décisions bruxellois. […] Le Gouvernement veillera à garantir la parité homme-femme dans les fonctions dirigeantes des services publics, des organismes d’intérêts publics et dans les structures subventionnées, sans préjudice du droit à la 'non-mixité' qu’impose la bonne mise en œuvre de certains projets spécifiques. La Région étendra son expertise en matière de genre en développant de nouveaux indicateurs et statistiques propres".

Application effective de la convention d’Istanbul, plan global de lutte contre la violence faite aux femmes, amélioration de l’accueil des victimes de violences conjugales, renforcement des lieux secrets, etc., le gouvernement fait savoir qu’il se préoccupera grandement de la violence envers les femmes.

Ailleurs dans l’accord bruxellois

Dans les matières un peu plus "classiques", notons que le gouvernement entend promouvoir les développements de "sports collectifs féminins et mixtes pour les aider à se développer dans les infrastructures existantes". Dans les politiques d’emploi, le gouvernement note que "la situation de l’emploi des femmes demeure un point d’attention critique que le Gouvernement prendra en compte de manière systématique dans toutes les politiques d’emploi et de formation".

En matière d’économie, le gouvernement se dit particulièrement attentif au développement de l’entrepreneuriat féminin : "Les femmes doivent être soutenues face à la '4e révolution industrielle' (numérisation et digitalisation) et sensibilisées aux nouveaux métiers du numérique […] Le Gouvernement veut également agir sur les mentalités notamment en favorisant l’émergence de modèles féminins, dans toutes les filières, dès le plus jeune âge, dans une optique de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre ; en soutenant les activités des réseaux d’entrepreneurs dont notamment le mentorat, la diffusion de bonnes pratiques, l’échange d’informations et de conseils ; en assurant la visibilité des entrepreneuses, notamment au travers d’ambassadrices pour que la réussite ne reste pas une affaire d’homme".

Concernant la mobilité, ces quelques lignes : "Il est aujourd’hui établi que les femmes ne se déplacent pas forcément de la même manière que les hommes pour toute une série de raisons, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité. Le Gouvernement développera donc une approche genrée de l’ensemble de sa politique de mobilité".

Conclusion

De mémoire d’observateur de la vie politique, cet accord de gouvernement nous semble être le plus explicite sur une série d’enjeux et de problématiques liés aux questions de genre, de race, de sexualité, etc., qu’il nous ait été donné à analyser. Ce texte coche une série de points très attendus du monde associatif dans sa globalité, et annonce une série de débats à tout le moins passionnants (pensons à la place de l’histoire de la colonisation dans l’espace public bruxellois, par exemple). Reste à voir l’application concrète de ces mesures, promesses et volontés exprimées dans cette déclaration de politique régionale.

Concernant le terme "race" employé dans le texte, l s'agit, évidement, de l'acceptation sociologique du terme. La sociologue française Colette Guillaumin, spécialiste du genre et de l'antiracisme, évoque le concept de race de la façon suivante : "nier son existence de catégorie empiriquement valide est une chose – vraie – qui ne supprime en rien la réalité étatique et la réalité sociale de cette catégorie [qui] est pourtant empiriquement effective. Affirmer qu’une notion présente dans le vocabulaire d’une société, c’est-à-dire dans sa façon d’organiser le réel ET dans son histoire politique et humaine, n’existe pas, est une position paradoxale puisque ce qui est désigné existe de fait [...] l’inscription juridique et les pratiques qui l’accompagnent existent, elles. C’est très exactement la réalité de la ‘race’ […Alors]. Non, la race n’existe pas. Si la race existe. Certes, elle n’est pas ce qu’on dit qu’elle est, mais elle est néanmoins la plus tangible, réelle, brutale, des réalités." Pour aller plus loin, voir ici.