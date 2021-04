Frigos solidaires : elles luttent contre la précarité et le gaspillage alimentaire

En Belgique, l’aide alimentaire compte toujours plus de bénéficiaires. Une multitude d’initiatives citoyennes viennent pallier les manques de la société, parmi elles : les frigos solidaires. Nous avons assisté à la distribution de deux d’entre eux, à Uccle et à Ixelles. Portraits croisés de Sandra Wauquaire et Dominique Watteyne, deux femmes qui ont fait le choix de transformer leur volonté en actions de solidarité.

Ouvert à tou·tes

Lundi, 16h, nous arrivons à Uccle, à la gare de Calevoet. C’est dans le bâtiment de la SNCB qu’est installé l’Open Free Go. Des bénévoles sont occupé·es à tout préparer, les caisses de pains, de légumes, de fruits valsent de main en main. Nous nous glissons entre les pommes, les baguettes et les fromages pour retrouver Sandra Wauquaire, artiste et entrepreneure. Inspirée par des initiatives berlinoises et par le frigo solidaire de Schaerbeek, c’est elle qui a lancé le projet en janvier 2017. "Je voyais la précarité et je connaissais le gaspillage alimentaire. Je me suis dit qu’il fallait faire un lien entre les deux. J’ai fait un appel sur Facebook, en une semaine, j’avais déjà dix bénévoles, je suis allée voir la commune pour trouver un lieu."

C’est dans un coin de la bibliothèque communale à Uccle que le collectif citoyen de l’Open Free Go a ouvert ses portes. Après plusieurs plaintes du voisinage, l'équipe a dû déménager en janvier 2018 dans la gare mise à disposition par la commune. Le projet y est bien installé depuis plus de trois ans, les différentes salles permettent de stocker la nourriture et d’assurer les distributions.

Le lieu est ouvert à toutes et tous, pas de carte à donner ou de preuves à montrer. Ici, on s’adapte à chacun·e. Végétarien, sans porc, viande hachée pour les personnes qui ont perdu leurs dents… "On sait qui a la possibilité de cuisiner et qui ne l’a pas. Qui a un micro-onde, une cuisinière… Avant la pandémie, les gens rentraient dans le local pour choisir ce qu’ils voulaient, maintenant, on fait des paniers, on prépare les œufs, le fromage, le pain, les légumes…"

Les distributions ont aujourd’hui lieu deux fois par semaine, le lundi et le jeudi.