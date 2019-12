Femmes en politique : 2019, un point de bascule

C’est l’heure des bilans. Et même si trop souvent l’expression est galvaudée, il n’est pas sot de penser qu’il y a un avant et un après année 2019 du point de vue de la représentation des femmes en politique. Une digue a définitivement sauté, même s’il reste, bien entendu, beaucoup à faire.

Même si Ursula Von Der Leyen n’a pu présenter une Commission paritaire, ses 44% de femmes constituent un record. C’est ici qu’on pourrait placer le pont de bascule : l’Allemande a matraqué sa demande de parité pendant des semaines. Certains Etats ont joué le jeu, la plupart, non.

Reste qu’aujourd’hui, plus aucun responsable politique ne peut ignorer cette lame de fond, tous niveaux de pouvoir confondus. Pour la première fois, de l’histoire politique de notre pays, un gouvernement est majoritairement féminin, celui de la fédération Wallonie-Bruxelles, avec 3 femmes et 2 hommes. Pour la première fois de notre histoire, le 16, rue de La Loi est occupé par une femme, Sophie Wilmès, notre Première ministre. Alors, oui, c’est un gouvernement en affaires courantes depuis un an, qui n’a plus de majorité, mais quand même. Si le VLD avait été un peu plus uni, on aurait certainement eu, pour la première fois, une mission royale confiée à une femme, Gwendolyn Rutten du VLD. C’est fou quand on y pense, mais jamais le Palais n’a confié ou n’a été en mesure de confier une mission royale à une femme. Aujourd’hui, les états-majors de certains partis bruissent de stratégies concernant la présence des femmes. Dans sa note d’informateur, Paul Magnette propose, de façon explicite, une parité obligatoire au gouvernement. Le PS, pour rappel pire élève lorsqu’il s’agit du nombre de femmes élues, a vu son nouveau président revoir totalement le bureau du parti, qui est dorénavant paritaire. On peut multiplier les exemples : création d’une commission du Droit des femmes au Parlement bruxellois, union sacrée entre plusieurs femmes ministres de partis différents, proposition de création d’un ministère fédéral du Droit des femmes et d’une administration liée, dans la note de l’informateur Magnette.

Encore beaucoup à faire

Il reste, évidemment, beaucoup reste à faire. Avec le départ de Dominique Leroy et son remplacement par Guillaume Boutin, il n’y a plus que deux femmes (Ilham Kadri chez Solvay et Isabelle Kocher chez Engie) à la tête d’une entreprise présente dans le BEL20, l’indice boursier belge. La présence de femmes dans les conseils d’administration des grandes entreprises reste en dessous des 30%. Dans un tout autre domaine, Le Soir nous apprend que les aides à la création littéraire, en fédération Wallonie-Bruxelles, sont largement à l’avantage des hommes : plus de demandes pour des sommes plus élevées émanent des auteurs, demandes qui sont plus souvent acceptées. Les autrices, elles, demandent de plus petites sommes et voient leurs propositions moins souvent validées.

Bref, ce n’est pas gagné. Mais sans vouloir être top naïf, on peut penser qu’une étape majeure a été franchie, dans les têtes. La question de la représentation des femmes, dans tous les domaines, est à l’agenda de (quasi ?) toutes les personnes à même de prendre des décisions. Le politique semble en passe de réussir, grâce aux quotas mais pas seulement, sa mue du point de vue du genre. On espère ne pas se tromper et que d’autres domaines suivent le même chemin. On a failli attendre…