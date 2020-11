Femmes de théâtre face au covid: "Je suis très en colère"

Comme d’autres secteurs, le monde du théâtre n’est pas épargné par le coronavirus : annulation de spectacles, pertes d’emploi, calendriers des saisons et de reprises du travail en suspens. A cela s’ajoute un manque flagrant de statistiques sur le secteur.

Pourquoi ? Qui sont les femmes qui travaillent en coulisses et sur la scène ? Dans quels métiers sont-elles présentes ? Quel avenir pour le secteur ? Alors que les #nofuturenoculture et #soundofsilence grondent sur les réseaux sociaux, Les Grenades se sont penchées sur ces questions et ont été à la rencontre de femmes, aux profils différents, qui travaillent dans le monde du théâtre.

Où sont les chiffres du secteur ?

Aujourd’hui, le secteur culturel représente 5% du PIB belge. En 2017, selon le dernier rapport de l’Administration générale de la Culture, le budget global octroyé à la culture en FWB s’élevait à 631 millions d’euros. Ce sont les rares chiffres officiels disponibles pour le secteur. Il aura fallu attendre 2004 pour avoir une première ministre de la Culture en FWB (Fadila Laanan).

Et si depuis lors cette fonction s’est succinctement déclinée au féminin (actuellement la ministre compétente est Bénédicte Linard), cela n’a pas empêché cette absence de chiffres mais aussi de données officielles dédiées au genre au sein de la sphère culturelle.

C’est un métier un peu à part, quand je vais à la banque lorsque je dis que je suis comédienne, et bien je ne suis pas répertoriée, je dois dire que je suis chômeuse, c’est une profession qui est reconnue mais sans vraiment l’être

Ce manquement chiffré caractéristique au monde de la Culture s’expliquerait essentiellement par nos structures étatiques complexes mais aussi par la domination masculine des institutions culturelles et artistiques. Déjà en 2017, une carte blanche (signée par 750 femmes metteuses en scène, productrices, comédiennes, etc) dénonçait la nomination d’un homme à la tête du Théâtre belge des Tanneurs (alors qu’elles aient été majoritaires parmi les candidat.es pour ce poste : 3 femmes contre un homme dans la sélection finale).

Autre exemple plus récent : en 2019 dans le cadre des élections régionales et fédérales, un mémorandum politique prônant la parité des femmes et des hommes dans le secteur culturel de la Fédération Wallonie Bruxelles avait été adressé aux politiques. Les signataires expliquaient : "Pourtant, s’il y a plus de professionnelles que de professionnels dans le secteur culturel, les femmes sont, à compétences égales, minoritaires aux postes de pouvoir".

Dans quels métiers culturels se trouvent les femmes ?

Il n’y pas de chiffres officiels pour 2020. Néanmoins, il existe des enquêtes disparates qui ont chacune leurs particularités permettant ainsi un semblant de vue d’ensemble. En 2013, l’Institut pour l’Egalite des Femmes et des Hommes publiait dans son étude "Femmes au sommet" qu’au sein des 50 principales entreprises du secteurs de la culture, les CA (Conseils d’administrations) étaient composés de 9,7% de femmes et 6,5% d’administratrices déléguées (à noter que ces chiffres ne sont pas totalement représentatifs puisque la base de données ne tenait pas compte des ASBL, très nombreuses dans le secteur culturel).

En 2016, d’autres chiffres cette fois plus spécifiquement consacrés au monde du théâtre ont été établis par le collectif Pauvre Simone avec des constats similaires : sur la saison 2015-2016, les autrices ont été diffusées dans une proportion de 15 % par rapport aux auteurs, 23% des mises en scène ont été assurées par des femmes et l’on atteignait 34 % de directions artistiques féminines à Bruxelles. Ces chiffres sont interpellants, surtout quand on sait qu’en 2016, les écoles de théâtre accueillaient plus d’étudiantes que d’étudiants. La même année, un constat similaire avait été pointé dans le monde du cinéma : 23% de réalisatrices, 26% de scénaristes et 24% de productrices.

Manque d’équité dès la s ortie de l’école

Anne-Isabelle Justens est comédienne depuis près de 13 ans. Après avoir repris des études en journalisme en 2017, elle a continué en parallèle de travailler au Magic Land Thêatre.

Elle explique que les femmes et les hommes de théâtre sont sur le même pied d’égalité face à ce reconfinement, mais qu’hors cadre du coronavirus, c’est loin d’être le cas : "Pour le coup, face à ces mesures sanitaires, les comédien.nes sont toutes et tous dans la même galère : nous n’avons plus d’emploi. Par contre, lorsqu’on regarde la carrière en général, il y a clairement des disparités entre les femmes et les hommes. En effet, il y a très peu de directrices de théâtre. Dans énormément de pièces de théâtre, il y a beaucoup de rôles d’hommes et paradoxalement il y a plus de femmes que d’hommes dans les Conservatoires".

"A titre personnel, quand je suis sortie de l’école , il y a 12 ans, on était une trentaine de filles pour 4 garçons. Et lors d’un casting par exemple, c’est très courant d’avoir 25 filles pour un rôle et 5 hommes pour un rôle ".

Une accumulation de discriminations genrées

"En tant que comédienne c’est plus difficile car il y a plus de concurrence et plus de rôles pour les hommes. Aussi, s’il y a plus de rôles masculins, s’en est de même pour les boulots. Par exemple, dans les métiers en régie (son, lumières, décor, etc), c’est très difficile de trouver des femmes. Et pour en revenir à cette crise, je pense que les mamans solos comédiennes sont celles qui ont le plus de mal financièrement", explique Anne-Isabelle Justens.

En effet, avoir un enfant (coronavirus ou pas) est parfois source de discriminations pour les comédiennes : mise à l’écart, impossibilité de jouer certains rôles, retour sur la scène difficile ou encore horaires de travail (en soirée) présentés comme non compatibles avec la garde des enfants.

A cela s’ajoute certaines tranches d’âge qui, comme au cinéma, laissent les femmes sur la touche. "Durant quelques années, en tant que femme comédienne, on ne te regarde pas. Quand tu es jeune, tu as des rôles, lorsque tu es plus vieille également, mais l’entre-deux, on ne te regarde plus, c’est un peu le no man’s land", précise Anne-Isabelle, avant de poursuivre : "Donc, oui clairement la concurrence n’est pas du tout équitable. Après ça ne veut pas dire que c’est facile pour les hommes non plus, car notre métier est un métier difficile, mais encore plus pour les femmes".

Et pour cause, la comédienne enchaîne : "C’est un métier un peu à part, quand je vais à la banque lorsque je dis que je suis comédienne, et bien je ne suis pas répertoriée, je dois dire que je suis chômeuse, c’est une profession qui est reconnue mais sans vraiment l’être".

La Culture c’est très vaste et ce n’est pas seulement un secteur. La Culture nous concerne toutes et tous, la Culture c’est des liens sociaux, des rituels culturels

A cela s’ajoute le manque d’aides financières pour les salles de spectacles et les arts de la scènes, touchés de plein fouet par le virus : "Je pense que le monde du théâtre est en danger au niveau des structures, c’est évident. Les petits théâtre non-subsidiés n’ont pas toujours accès aux aides. Nous sommes un peu les oublié.es de la crise sanitaire. Je n’ai pas vraiment entendu qu’on avait un plan concret pour la Culture. Après, Bénédicte Linard est très chouette, en tant que comédienne, j’ai l’impression pour la première fois d’avoir une ministre de la Culture. Je ne remets pas en question la fermeture des théâtres, salles de spectacles etc, il le fallait pour des raisons de santé et sanitaires. Mais je pense qu’il faudrait davantage accompagner ces petits théâtres (et le monde de la culture en général), car c’est dur et ça risque de continuer à l’être", conclut-elle.

Manque d’actions et de décisions structurelles pointé du doigt

Un avis que partage Myriam Saduis directrice artistique de la compagnie "Myriam Saduis-Cie Défilé". Metteuse en scène, autrice, actrice, elle explique : "C’est évident qu’il y a des aides qui sont mises en place (et heureusement !) comme le droit passerelle, etc. Mais une fois de plus, structurellement rien n’est fait. Constatez : au-delà du monde de la Culture, l’hôpital est dans le même état de délabrement, cela fait 20 ans que la santé réclame du changement, et malgré la crise sanitaire, rien n’est fait. On en fait quelque chose qui doit être rentable. Cela devrait être la responsabilité des états et ce que je constate c’est qu’il y a un manque de décisions structurelles, de vision, de projection, de planification".

La non prise en compte de l’être humain par la puissance publique. Un être social, de liens qui a besoin de nourrir son esprit et son âme. Et cela dans les discours politiques ce n’est jamais dit ou même mentionné

Toutes les représentations de sa pièce "Final Cut" (double lauréat des Prix Maeterlinck de la Critique en 2019) sont annulées depuis mars, cela fait donc 9 mois qu’elle ne joue plus. Cette deuxième vague la met en colère : "Depuis cette première vague, le risque de deuxième vague a été annoncé. Aujourd’hui nous y sommes et là où je suis personnellement très en colère, c’est que, structurellement rien n’a été fait, à commencer par le refinancement de l’hôpital public. En prenant la focale de l’art, ce qui me frappe, lors de cette seconde vague, c’est que la réouverture des lieux culturels s’est faite dans des mesures sanitaires strictes qui ont été respectées avec un très grand sérieux (désinfection, distanciations physiques entre les sièges etc), notamment dans les institutions théâtrales, les artistes impliqué.es les ont également respectées (gestes barrières) et malgré cela, du jour au lendemain tout a été arrêté. Et c’est le cas dans de nombreux autres secteurs à l’instar de l’Horeca et de petits commerces obligés de fermés là où les grandes surfaces peuvent rester ouvertes".

Un juste milieu entre vie "biologique" et vie "sociale"

Comme le souligne Monica Bellucci : "La culture, c’est ce qui fait l’humain". Selon Myriam Saduis, le monde de la Culture est intrinsèquement lié à d’autres professions : Il est en lien avec tous/toutes les travailleurs et travailleuses, les mesures qui impactent la culture impactent la santé, l’Horeca et beaucoup d’autres secteurs. Pour moi, il ne faut pas séparer. La Culture c’est très vaste et ce n’est pas seulement un secteur. La Culture nous concerne toutes et tous, la Culture c’est des liens sociaux, des rituels culturels (visiter une exposition, se rendre au théâtre, échanger sur un livre, discuter dans un bar)".

Lorsqu’on ferme les théâtres, ce n’est pas seulement des représentations qui sont annulées mais c’est la manière de méditer, d’être ensemble, de penser, de réfléchir, de partager et tout cela est totalement anéanti dans le mépris le plus total et sans être jamais nommé

"C’est une vie symbolique et il est aberrant que les politiques n’entendent pas qu’une vie symbolique nous protège aussi face au virus, que notre corps n’est pas séparé de notre esprit, de notre âme. C’est un peu comme si tout ce qui est la vie sociale, symbolique, la vie de l’esprit n’était absolument pas prise en compte, nous sommes réduit.es à la biologie, au fait de ne pas attraper le virus alors que le fait de ne pas avoir de lien social, de vie de l’esprit, cela fait aussi des ravages sur le système immunitaire, tout comme un virus. Et cet aspect-là n’a pas été pris en compte par les autorités, je perçois cela comme une incompétence totale. La non prise en compte de l’être humain par la puissance publique. Un être social, de liens qui a besoin de nourrir son esprit et son âme. Et cela dans les discours politiques ce n’est jamais dit ou même mentionné".

"Lorsqu’on ferme les théâtres, ce n’est pas seulement des représentations qui sont annulées mais c’est la manière de méditer, d’être ensemble, de penser, de réfléchir, de partager et tout cela est totalement anéanti dans le mépris le plus total et sans être jamais nommé. Je pointe également une très grande cacophonie politique en Belgique, entre le gouvernement fédéral, les Régions etc. Ce manque de sérieux, ça apparaît aussi comme un mépris total des mesures prises et respectées dans le monde culturel et dans de nombreux autres secteurs, d’ailleurs".

Les métiers oubliés durant le coronavirus

Lise Lecreq est comédienne depuis 7 ans. Son activité principale c’est le doublage (séries, films, dessins animés) pour différentes boîtes de production. Mais elle est aussi maquilleuse au Magic Land Théâtre. Si elle pratique encore son métier de doubleuse, en ce qui concerne le théâtre, elle est à l’arrêt complet.

Imaginez : faire des études artistiques, faire du théâtre et ne pas pouvoir être sur un plateau, une scène, ne pas pouvoir se toucher. Le théâtre est un art de relation et un art physique

Selon elle, de nombreux métiers "de la scène" ont été complètement oubliés durant cette crise : "Je sais qu’il y a eu de nombreux débats sur les réseaux sociaux notamment ce qui concerne le lien entre l’évènementiel et la culture. De nombreuses personnes se sont dit que ce n’était pas le même milieu, mais quand on est maquilleur et maquilleuse ou même technicien.ne, on est intiment lié à l’évènementiel. Par exemple, cet été je n’ai eu aucun mariage. On a tendance à oublier que le milieu de l’évènement ne se résume pas aux traiteurs, ce sont aussi des artistes, photographes etc, toute une série de professionnel.les qui se retrouvent sans emploi et revenu. En ce qui concerne le théâtre à proprement parlé, on oublie aussi les costumiers et les costumières, ou celles et ceux qui sont professeur.es de théâtre dans les écoles : ce sont des cours impossibles à réaliser en distanciel, comment s’en sortir ? Je ne suis pas concernée, mais j’entends leurs échos : c’est difficile, moralement et financièrement".

Théâtre, réchauffement climatique et coronavirus

Également professeure de théâtre en École supérieure, Myriam Saduis pointe que le théâtre est un art vivant et non un art numérique. Qu’il s’agit d’un rituel : celui de se réunir pour pouvoir écouter des histoires.

Féministe, se rapprochant le plus du courant éco-féministe, Myriam est inquiète pour ses élèves : "Je suis très inquiète pour les jeunes en général et pour les jeunes artistes. Il est clair que le Covid est un effet du changement climatique, de la crise climatique, c’est avéré".

En ce moment ses cours sont annulés : impossible de les donner à distance. "Je constate auprès de mes étudiant.es la soif d’apprendre mais aussi la déshérence. Imaginez : faire des études artistiques, faire du théâtre et ne pas pouvoir être sur un plateau, une scène, ne pas pouvoir se toucher. Le théâtre est un art de relation et un art physique. Bien sûr, il faut être très attentif à ce que le virus ne se propage pas d’une façon folle. Mais je ressens cette inquiétude auprès de mes étudiants".

"Les jeunes ont un point de vue très clair de l’état de la planète. Ils et elles sont tout à fait connecté.es à cette réalité et à la désespérance mais aussi, à mon avis, de la révolte radicale qui va en être. C’est que, une fois de plus, structurellement rien n’est fait pour traiter le problème, or ce qu’on vit en ce moment, ce virus est un effet de la destruction de la planète. Et donc, en tant que professeure, j’essaie de communiquer de la joie, du courage, de l’espoir, mais comment voulez-vous continuer à raconter des histoires si, in fine, il n’y a plus de planète ? Néanmoins, je reste convaincue que toutes ces épreuves peuvent être transmutées en gestes et en dons créatifs ".

Ce virus est un effet de la destruction de la planète

Quand crise sanitaire n’est pas synonyme de fatalité

Si cette crise peut être perçue comme source de créativité, elle peut aussi être propice aux reconvertions. C’est le cas de Johanne Duplouy qui travaille depuis 14 ans au Magic Land Théâtre. Elle est responsable de communication (réservation, billetterie, graphisme, site web, contacts avec les partenariats etc).

Aujourd’hui, suite à la crise du coronavirus, elle se considère comme "multicasquette" : "Il y a un an, la personne en charge de l’administration est partie et j’ai repris sa place, et donc je gère aussi maintenant les tâches de gestion et administratives. Pendant cette crise sanitaire au théâtre, je suis un peu devenue la directrice administratrice, j’ai géré les fonds d’urgence etc. Quelque part, personnellement, cette crise a été bénéfique pour moi, du moins porteuse au niveau de mon travail : ça m’a appris beaucoup de choses, j’ai dû commencer à gérer un panel de tâches pour lesquelles je n’étais pas formée, mais nous n’avions pas le choix, pas d’autres alternatives. Du coup, au final ce coronavirus m’a plutôt apporté des choses car c’était un cas de force majeure, ça m’a forcée à me plonger dans un domaine que je ne connaissais pas et ça m’a apporté énormément sur le plan personnel mais aussi au travail".

Et malgré le reconfinement, l’équipe se motive et se booste en travaillant pour le long terme : "On essaie un maximum de ne pas se mettre à l’arrêt, si pas on a l’impression qu’on va mourir sur place. On anticipe les spectacles de l’été prochain, on essaie plus de penser à l’été, qu’à l’hiver, car même si le confinement est levé, je me dis que peut-être, les spectateurs et spectatrices ne reviendraient pas vite dans les salles. Avec l’équipe on essaie de rester un maximum positif, parce qu’à la base nous sommes un petit théâtre, qui n’a pas énormément de ressources financières, si on se laisse abattre, on meurt, tout simplement".

En attendant, toutes (ainsi que leurs collègues masculins) témoignent de ce même sentiment de rituel, émouvant et transperçant lorsqu’elles ont pu rejoué et rouvrir les théâtres. Anticiper les retrouvailles avec le public entre impatience, espoir et volonté de continuer, quoi qu’il arrive. Et puis comme le pointait si bien la dramaturge Sarah Kane :"Si le théâtre peut changer la vie de quelqu’un, par voie de conséquence, il peut certainement changer la société, puisque nous en faisons partie".