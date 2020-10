Femmes dans l'Horeca: la double peine

A cela, s’ajoute un sexisme également présent dans les fourneaux, d’ailleurs dénoncé sur les réseaux sociaux via le #Jedisnonchef (lancé par Camille Aumont Carnel, la créatrice du compte Insta’ Je m’en bats le clito ). Des violences, intimidations et discriminations genrées malheureusement encore taboues : " J’ai déjà sorti des femmes victimes de violence de leurs cuisines, en leur retrouvant un emploi ailleurs, par exemple. Dans beaucoup de cas, elles n’osent pas porter plainte de peur de représailles mais également à cause d’une pression économique, celle de perdre leur job", précise Anne Boulord.

Ce secteur est un milieu qui fonctionne traditionnellement à la testostérone avec des codes de l’armée. Par exemple, dans une cuisine on parle de "brigade" et pas d’équipe. Il y a un effet très testostéroné, pyramidal, avec une tension permanente limite violente

Elle est consultante auprès des restaurants et agente de chef.fes (dont les restaurants Winery ): "Avec ou sans coronavirus, cette structure patriarcale se retrouve aussi dans le monde de l’Horeca à ceci près : ce secteur est quand même un milieu qui fonctionne traditionnellement à la testostérone avec des codes de l’armée. Par exemple, dans une cuisine on parle de "brigade" et pas d’équipe".

Le monde de la cuisine est, comme de nombreux autres secteurs, façonnés par la société patriarcale et reste un bastion d’hommes. Un point de vue que partage Anne Boulord. Après 25 ans de carrière en tant que journaliste (avec deux thématiques de prédilection : les droits des femmes et la gastronomie), elle s’est lancée depuis trois ans dans l’Horeca.

Dans son ouvrage , Martine Bourelly, doctorante en sociologie observe : ""Faire la cuisine" désigne d’une part, un savoir-faire socialement construit comme "naturellement" féminin et d’autre part, un métier masculin et même viril, celui de cuisinier. Ce métier s’est organisé autour de valeurs de hiérarchie, commandement, force, discipline et en dévalorisant la cuisine domestique et la cuisinière".

Par ailleurs, en 2019, sur un total de 130 seulement 4 femmes cheffes étaient étoilées en Belgique. Et si durant le premier confinement, Coméos notait 47 millions de pertes par jour pour le secteur, de manière plus générale, l’impact économique du Covid (tous secteurs confondus) est plus exacerbé chez les femmes, selon les estimations du Forum économique mondial.

On était déjà en difficulté, mais avec les nouvelles mesures sanitaires, on s’attend à un véritable carnage social et davantage pour les femmes

Mais dans quelles fonctions sont-elles majoritaires ? Les derniers chiffres de Statbel (2019) indiquent qu’elles sont près de 71% d’aides en cuisine, 60% de serveuses. En revanche, lorsque l’on grimpe les échelons hiérarchiques, le plafond de verre culinaire n’est jamais bien loin : on trouve seulement 43% de femmes cuisinières et 38% de managers en restauration.

Selon la Fédération Horeca, le secteur compte plus de 57.000 entreprises et près de 120.000 travailleurs et travailleuses en Belgique : "C’est l’un des secteurs les plus importants de notre économie qui attire une main d’œuvre jeune (- de 30 ans)". Des statistiques de l’ONSS sur l’emploi salarié dans l’horeca – plus spécifiquement dans la restauration traditionnelle –, montraient qu’en 2013 environ trois femmes pour dix hommes à Bruxelles (29,2 %), quatre en Wallonie (40,5 %) et 43% en Flandre y travaillaient.

Des pressions mentales mais aussi économiques exacerbées suite aux mesures sanitaires : "Dans ce milieu, les femmes sont fragilisées et comme durant chaque crise économique, ce sont elles qui triment le plus. Dans l’Horeca, il y a une pression économique énorme qui est décuplée pour les femmes. Par exemple, un chef va pouvoir reprendre 30% de sa brigade à cause du corona (car moins de clients, moins de chiffres d’affaires) et on observe que ce sont les hommes qui sont les premiers à être rappelés et pas les femmes. Elles restent plus longtemps au chômage technique", souligne Anne Boulord.

"Etre une femme dans l’Horeca, c’est la double peine. Elles sont loin d’être majoritaires en cuisine et je pense que le plus grand dommage de ces mesures sur elles sont principalement des répercussions économiques : elles ont plus de difficultés de décrocher un prêt bancaire, il y a moins de remise au travail des femmes après une période de chômage technique et pour celles qui subissent du harcèlement et des violences dans les cuisines, elles ne parlent pas. C’est un tout petit milieu, il y a une une espèce d’omerta. Déposer plainte pour beaucoup est synonyme de crainte de perdre son emploi et surtout de ne pas en retrouver un autre".

Une triple pression économique qui n’aide pas à libérer la parole et qui selon Anne Boulord, participe à la "paupérisation des femmes en général et particulièrement dans les secteurs frappés de plein fouet par la crise, comme celui de l’Horeca", conclut-elle.

Celles qui subissent du harcèlement et des violences dans les cuisines, elles ne parlent pas. C’est un tout petit milieu, il y a une espèce d’omerta. Déposer plainte pour beaucoup est synonyme de crainte de perdre son emploi et surtout de ne pas en retrouver un autre

Les mamans solos à temps partiels triment le plus

A ces pressions économiques s’ajoute le fameux écart salarial. Tous secteurs confondus, en Belgique, il s’élève à 6% en salaire horaire. Les femmes ont un salaire généralement plus bas que les hommes, notamment parce qu'elles sont majoritaires dans les emplois à mi-temps (en partie à cause de la charge du foyer).

En Belgique, c’est la composition de "ménage" qui expose le plus à la précarité. Selon les derniers chiffres (2018) de l'Etat belge, 41,3% des familles monoparentales (dont 80% sont des femmes seules) sont considérées comme à risque de pauvreté monétaire.

Ralia Sammoudi et Anne-Catherine Coulon vivent cette situation précarisée et le temps partiel. L’une travaille chez Sodexo, l’autre dans une chaîne de fast-food. C’est la même angoisse face aux factures qui s’accumulent et le reconfinement qui pointe le bout de son nez. "J’ai 51 ans, je suis mère célibataire et j’ai 5 enfants à charge. J’entame ma 27ème année de carrière, je suis cuisinière dans le corporate pour Sodexo. J’y suis rentrée parce que je devais commencer à travailler, j’avais un petit à l’époque et donc j’ai commencé à mi-temps", explique Ralia, déléguée syndicale CSC et au chômage depuis mars.

Les économies que j’avais mises de côté sont en train de s’épuiser. Si un nouveau confinement est remis en place, je ne sais pas comment je vais faire

Alors que l’entreprise entame un plan de restructuration, elle pointe des situations précaires difficiles à gérer particulièrement pour les femmes : "Chez Sodexo, les temps partiels se retrouvent majoritairement chez les femmes. Avec la restructuration Renault annoncée, les travailleurs et travailleuses ne pourront pas s’inscrire ailleurs pour compenser leur perte, ils/elles vont se retrouver points liés", explique-t-elle.

A cela s’ajoute une pension qui ne sera pas complète vu le temps partiel. "On était déjà en difficulté, mais avec les nouvelles mesures sanitaires, on s’attend à un véritable carnage social et davantage pour les femmes", ajoute-elle.

Une situation précaire que dénonce aussi Anne-Catherine Coulon : "Je suis à temps partiel, 20h/semaine, c’est le maximum qu’on donne dans les fast-food pour les ouvrières. Au bout de 17 années de carrière, il représente 13,99 euros brut par heure. Comme le chiffre d’affaires n’est pas élevé, on va faire des tournantes pour retourner au "chômage force majeure corona" et on gagnera 70% de notre salaire. Et quand, sans être au chômage, vous recevez 1000 euros de salaire et que vous avez 620 euros de loyer, les calculs sont vite faits".

Mère célibataire, envisager un reconfinement est synonyme d’angoisse pour elle : "Les économies que j’avais mises de côté sont en train de s’épuiser. Si un nouveau confinement est remis en place, je ne sais pas comment je vais faire. A la limite en mai dernier, nous avions les congés payés, ce qui en a aidé pas mal. Ici, nous n’aurons rien. Je ne sais pas comment je vais faire pour payer les loyers, les factures, ou tout simplement pouvoir réagir à un couac quotidien (par exemple, si mon enfant est hospitalisé)".

Avec ces nouvelles mesures, c’est encore des mamans solos qui sont les plus précarisées et qui doivent faire des choix

"On travaille dans un métier qu’on n’a pas nécessairement choisi par cœur ou conviction mais par besoins vitaux et on se retrouve oublié.e et encore plus précarisé.e. Avec ces nouvelles mesures, c’est encore des mamans solos qui sont les plus précarisées et qui doivent faire des choix. On ne peut pas offrir à nos enfants les mêmes chances que son copain ou copine de classe, on ne peut pas les chérir comme on le voudrait et ça, c’est vraiment dur", poursuit-elle.

Horeca et monde culturel : main dans la main

Le monde culturel et de l’Horeca travaillent ensemble et s’entraident. En effet, il n’est pas rare que les deux secteurs co-organisent des évènements : attirer davantage la clientèle et recréer du lien social sont les deux arguments prépondérants.

C’est le cas du Crazy Circle, un bar LGBTQI+. Laila Waldghzala l’une des gérantes de l’établissement explique : "Au départ, on est partie de l’idée de créer un bar lesbien à Bruxelles et on se retrouve avec un bar lesbien, féministe et queer. Le service de boissons devient accessoire parce qu’on s’est plus dirigée vers les programmations".

En effet, avec sa collègue et compagne Axelle Ninove, elles ont créé l’année passée le Women’s Festivaleke (un projet de 9 artistes femmes sur scène) : "L’idée, c’était de le refaire chaque année, mais avec le corona et les nouvelles mesures, cette année c’est foutu." Axelle ajoute : "On organise aussi d’autres évènements pour mettre en lumière les femmes, sans pour autant fermer la porte aux hommes. Ce mois-ci, par exemple, plusieurs de nos Femme Jam Session (des scènes 100% féminines) qui se tiennent tous les mercredis ont dû être annulées, suite à la fermeture de notre bar".