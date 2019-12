Femme et noire: Augusta Chiwy, l'infirmière volontaire oubliée de Bastogne

Bastogne, 15 décembre 2019. Dans les prairies sans neige, des figurants reconstituent la guerre. C’est plutôt bien fait ce spectacle : des garçons jouent à rejouer la guerre, des chars défilent, de fausses grenades explosent. Des milliers de gens applaudissent. La guerre a l’air facile comme dans un film de Noël. Je ne crois pas qu’on a reconstitué le quotidien d’Augusta Chiwy dans son hôpital de guerre avec des blessés qui hurlent et des gens qui meurent. Je me demande qui est allé écouter Martin King au Bastogne War Museum. De 16 à 17 heures, entre deux séquences de fausse guerre, il racontait une tout autre histoire : celle d’Augusta Chiwy, belgo-congolaise qui fût, à 23 ans, une des deux infirmières volontaires du siège de Bastogne.

Engagée volontaire

Augusta est née au Congo le 6 juin 1921, fille d'un vétérinaire de Bastogne et d’une congolaise dont elle et son frère Charles ne savent pratiquement rien. Quand son père rentre en Belgique, sans son épouse africaine mais avec ses deux enfants, Augusta a neuf ans. Dès 1940, elle suit des études d'infirmière à Louvain. Le 16 décembre 44, elle revenait chez elle passer Noël. Après quinze heures sur le chaos des routes de cet hiver de guerre, par moins 15 degrés sous zéro, après un voyage en train, en camion, en vélo, elle atteint Bastogne … en pleine tempête de feu. Les civils et les collégiens fuient la ville encerclée et bombardée par les Allemands. La famille d’Augusta est déjà partie, mais,elle, … elle reste. Elle s’engage comme volontaire auprès du capitaine-chirurgien Jack T. Prior du 20th Armored Infantry Battalion. Dans un brouillard incroyablement dense, les blessés graves commencent à affluer. Prior n’a que deux volontaires : Renée Lemaire, infirmière à Brugmann, 30 ans, et Augusta Chiwy, 23 ans. Le poste médical est installé dans un ancien Sarma, rue de Neufchâteau : logements à l'étage, opération à la cave, 150 places. Augusta soigne les blessures les plus graves des soldats américains et des civils belges piégés dans la ville encerclée. Renée accompagne les agonisants et fait les transfusions.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

Infirmière noire

En pleine boucherie, le racisme des États-Unis ségrégationnistes trouve encore le moyen d’exprimer sa stupidité. Quelques GI refusent d'être soignés par une infirmière noire. Le capitaine Prior les engueule en leur criant : “She treats you or you die." (Elle te soigne ou tu meurs). John Prior et Augusta Chiwy effectuent des déplacements risqués pour évacuer les blessés. Au promontoire appelé "Mardasson Hill", Chiwy et Prior subissent des tirs intenses. Augusta porte une gabardine américaine d'infirmier, trop grande pour elle. Elle s’en sort indemne avec des trous dans le vêtement. Elle sourira en disant : " vous pensez, un visage noir dans la neige, les Allemands me voyaient ".

Noël 1944

A Bastogne, Renée, Augusta et Prior n’ont bientôt plus de fournitures médicales, ils utilisent des draps comme bandages. Le cognac devient la seule anesthésie pour des hommes atrocement blessés. Prior et Augusta amputent mains et jambes avec le côté dentelé des couteaux militaires. La veille de Noël, vers 20h30, le quartier est illuminé par des fusées éclairantes au magnésium. Le bombardement allemand commence. Le poste de secours est touché par un obus. Renée est tuée et, avec elle, plus de 30 patients. Augusta est projetée par l’explosion à travers un mur effondré. Elle s'en sort vivante. Et elle continue à s'occuper des blessés jusqu'à la fin du siège. Elle aura sauvé une centaine de vies.

Le silence et l’oubli

Après-guerre, Augusta restera infirmière, se mariera, aura deux enfants. Mais elle souffrira d'un stress post-traumatique sévère toute sa vie, succombant souvent à des accès de mutisme. Dans les années 1950, la Croix-Rouge lui envoie une lettre de remerciements pour service rendu aux USA puis la mémoire de son héroïsme s'estompe …. Pendant cinquante ans.

Martin King qui poussait la chaise roulante lui chuchota à l’oreille: "C'est pour toi, Augusta." Elle a répondu en souriant, avec ce léger accent wallon chantant : "Ils ont pris leur temps, n'est-ce pas?

La mémoire, la vraie

Dans les années 1990, Martin King, historien militaire britannique, fait des recherches pour son livre " Voices of the bulge " (Battle of the Bulge, c’est ainsi que les Anglo-saxons appellent la Bataille des Ardennes). Il retrouve Augusta dans une maison de retraite près de Bruxelles. Il en parle dans ses conférences ou comme conseiller historique de séries historiques hollywoodiennes. C’est ainsi que l'écrivain Stephen Ambrose parle d’elle dans son livre "Band of Brothers". C’est ainsi qu’elle apparaît dans la série éponyme créée par Steven Spielberg et Tom Hanks. En 2010, King écrit "L'infirmière oubliée" qui reçoit un grand succès critique. Mais ce n’est que le 12 décembre 2011 qu’Augusta sera reconnue officiellement pour son héroïsme. Le général-major américain Johnson lui décerne l’Humanitarian Civilian Award, en présence de l'ambassadeur des États-Unis. Le 24 juin 2011, on lui remet le titre de Chevalier de l'Ordre de la Couronne. Le 21 mars 2014, elle est faite citoyenne d'honneur de Bastogne. Ce jour-là, Martin King qui poussait la chaise roulante lui chuchota à l’oreille: "C'est pour toi, Augusta." Elle a répondu en souriant, avec ce léger accent wallon chantant : "Ils ont pris leur temps, n'est-ce pas?" Augusta est décédée à 94 ans le 23 août 2015.

Une contribution de Jean-Paul Mahoux, historien et écrivain

