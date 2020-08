Féminicide: l'ex-bourgmestre d'Alost, Ilse Uyttersprot, a été assassinée par son compagnon

Le numéro gratuit pour les victimes de violences conjugales est le 0800 30 030.

Ilse Uyttersprot, ex-bourgmestre d'Alost, a été retrouvée sans vie ce mardi 4 août. Un homme de 49 ans a été arrêté et est accusé par le parquet de Flandre orientale de l'avoir tuée intentionnellement et avec préméditation. Selon VTM Nieuws, le suspect entretenait une relation avec sa victime ces trois derniers mois et était déjà connu pour des faits de harcèlement et de violences conjugales envers sa précédente conjointe.

L'homme s'est rendu le mardi 4 août à la police locale en annonçant qu'il avait tué sa compagne. La police a retrouvé ensuite le corps sans vie de l'ancienne bourgmestre d'Alost Ilse Uyttersprot (CD&V), tuée dans des circonstances suspectes dans une habitation de la Meuleschettestraat.

La femme politique fut bourgmestre d’Alost de 2007 à 2012. Elle occupa ensuite un siège de députée à la Chambre.

Un féminicide

"Selon les premières constatations, il s'agit d'un fait lié à la sphère privée. En ce qui concerne les motivations précises, cela fait partie de l'enquête judiciaire", a déclaré à la RTBF Annelies Verstraete, porte-parole du parquet de Flandre orientale.

Depuis les travaux de la sociologue Diana Russell, nous savons que ces meurtres ont un nom : féminicides

L'enquête est toujours en cours. Des voix s'élèvent pour évoquer un féminicide. Bénédicte Linard, ministre des Droits des Femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles, a réagi sur Twitter : "Ilse Uyttersprot est morte lundi. Une échevine, une ex-bourgmestre, une femme. Le suspect est son ex-compagnon. Depuis les travaux de la sociologue Diana Russell, nous savons que ces meurtres ont un nom : féminicides. Toutes mes condoléances à ses proches".

Le blog Stop Féminicide a recensé au moins 12 féminicides en Belgique pour le début de l’année 2020, des actes souvent commis par des hommes proches des victimes, relégués à la sphère privée et qui font partie du continuum des violences faites aux femmes.