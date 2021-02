Entre dénonciations et drôles de polémiques, le monde de la musique évolue

Ce début d’année 2021 est marqué par de nouvelles dénonciations de violences sexuelles et de nouveaux témoignages via #Musictoo, d’une vraie révolution de palais dans le monde de la musique électronique, d’une drôle de polémique sur un bris de guitare par une femme et heureusement de quelques initiatives lumineuses au bout du tunnel ! ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe Une femme a-t-elle le droit de casser sa guitare à la fin de sa chanson ? "Drôle de question", me direz-vous et pourtant. Ce geste ô combien rock n’ roll attitude (par exemple la pochette de London Calling des Clash, Jimi Hendrix brûlant sa guitare à Woodstock ou le gimmick de Kurt Cobain à nombre de ses concerts) a de tous temps été porté aux nues comme un signe de sublimation du rockeur mâle qui expose tant son envie de rébellion que sa virilité/testostérone très souvent fort appréciée des fans, hommes ou femmes d’ailleurs. Des stéréotypes toujours bien présents Récemment, l’américaine Phoebe Bridgers s’est produite au célèbre talk show "Saturday Night Live" et a ponctué sa prestation en tapant sa guitare à une dizaine de reprises sur son baffle de retours. Est née de ce geste une polémique sur Twitter avec nombre de personnes étrangement choquées et aussi une joute numérique entre la chanteuse et David Crosby, vétéran du rock qui a décrit le geste comme "pathétique" et même rétorqué après quelques noms d’oiseaux que c’était le genre d’actes que l’on faisait quand on ne savait pas écrire de chansons. Tweet auquel a répondu Flea des Red Hot Chili Peppers : "Hendrix couldn't write?" ("Jimi Hendrix ne savait pas écrire?) .

Hendrix couldn’t write? — Flea (@flea333) February 9, 2021

Une autre question posée voici peu et dans le même ordre d’idée par le magazine français Sourdoreille : Faut-il un utérus pour jouer de la harpe ? Un peu comme si certains instruments étaient genrés et que par conséquent, les codes de ces instruments n’étaient réservés qu’à l’un ou à l’autre sexe. Une sélection peu naturelle souvent conditionnée par un choix des parents dès le plus jeune âge pour correspondre à une certaine norme sociale. On peut, à titre d’exemple, citer la batteuse Meytal Cohen qui s’est spécialisée dans une chaîne Youtube de reprises instrumentales de standards du métal et dont les vidéos à plusieurs millions de vues chacune sont presque à chaque fois émaillées de commentaires sexistes qui portent plus sur son décolleté et son sourire que sur son jeu... ►►► A lire aussi : Sexisme en musique: "Quand ils voient la batterie, ils me demandent où est le batteur"

Un appel aux hommes à s’engager contre les violences sexuelles a d'ailleurs été lancé par Julien Chavanes, un homme du milieu musical français qui est un des fondateurs du #MusicToo. Le milieu électro continue sa mue On vous en parlait déjà dans la chronique précédente, le milieu de la musique électronique, historiquement très "testostéroné" subit quelques vagues salvatrices qui, si elles ne révolutionneront pas tout du jour au lendemain, apporteront néanmoins leur pierre à l’édifice de la prise de conscience et du changement progressif. Premièrement un film, ‘Sisters with Transistors’ réalisé par Lisa Rovner et conté par la géniale compositrice Laurie Anderson et qui évoque les pionnières du genre musical.

Entre dénonciations et drôles de polémique, le monde de la musique évolue - © Tous droits réservés Les lumières dans la grisaille Terminons par quelques notes positives comme l’émission "Monte le Son Camille" de la radio suisse La Vostoke qui met en avant exclusivement des projets musicaux féminins. On notera également l’arrivée prochaine en Fédération Wallonie-Bruxelles de l’équivalent de l’initiative "Music by Women", version européenne d’un programme français intitulé MEWEM France et qui consiste en un programme de mentorat dédié aux entrepreneuses de la musique.Hâte que ça débarque par chez nous ! Et enfin : l’initiative géniale de notre compatriote, la violoncelliste Camille Thomas qui aura réveillé tout au long du confinement et de son Stradivarius les musées et lieux culturels français endormis et sans public. Splendide et on ne peut plus essentielle comme démarche.

David Salomonowicz est journaliste, créateur de la page En Musique Simone et attaché de presse de projets musicaux. Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.