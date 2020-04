En tête à tête: le nouveau podcast des Grenades

Les Grenades - Episode 1 : Christiane Taubira - 09/04/2020 Femme politique, député, député européenne, candidate à la présidentielle française, Garde des sceaux, porteuse de la loi pour le mariage pour tous, écrivaine, amoureuse des mots, mélomane, fan de jazz et grande insomniaque, Christiane Taubira exprime toute son énergie et sa révolte pour dénoncer les inégalités, le sexisme, le racisme. Elle exhorte les intellectuelles à assumer leur rôle pour repenser le monde d’après, un monde qu’elle espère plus juste. D’ailleurs, Christiane Taubira se dit prête à assumer ses responsabilités à l’approche des élections présidentielles de 2022. Réalisation : Safia Kessas Mise en onde : Julien Truddaïu et Benoît Bricq Graphisme Nancy Lepage Musique : Maira Andrade Crédit Photo : Getty images