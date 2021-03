En tête à tête avec Alice Coffin : "Les femmes veulent nourrir leur imaginaire avec les œuvres qu'elles ont choisies"

Cette phrase "s’inscrit dans un moment très important pour le féminisme actuellement et elle raconte ce moment-là, qui est un moment d’émancipation, de libération des esprits et des imaginaires, explique Alice Coffin dans le podcast. "Depuis quelques années, notamment avec Me Too et d’autres mouvements, les femmes veulent nourrir leur imaginaire avec les œuvres qu’elles ont choisies".

Quelques passages de ce livre percutant ont été sortis de leur contexte et ont amorcé une vague de haine à l’égard de l’autrice. Cette phrase, par exemple, a fait couler beaucoup d’encre : "Il ne suffit pas de nous entraider, il faut à notre tour les éliminer de nos esprits, de nos images, de nos représentations. Je ne lis plus les livres des hommes, je ne regarde plus leurs films, je n’écoute plus leur musique. Les productions des hommes sont le prolongement d’un système de domination, elles sont le système".

Enfant, je m’imaginais en garçon. J’ai depuis lors réalisé un rêve bien plus grand, je suis lesbienne. Faute de modèle auquel m’identifier, il m’a fallu beaucoup de temps pour le comprendre puis j’ai découvert une histoire et une culture que j’ai embrassées et dans lesquelles j’ai trouvé la force de bouleverser mon quotidien et le monde

A l’occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, Les Grenades vous propose un épisode spécial d'"En tête à tête" avec la journaliste et militante lesbienne française Alice Coffin, également autrice du livre "Le génie lesbien" qui bouscule les certitudes et rebat les cartes du fameux principe de neutralité, dans les rédactions notamment.

Selon la journaliste, il n’est d’ailleurs pas anodin que Me Too ait commencé avec le milieu du cinéma "car c’est l’industrie la plus productrice d’imposition des imaginaires dont il faut se libérer. Il faut s’attaquer la sphère artistique car elle nous conditionne énormément. J’ai apprécié beaucoup de lectures et de films d’hommes, avec le recul, je me suis posé des questions : quelles images ces œuvres ont-elles véhiculées sur l’amour et sur le couple où la femme existait en tant qu’objet ?"

C’est un milieu qui privilégie les hommes, analyse Alice Coffin. L’entreprise artistique, avec le concept du "génie", est une industrie qui favorise l’avènement de la pensée masculine. Et de citer Iris Brey qui a théorisé le regard féminin, ou "Female Gaze" au cinéma, c’est-à-dire une façon de filmer les femmes sans en faire des objets, de partager la singularité des expériences féminines avec tous les spectateurs, quel que soit leur genre, et de renouveler notre manière de désirer en regardant sans voyeurisme.

Des propos sexistes, aussi dans les rédactions

Dans les médias également, des voix se sont élevées, notamment récemment la journaliste Clémentine Sarlat, ex-présentatrice de l’émission sportive Stade 2 en France, qui avait dénoncé un harcèlement moral et des propos sexistes dans la rédaction. Pour Alice Coffin, il est toujours extrêmement dur et compliqué d’être une femme journaliste. Les agissements, les comportements, les remarques permanentes sur les choix des sujets. "Il y a une entreprise de sape qui décourage avec des réflexions comme "Ah, ah, tu vas encore faire ta féministe de service…". Tout cela est épuisant à vivre et c’est loin d’être réglé", observe-t-elle.