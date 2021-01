"En Musique Simone", la page qui met les musiciennes en avant

Autre femme illustre qui nous a récemment quitté·es, la chanteuse Anne Sylvestre, grande dame de la chanson française et dont la voix a bercé nombre d'enfants de ses fabulettes en même temps qu’elle a chanté et défendu la liberté des femmes. "Elle radiographie l’étouffante misogynie (Une sorcière comme les autres, 1975 : "S’il vous plaît, faites-vous plus léger, moi, je ne peux plus bouger"), décortique le viol (Douce maison, 1978), défend le droit des femmes à disposer de leur corps." Féministe, oui. C’est la seule étiquette que je ne décolle pas", affirmait-elle.", écrit-on dans son portrait dans Le Monde. [Dans l'actu] La chanteuse Anne Sylvestre s'est éteinte à l'âge de 86 ans. Anne Sylvestre est une autrice compositrice... Publiée par Les Grenades - RTBF sur Mardi 1 décembre 2020

En 2020, le monde de la musique électronique, connu pour ne pas être le terreau le plus égalitaire notamment dans le monde des labels, a vu les filles du game prendre les rênes. À l'image de la productrice de techno Rebeka Warrior, connue pour être dans 3 duos détonnants KOMPROMAT - Sexy Sushi (Official) et Mansfield.TYA qui a récemment lancé, avec d'autres, un label, Warrior Records, dont le but est de remettre la musique techno au centre du débat, pour lutter contre les inégalités très présentes dans le milieu et pour repenser tout le modèle classique de l'événementiel. Dans le même ordre d'idée, on peut également citer, en France toujours, le lancement du label Mama Loves Ya par la productrice Anetha et dont le but est de repenser l'industrie musicale qui est malheureusement loin d'être la plus exemplaire en terme d'écologie et circuits courts.

Preuve de cette mainmise masculine dans le monde de la musique électronique, la polémique née il y a quelques mois en Flandre avec la publication d'une photo promo pour la sortie prochaine (sur Canvas, le service public flamand), d'une série documentaire, intitulée Platendraaiers. Au-delà du menu alléchant de ces portraits de djs historiques, le malaise de constater que sur l'affiche, que des hommes. Face aux vives réactions, Kristof 'DJ 4T4' Michiels s'est d'abord un peu maladroitement exprimé sur le fait que oui, des femmes et des dj non-blancs (sic) avaient été interviewé·es mais qu'il y avait des choix à faire (re-sic). Après quelques jours, le même Kristof Michiels a écrit un message pour s'en excuser.

"En Musique Simone", la page qui met les musiciennes en avant - © Tous droits réservés

Des femmes récompensées Plus réjouissant venant de Flandre, le palmarès des RedBull Elektropedia Awards en 2020 qui a vu la Bruxelloise Lous & The Yakuza s’emparer de la statuette d’artiste de l’année, mais aussi l’Anversoise Charlotte de Witte obtenir la récompense de meilleure productrice ou encore la jeune MEYY être consacrée Best Promising Artist.

A l'international, nous avons remarqué : My Ugly Clementine, Yelle, Lael Neale, Billy Nomates et la chanteuse et activiste zambienne Sampa The Great avec une prestation époustouflante "beyoncienne" au niveau de la chorégraphie et de la mise en scène pharaonique.

David Salomonowicz est journaliste, créateur de la page En Musique Simone et attaché de presse de projets musicaux. Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.