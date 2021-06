En France, le bébé de Marina a été placé après un accouchement à domicile

Cette pratique est controversée , notamment en raison du risque d’infection. Elle n’est donc pas possible pour les mamans qui accouchent à l’hôpital car le placenta et le cordon sont considérés comme des déchets. “Quand on dit que les bébés lotus ont plus de risque de chocs infectieux, je trouve que c’est très mal argumenté, explique aux Grenades Daliborka Milovanovic, une doula française qui accompagne les futures mamans lors de leur grossesse. “Couper le cordon est aussi dangereux ! Des bactéries peuvent entrer dans la plaie. Il faut veiller à ce que cela soit hygiénique dans les deux cas. L’intérêt pour les parents qui pratiquent le placenta lotus est que le sang passe du placenta au bébé par le cordon, avec les fameuses cellules souches”.

Couper le cordon

Dès le lundi, Marina se rend à la mairie pour déclarer la naissance de son enfant. C’est là que les choses dégénèrent. L’officier de l’état civil s’inquiète ne pas voir de certificat médical. Marina n’en a pas, puisqu’elle a accouché chez elle. Il contacte alors un procureur. Des policiers, puis des pompiers et un médecin sonnent à la porte de Marina. “Et là, ils ont complètement paniqué en voyant le placenta lotus. Dans la société patriarcale, un cordon, ça se coupe. Nous devons couper le cordon avec nos enfants ! Et souvent, c’est le père qui s’en occupe ou alors le médecin qui représente l’autorité”, précise Daliborka Milovanovic. Le procureur décide de placer l’enfant dans une famille d’accueil.

“Ici, on est vraiment face à un cas extrême mais dans mon travail, je rencontre de nombreuses mères et de nombreuses familles qui sont terrorisées face à l’Etat et aux institutions. Je pense que Marina cumule plusieurs choses, ce n’est pas uniquement le placenta lotus bien sûr. Elle est russe et ne parle pas bien le français, son compagnon est congolais, ils vivent dans une cité. Marina est suivie régulièrement par les services sociaux à cause des violences d'un ex-compagnon envers ses autres enfants et elle. Cela semble permettre que l’on retire un enfant à des parents aimants et non violents”, poursuit Daliborka Milovanovic. En Belgique, le magazine axelle et la RTBF ont enquêté sur les placements abusifs d’enfants.

“On est toujours les oubliées”

“Selon moi, l’accouchement à domicile médicalement assisté est mal vu, et on constate le nombre de bâtons dans les roues qui compliquent le travail des sages-femmes, explique-t-elle. Le 5 mai 2021 d’ailleurs, des sages-femmes du monde entier manifestaient à l’occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. En France plus particulièrement, où les sages-femmes sont descendues dans la rue dans différentes villes du pays à l’appel d’une grève nationale pour demander de la reconnaissance et plus d’effectifs, selon l’agence de presse AFP. “On s’occupe de la santé des femmes et nous sommes des femmes”, précisait à l’AFP Camille Dumortier, présidente de l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF). Ce qui explique, selon elle, le manque de reconnaissance de cette profession.

La crise du coronavirus a encore montré un certain oubli, elles n’ont pas été prioritaires pour recevoir des masques notamment. “Les compétences on les a, les actes on les fait, les responsabilités on les a, mais derrière on est toujours les oubliées”, estimait également Eve Rizzotti-Donas, une sage-femme française.

