Edito: comment un short m'a fait (presque) aimer Jenifer

On y voit Jenifer enlever ses talons sur scène et discuter avec la salle (la scène se passe à Saint-Louis en Alsace). Petit aparté avec ses fans, de ceux qui rapprochent les "gens" des "idoles " diront certains.

Elle s’attire les cris d’amour des jeunes filles de la salle, le buzz sur les réseaux sociaux… Et même cet article… C’est dire.

Car au-delà du simple petit coup de buzz, au-delà du fait d’aimer ou pas cette femme, d’aimer ou pas ses chansons, le message est universel : arrêtez de nous parler de nos fringues.

Que l’on soit en mini-jupe ou en pantalon, en décolleté ou en gros pull… Que l’on porte le voile où que l’on se batte pour l’enlever… Le corps des femmes, dans TOUTES les sociétés, de TOUTES les cultures et religions a toujours été un sujet de discussion, de contrôle par le patriarcat.

Il n’y a rien de neuf, ce genre d’article, vous en avez lu 20 ou même 30 sur le sujet….

Ce qu’il y a de neuf, c’est qu’aujourd’hui, Jenifer, pas connue pour son combat ou ses prises de position pour le droit des femmes, ose sortir ça sur scène.

Qu’elle, qui a vécu avec le poids des télés réalités (milieu sexiste par excellence), ose, aujourd’hui, dire à un gars : stop, tu n’as pas à me juger sur mon short… Tu n’as pas à me donner d’ordre vestimentaire… Ca c’est nouveau.

Et ce qui est bien dans ce buzz, c’est que les jeunes femmes, les jeunes filles qui écoutent Jenifer, qui ne sont pas a fortiori les jeunes femmes les plus conscientisées du moment (mais c’est peut-être faux, j’annonce peut-être un cliché gros comme une maison), seront aujourd’hui conscientes que NON, l’homme, quel qu’il soit, la société, quelle qu’elle soit, une autre femme, n’ont pas à décider pour elles la manière dont elles doivent s’habiller.

Alors bien sûr je n’irai pas demain applaudir cette artiste, je n’en ferai pas non plus une féministe ou une artiste engagée… Elle retournera dans ces émissions où l’on attend d’une femme qu’elle soit "rigolote et légère" et surtout pas "intelligente et frigide"… Elle rechantera des chansons niaises sur le fait de n’être personne sans un homme à aimer…

Mais elle restera désormais aussi Jenifer et son short, et pour ça, respect.