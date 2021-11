Échos de Beyrouth, l’art et la culture en solidarité avec les Libanais·es

Le Pays du Cèdre connaît une crise économique, sociale et politique sans précédent. Au Liban, les artistes comme les autres citoyen·nes vivent des difficultés extrêmes. Outre la classe dirigeante corrompue, l’envolée des prix, les pénuries et la pandémie, l’explosion survenue le 4 août 2020 au port de Beyrouth a laissé de terribles ravages dans une ville où l’entraide est le quotidien des survivant·es.

Ce weekend, Bozar et la Chaire Mahmoud Darwich présentent un festival consacré à Beyrouth, ses artistes et ses écrivain·es. Un rendez-vous de beauté et de solidarité pensé par la programmatrice Nedjma Hadj Benchelabi. Rencontre avec une curatrice qui a à cœur de visibiliser les femmes sur les scènes culturelles.

Ici, à Bruxelles, du 12 au 14 novembre, c’est également la solidarité qui résonnera à Bozar. À travers une programmation pluridisciplinaire de 72h, les artistes et les écrivain·es de Beyrouth sont mis·es en lumières pour nous faire entendre des échos de leur réalité. Le festival offre par ailleurs une place de choix aux femmes artistes, une décision loin d’être anodine. "Je suis très sensible à la visibilisation des femmes. On ne montre jamais assez les femmes auteures, artistes, poètes et peintres", insiste la programmatrice de la Chaire Mahmoud Darwich, Nedjma Hadj Benchelabi.

Hommage à la grande cinéaste Jocelyne Saab

Le festival s’ouvre vendredi avec la performance de danse Told by my mother (Du temps où ma mère racontait) de Ali Chahrour. Le chorégraphe y met en mouvement des drames familiaux dans le contexte du départ de fils soldats sur le front syrien. "Ce projet est un hommage aux femmes et aux mères ordinaires, fortes et puissantes. J’apprécie beaucoup le travail de ce photographe qui continue de créer à Beyrouth, et ce en dépit de tout."

Samedi, le public pourra découvrir le film Lettre de Beyrouth, réalisé en 1978 par Jocelyne Saab. Ce documentaire d’une grande poésie est une claque de réalité. La cinéaste nous plonge au plus près de la population de Beyrouth et des soldats qui occupent le Liban alors qu’en 1978, le pays vit un bref moment de paix pendant la guerre civile. Les interrogations que soulève la réalisatrice et les réponses de celles et ceux à qui elle tend le micro entrent en résonance avec le temps présent, et ce plus de 40 ans après.

Outre la pertinence de son propos, cette projection est aussi une mise à l’honneur de cette grande cinéaste libanaise, décédée en 2019 à 70 ans des suites d’un cancer. "Reporter de guerre devenue cinéaste, elle a réalisé des documentaires bouleversants sur Beyrouth au moment de la guerre. Son style cinématographique radical et novateur, son art de l’analyse et sa faculté à questionner son époque ont marqué l’histoire du cinéma", écrit le centre national du cinéma et de l’image animée.