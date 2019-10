Du contrôle des corps des athlètes féminines par les instances sportives officielles

Vingt-cinq athlètes français viennent de rendre public une série de questions autour des mutilations subies par les athlètes androgènes. Elles souhaitent obtenir des explications quant au rôle et aux objectifs de l’IAAF (Association Internationale des Fédérations d’Athlétisme), mais aussi de la Fédération Française d’Athlétisme et du Ministère des Sports. "Notre stupeur a été croissante devant les exactions subies par des jeunes femmes, athlètes hyper-androgènes ou inter-sexes de différentes nationalités qui ont été poussées à subir de véritables mutilations sexuelles qui les ont gravement mises en danger et ont affecté leur santé physique et mentale pour le reste de leur vie. Des mutilations qui semblent commanditées par ceux-là même dont la mission est de les protéger, de nous protéger". Pourquoi cette agression des instances officielles à l’encontre des athlètes féminines ?

Deux cas emblématiques

Cela fait maintenant plus de dix ans que l’athlète sud-africaine, Caster Semenya, est sous le radar des instances sportives internationales. L’athlète, spécialiste du 800 mètres, a crevé l’écran en 2009 lorsqu’elle a remporté les Championnats du Monde de Berlin dans sa discipline. Immédiatement, son apparence et sa voix, particulièrement masculines, font débat … et davantage. L’IAAF, qui estime que son taux de testostérone est "trop élevé" lui impose des "tests de féminité" en amont de ses courses. En 2018, la fédération impose un nouveau règlement exigeant des sportives hyper-androgènes, concourant sur les distances allant du 400 mètres au mile, qu’elles suivent un traitement spécifique pour faire baisser leur taux de testostérone. Caster Semenya a refusé de se plier à ce règlement et n’a donc, par exemple, pas pu prendre part aux derniers Championnats du Monde de Doha. Fin septembre dernier, la chaîne allemande ARD a diffusé un reportage, repris quelques jours plus tard par France 3, dans lequel l’athlète hyper-androgène ougandaise, Annet Negesa, affirme avoir subi, sans en avoir été avertie, une opération d’ablation des organes génitaux internes. Après avoir vu un médecin à Nice, elle déclare, toujours dans ce reportage, s’être fait opérer en Ouganda. La ministre française de la Jeunesse et des Sports, Roxanna Maracineanu, a immédiatement réagi affirmant qu’une partie de ce qui était évoqué dans le reportage était déjà public puisqu’en 2013-2014, une étude avait été publiée dans laquelle l’implication de médecins français dans ce genre de pratiques avait été avérée, ajoutant qu’une enquête allait être ouverte.

Vers un contrôle généralisé du corps des femmes ?

Outre les questions que posent cette mainmise des autorités sur le corps des femmes, ces deux exemples mettent également en avant la question des femmes, et principalement des femmes racisées, non conformes aux stéréotypes féminins. De nombreuses voix se sont élevées depuis l’entrée en scène de Semenya, pour dire que l’athlète était un "homme" cherchant à concourir contre des femmes. Ce qui interroge dans ce cas précis, mais également dans beaucoup d’autres (est-il nécessaire de rappeler les nombreuses polémiques autour du physique des sœurs Williams ?), c’est l’impossibilité d’accepter les athlètes lorsqu’elles sortent des normes de genre socialement acceptées. Dans son arrêt de mai dernier, le tribunal déclare qu’ "une telle discrimination est un moyen nécessaire, raisonnable et proportionné pour permettre à l’IAAF de préserver l’intégrité des athlètes féminines". Or, il est scientifiquement reconnu que le taux de testostérone présent dans le corps varie d’une personne à l’autre. En outre, de nombreuses études sérieuses ont prouvé que les effets concrets de l’hormone sur les performances étaient loin d’être significatifs. Une femme ayant un taux de testostérone plus élevé dispose certes d’un avantage minime sur ses concurrentes, mais cet avantage lui est intrinsèque. Michael Phelps, nageur américain et sportif le plus titré et le plus médaillé de l’histoire des Jeux Olympiques, produit naturellement moins d’acide lactique qu’une personne lambda, ce qui lui permet de s’entraîner pendant des heures sans se sentir fatigué. Cela lui donne un avantage dans les compétition, mais la Fédération Internationale de Natation ne lui demande pas de modifier ses hormones pour autant. Il a, en outre, des bras particulièrement longs, voire hors normes. Cela lui confère à lui aussi un avantage évident sur ses concurrents. Lui a-t-on jamais demandé de se les faire raccourcir ? Michael Phelps est admiré pour sa singularité, pourquoi pas Caster Semenya, Annet Negesa et toutes les autres ?

Aujourd’hui, les questions de l’intersexualité, du racisme ou des agressions faites aux femmes restent des tabous sociétaux. Ce qui dérange manifestement dans le cas de ces femmes hyper-androgènes, c’est qu’elles sont meilleures, tout simplement !

July Robert, traductrice et autrice

