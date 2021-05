Droits fondamentaux des personnes afrodescendantes : des expertes auditionnées au Parlement de la Cocof

Ce 25 mai, le parlement de la Cocof auditionnait trois premières expertes sur les questions de racisme et de sexisme. Cette série d'auditions est liée à la résolution sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe, une résolution adoptée par le Parlement européen le 26 mars 2019.

“Environ 15 millions de personnes d’origine africaine vivent en Europe aujourd’hui. Ces personnes sont confrontées à de la discrimination et à des stéréotypes négatifs profondément ancrés”, écrivait le Parlement européen au moment de l’adoption de la résolution. “Le Parlement exhorte l’Europe et les autorités nationales à développer des politiques antiracistes et à mettre un terme à la discrimination dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé, du droit pénal, de la participation politique et de la migration”. La résolution demande une attention accrue portée aux personnes d’origine africaine dans le budget européen.

La présidente de la séance était la parlementaire Magali Plovie (Ecolo) qui a ouvert les discussions se disant “très contente que cette série d’audition soient organisée sur un sujet aussi important”. “Travailler sur des recommandations qui feront avancer les droits fondamentaux des personnes afrodescendantes doit se mener de manière transversale, à tous les niveaux de pouvoirs”, estime-t-elle. Elle a ensuite donné la parole à l’anthropologue et chercheuse de l’UCL Jacinthe Mazzocchetti, qui travaille sur la question du racisme depuis 20 ans.

Les effets de la colonialité

Jacinthe Mazzocchetti a expliqué aux parlementaires présent·es le principe de colonialité, c’est-à-dire le fait que les individus restent aujourd’hui encore directement influencés par des formes de pensées issues du colonialisme. “L’un des effets majeurs de la colonialité, c’est que l’on continue à hiérarchiser. Il n’y a pas de supérieur sans inférieur. Penser “l’autre” comme radicalement différent de soi permet de se construire soi-même. C’est pour ça que le racisme est un problème qui nous concerne tous et toutes et aussi les personnes blanches. Cela ne concerne pas qu’une seule partie de la société car cela affecte la manière dont nous vivons ensemble”, précise l’experte.

Selon elle, les causes des multiples discriminations que subissent les afrodescendant·es est à trouver dans ce mode de pensée, que l’on rencontre dans la société et dans les institutions. “C’est ce qu’on appelle le racisme structurel dont les conséquences sont visibles partout : dans les discriminations à l’embauche, dans les inégalités de l’accès au logement, dans le domaine de la justice mais aussi à l’école. Et c’est pire si on croise le racisme avec le genre, si on est une femme afrodescendante. A cela s’ajoute le racisme ordinaire : les insultes, les regards en coin, le harcèlement. On ne peut pas lutter contre le racisme en prenant des mesures uniquement contre ces actes individuels. Il faut aussi lutter contre le racisme structurel pour arriver à une société où l’égalité est pleine et entière et pas uniquement à un discours sur l’égalité, teinté de méritocratie avec des injonctions à s’intégrer sans que les conditions soient réellement présentes pour le faire”.

Plongée dans l’Histoire

Jacinthe Mazzocchetti estime que l’on ne peut pas se priver de plonger dans l’Histoire pour comprendre les violences actuelles. “Il faut prendre conscience que l’Europe et le continent africain partagent une histoire commune. Celle de la traite transatlantique des esclaves et puis de la colonisation. La Belgique y a participé. Cela reste dans notre mémoire collective, qui se transmet. Il y a des traces et des effets du passé sur notre présent. Il faudrait reconnaitre la contribution des personnes afrodescendantes à la construction de notre société. C’est ça qui nous permettra d’avancer ensemble, c’est donc tout l’inverse des accusations de communautarisme”.

La résolution du Parlement européen invite d’ailleurs “les institutions et pays de l’UE à suivre l’exemple des États membres ayant déjà pris des mesures pour compenser les injustices et crimes contre l’humanité commis dans le passé.” “Ces crimes historiques, perpétrés au nom du colonialisme européen, ont toujours aujourd’hui un impact négatif sur les personnes d’origine africaine”, affirment les député·es qui proposent de procéder à des réparations telles que la présentation d’excuses publiques et la restitution des objets volés à leur pays d’origine. Le Parlement appelle aussi les pays de l’UE à déclassifier leurs archives coloniales et à présenter une perspective globale sur le colonialisme et l’esclavage dans leurs programmes scolaires.

C’est également l’avis de Jacinthe Mazzocchetti : “Il y a un lien entre les représentations, les discours et les pratiques. Si on ne représente les pays africains que comme des pays pauvres, violents ou exotiques, cela a des effets concrets. Pour prendre conscience qu’il s’agit d’un mode de pensée hérité et ne pas le reproduire, il est indispensable d’analyser les représentations et les discours. Cela peut passer par les médias et l’éducation. Il faut s’attaquer aux causes de la transmission de cet imaginaire raciste, notamment par la production de contenu académique qui traite du racisme et qui pourrait être utilisé dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, surtout dans les études de sciences politiques ou sociales. Il faudrait décoloniser les institutions publiques comme l’école, les musées, l’espace public, et cela en écoutant les personnes concernées qui sont les principales expertes sur le sujet et que l’on retrouve mobilisées partout et aussi sur les questions d’écologie, de capitalisme et de féminisme.”