Déconstruire les masculinités toxiques (4/4): "Le sexe et le mâle"

Cet été, Les Grenades décortiquent les stéréotypes de genre qui engendrent des comportements masculins toxiques. Quatre articles pour creuser le sujet et faire valser les étiquettes. Parce que l'égalité femmes-hommes passe aussi par une remise en question des rôles sociaux qu’endossent ceux qui forment la moitié de la population. Pour ce quatrième article, on creuse les questions autour de la sexualité : virilité, performance, plaisir, représentations, domination, violences. Finalement, la sexualité au masculin, ça veut dire quoi ?

C’est un fait (et non une accusation), beaucoup d’hommes font des blagues à caractère sexuel, mais peu osent parler ouvertement des détails intimes. Si, entre femmes, l’intimité et le plaisir peuvent être abordés avec plus ou moins de facilité, entre hommes cisgenres et hétérosexuels, c’est souvent plus compliqué. Pourtant, l’épanouissement sexuel de tous et toutes est une question fondamentale pour une société plus safe, plus juste, plus libre. Et si on anéantissait les tabous et les constructions mentales néfastes à coups de reins et de caresses ? C’est parti.

Je pénètre donc je suis

La pénétration vaginale est (et reste) au centre des rapports hétérosexuels. Dans son ouvrage Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, la philosophe Olivia Gazalé pose la question de la pénétration et du phallus, assimilé à un symbole de pouvoir et un outil de domination. Comme nous l’avons vu dans les précédents épisodes de cette série, notre société véhicule un certain nombre de stéréotypes qui attribuent des rôles aux personnes en fonction de leur genre. Au niveau sexuel, l'homme serait dominant, actif et pénétrant tandis que la femme serait dominée, passive et pénétrée. Selon ces représentations, l’homme qui ne pénètre pas est dès lors considéré comme un "sous-homme".

Dans son livre "Au-delà de la pénétration ", Martin Page questionne le rapport de domination homme/femme qui existe dans tout rapport sexuel et la pénétration comme norme établie dont personne ne parle. "Si la sexualité était une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage", introduit sur son site la maison d’éditions.

On est encore dans une culture de la performance, ça rend les hommes très vulnérables

Olivier Mageren est sexologue au Love Health Center, un lieu bruxellois qui a pour ambition de lever les tabous autour du corps et de la sexualité. Il nous explique : "Les représentations culturelles sont la cause du manque de créativité. C’est important d’enrichir son univers. On pense toujours pénétration, mais les plaisirs sont multiples comme le plaisir anal ou celui de la prostate qui sont des zones innervées. Mais les tabous font qu’on a peur d’en parler. Pourtant la sexualité, c’est être différent·e, mais si tu te sens jugé·e, tu n’oses pas sortir de la norme", explique-t-il. Mais du coup, comment et avec qui aborder le sujet?

Parlons cul

Comme l’a si bien écrit Clémentine Gallot pour Slate, "nous vivons dans une société androcentrée, phallocentrée et pénétrocentrée". Alors résultat, oui, tout le monde sait dessiner un pénis (au contraire de la vulve), et pourtant, pas grand monde n’ose poser de questions… Oui, c’est contradictoire.

