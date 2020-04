Confinement et violences faites aux femmes: quelles mesures adopter ?

prévenir les violences conjugales et intrafamiliales, notamment en faisant connaître les programmes pour les auteurs de violence qui existent et restent accessibles

promouvoir les lignes 0800/30.030 (francophone), 1712 (néerlandophone) et 0800/98.100 (pour les victimes de violences sexuelles, notamment de viol conjugal et d'inceste) qui aident les femmes concernées à élaborer des stratégies de désescalade des violences adaptées à chaque situation

sensibiliser la population pour que chacun-e soit particulièrement attentif/ve à ses proches et à ses voisines exposées aux violences conjugales et intrafamiliales

