Confinement et grossophobie : "Il y a eu beaucoup de violences envers les personnes grosses"

La grossophobie reste prégnante dans notre société, et entraine de nombreuses discriminations et conséquences pour les personnes grosses. La dernière personne a en avoir fait les frais publiquement est la chanteuse Louane, insultée après son passage dans la version française de l’émission The Voice. Avec l’été qui arrive, de nombreuses publicités et articles nous rappellent également que nous devons perdre des kilos avant que les beaux jour ne s’installent…

Durant le confinement d’ailleurs, en pleine pandémie, on a vu fleurir les injonctions à ne surtout pas prendre du poids (et tout particulièrement dans les magazines féminins), les corps gros servant de repoussoirs, notamment dans des images qui ont abondamment circulé en ligne.

On a fait de nos corps, des corps gros, quelque chose d’horrible, à éviter à tout prix

C’est de cette expérience qu’est née l’initiative Fat Friendly, créée par Pelphine, activiste grosse à l’origine de la page instagram Corps Cools, accompagnée de deux comparses, Sarah et Caroline : “Cela fait un petit temps maintenant que je milite contre la grossophobie, même dans l’ombre, avant la création de Corps Cools. J’avais vraiment envie de passer du virtuel au réel, de faire des choses concrètes, explique Pelphine.

“Le déclencheur, cela a été le premier confinement. Il y a eu beaucoup de violences envers les personnes grosses, avec cette peur que la population allait grossir. On a fait de nos corps, des corps gros, quelque chose d’horrible, à éviter à tout prix. Il y avait aussi des informations alarmantes qui circulaient, comme le fait que les personnes grosses mouraient plus du coronavirus, c’était très dur ça, ou encore que les hôpitaux devraient faire le tri entre les patients. C’était encore une fois des généralités concernant les gros·ses et leur santé. Toutes les personnes grosses n’étaient pas hospitalisées. Par contre, il y avait beaucoup plus de personnes précaires hospitalisées et parmi les personnes précaires, il y a de nombreuses personnes grosses. La précarité, pas uniquement le poids des gens, est une piste à prendre en compte.”

Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe

Accessibilité

Dans ce climat, l’activiste s’intéresse à la question de l’accessibilité. ”J’en avais assez de faire de la pédagogie, ce que je fais sur ma page, surtout pour les personnes non-concernées tant elles nous ont envoyé de la violence pendant le confinement, raconte-t-elle. Je voulais faire quelque chose directement pour les personnes concernées.” Fat Friendly est une association qui comporte plusieurs aspects : un annuaire et une cartographie des espaces accessibles et bienveillants pour les personnes grosses, ainsi que l’attribution d’un label d’accessibilité. Mais ce n’est pas tout. Les créatrices penchent sur une formation pour une juste prise en charge des personnes grosses dans le milieu médical. A plus long terme, la création d’une maison médicale autogérée par et pour les concerné·es est mentionnée. Un groupe de travail s’intéresse également à mener une étude sur la représentation des gros·ses à l’écran.

“La question de l’accessibilité me trotte vraiment dans la tête. Pendant le confinement, on a vu beaucoup de gens dire qu’on vivait une grande expérience collective, souligne-t-elle. C’est très loin de la réalité selon moi. Les terrasses, les restaurants, les cinémas, qui semblaient manquer à tout le monde, sont en fait autant de lieux qui ne sont pas du tout accessibles à tout le monde, ce n’est accessible qu’aux plus privilégié·es, aux moins précaires. Et c’est pareil dans le milieu militant, combien d’activité sont accessibles aux personnes moins valides, à mobilité réduite ? Il y a une prise de conscience qui n’est pas encore là.”

“Les personnes grosses représentent environ 1/6e de la population. Pourtant l’espace public n’est jamais pensé pour nous et nos corps. Les sièges trop petits, leurs accoudoirs, les allées serrées, les tourniquets, les wc étroits, les escaliers, le mobilier inadapté nous excluent des cinémas, des restaurants, des transports en commun, des avions, des trains, des cafés, des magasins, des théâtres, des salles de sport, des salles d’attente, des cabinets médicaux, des hôpitaux… du monde. Plus on grossit, plus notre univers se rétrécit”, est-il écrit sur la page de crowdfunding de l’association.

Face à cela, de nombreuses personnes grosses témoignent éviter de sortir de chez elles. Elles témoignent donc être confinées toute l’année.