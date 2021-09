Cinquante nuances de cinquantenaires

"Objection your honor, that’s irrelevant!", scande l'avocate Annalise Keating, le personnage joué par l'actrice Viola Davis dans un épisode de la dernière saison de la série "How to get away with murder" (juste "Murder" dans le version française), actuellement sur Netflix. Et elle va la gagner cette affaire .

Alors qu’on produit et qu’on consomme plus de fictions que jamais auparavant, force est de constater qu’il y a une absence flagrante de femmes d’un certain âge: plus exactement les femmes de plus de 50 ans. Plus assez jeunes pour jouer les "jeunes premières", trop matures pour être des jeunes mamans, et trop vieilles pour être la compagne du héros (surtout quand le héros a le même âge).

Le tunnel de la comédienne de 50 ans

Selon l’institut de genre dans les médias fondé par l’actrice Geena Davis, les actrices de 50 ans et plus ont eu zéro premiers rôles dans les 30 plus gros succès de 2019. Ce phénomène porte même un nom: le tunnel de la comédienne de 50 ans.

Pour exemple, en France, une femme majeure sur deux a plus de 50 ans : 52 % de la population féminine française est majeure. Pourtant, sur l’ensemble des films français de 2015, seuls 8 % des rôles sont attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. Les personnages féminins ne vieillissent pas… elles disparaissent des écrans.

Que nous dit une société qui se raconte en évinçant de ses histoires les femmes de plus de 50 ans, à un âge pourtant crucial, fortes de leur puissance et de leur maturité ?

S’il est vrai que Viola Davis (56 ans) et quelques actrices arrivent à sortir du lot, et à décrocher des premiers rôles à Hollywood à l’instar de Nicole Kidman (52 ans), l’héroïne de la série HBO "The Undoing" en 2020, Jennifer Aniston (50 ans), héroïne du "Morning Show", ou Renée Zellweger (50 ans) qui a brillé en 2020 dans "Judy", c’est une goutte d’eau comparée aux 800 films produits aux États-Unis chaque année.

On retrouve parfois des actrices dans des seconds rôles comme récemment Laura Linney (56 ans) dans "Ozark", Ming Na Wen (57 ans) dans "The Mandalorian" ou encore Helena Bonham Carter (51 ans) et Gillian Anderson (52 ans) récemment dans la série historique "The Crown".