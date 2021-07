Christie Morreale, ministre sur tous les fronts

Femme d’action, Christie Morreale (PS) est vice-présidente du gouvernement wallon, ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des Femmes. Elle revient, pour Les Grenades, sur son parcours et ses combats pour plus d’égalité.

C’est dans son cabinet à Jambes que nous retrouvons Christie Morreale, son bureau offre une vue assez spectaculaire sur la citadelle et la cathédrale de Namur. Ce jour-là, la ministre sort d’une conférence de presse sur l’accord non-marchand, une décision historique pour revaloriser le secteur du soin.

La politique sur les bancs de l’école

Christie Morreale est encore adolescente lorsqu’elle se découvre une passion pour la politique. "Un prof d’histoire nous donnait un cours sur le socialisme et le capitalisme à l’école et ça m’a passionnée. C’était comme une révélation. J’étais aussi investie dans les mouvements étudiants, mais je trouvais stérile d’être contre, je me suis demandé comment faire pour changer les choses…"

Celle qui depuis toujours aime remplir la fonction de déléguée de classe se sent portée par les questions de justice sociale et d’éthique. La jeune Christie Morreale écrit alors aux différents partis pour recevoir leur programme. "Le dimanche, je regardais les débats politiques à la télévision. J’étais un peu en décalage par rapport à mes ami·es." Son intérêt grandit. "Pourtant, je n’avais personne en politique dans mon entourage. Mon papa est né en Sicile, il est arrivé ici quand il avait 6 ans. Pendant longtemps, il n’a pas eu le droit de vote. Il travaillait comme ouvrier à Cockerill."

Au moment de s’engager, elle hésite entre le PS et Ecolo. "L’environnement et les matières éthiques m’ont toujours intéressée. Je suis allée à une assemblée du PS dans ma commune, Laurette Onkelinx était oratrice, elle a pris la parole et ça m’a bouleversée." C’est auprès des jeunes socialistes qu’elle fait ses premiers pas. "J’étais la seule fille et je ne buvais pas de bière. Certains m’avaient dit cette phrase remplie de stéréotypes : 'si tu ne bois pas, tu ne réussiras jamais en politique.' Aujourd’hui, je peux dire qu’ils se sont trompés", sourit-elle.

Une femme dans un milieu d’hommes

La jeune femme devient présidente du Mouvement des jeunes socialistes. "J’avais le sentiment que quoiqu’il arrive ma place serait dans l’engagement politique. Mais bien entendu la politique, ce n’est pas un métier, ça dépend des gens qui vous font confiance et de la manière dont la formation a envie de croire en vous." Elle se lance dans des études en droit à l’ULG. "C’était très élitiste. Les profs disaient : 'Ah vous êtes le fils du procureur untel, de maitre un tel.’" Elle se dirige ensuite vers la criminologie qui lui plaît plus, la matière étant au carrefour entre la médecine, la psychologie et le droit. "Avant de terminer mes études, j’ai croisé Laurette Onkelinx le 1er mai et elle m’a proposé de la rejoindre dans son cabinet."

Son diplôme en poche, elle commence donc à travailler pour la vice-Première ministre d’alors. "En 2000, j’avais 23 ans, je me suis occupée du premier plan violence à l’égard des femmes. À ce moment-là, il y avait des circulaires qui disaient que les violences conjugales étaient un fait privé, qu’il ne fallait pas s’en mêler. On démarrait de pas grand-chose à l’époque. Aussi, on a nommé la problématique des violences génitales féminines pour la première fois."

A la même époque, elle co-rédige également le projet de loi visant à attribuer le logement familial à personne conjointe victime d’actes de violence physique de son partenaire. "En plongeant dans le milieu des inégalités de genre et dans la domination masculine, forcément je me suis forgé une opinion et ça a renforcé mon combat. Je suis devenue une grande féministe, une égalitariste."

Femme et politique

Elle dirige la commission égalité hommes-femmes du Parti socialiste. "C’était la commission ‘droits des femmes’, je l’ai transformée en y amenant des hommes, ce qui avait fait grincer des dents à l’époque… Je considérais que si on voulait gagner le combat de l’égalité, il fallait aussi que les hommes se sentent impliqués dans la prise de conscience. Il ne suffit pas d’avoir des gouvernements paritaires."

Concernant les quotas, elle défend leur rôle essentiel. "À l’époque on disait : 'il faut des femmes ça tombe bien'. Moi je l’ai vu comme une opportunité. Je ne vois pas la politique des quotas comme quelque chose de dévalorisant, bien au contraire, ça m’a permis à moi comme à bien d’autres femmes d’émerger et d’être visibilisées."

Après une expérience au sein des cabinets, en 2003, elle est nommée vice-présidente du Parti socialiste. Ensuite, elle est élue, en 2006, comme échevine à Esneux, et le reste jusqu’en 2014. Sénatrice depuis 2011, elle est élue députée régionale en mai 2014 et réélue en mai 2019. Enfin, le 13 septembre 2019, elle prête serment comme ministre de l’Emploi, de la Formation, de la Santé, de l’Action sociale, de l’Égalité des chances et des Droits des Femmes au gouvernement régional.

Une vision genre transversale

Avoir un gros portefeuille de compétences lui permet de garder une vision genrée dans chacune des politiques. "Par exemple, quand je suis arrivée en fonction, j’ai proposé de modifier le contrat des aides familiales de statut d’ouvrière à employée." Christie Morreale explique avoir à cœur la défense de ces travailleuses souvent trop précaires. "Je viens de faire passer une mesure qui impose qu’on ne puisse pas engager une travailleuse dans le secteur des titres-services en dessous de 19h/semaine." Désormais, il existe aussi une liste rouge des client·es banni·es pour assurer la sécurité des employées, le harcèlement sexiste, moral et sexuel étant une réalité du secteur.

En Wallonie, le taux d’emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes. Selon la ministre, les deux grands freins de la mise à l’emploi sont la garde des enfants et l’obtention du permis de conduire. "On va financer des emplois pour les crèches. Et j’ai proposé dans le plan de relance wallon que les frais de garde des femmes qui suivent des formations soient totalement remboursés. J’espère que ce sera efficace en termes de résultats." Concernant les permis de conduire, les femmes sont plus nombreuses à ne pas le détenir. La ministre a dégagé un budget pour que les personnes en recherche d’emploi puissent bénéficier de la gratuité pour passer leur permis de conduire.

A noter, cette année, à l’initiative de Christie Morreale, le gouvernement de Wallonie s’est engagé à lutter contre toute forme de discrimination et à intégrer l’égalité des genres dans l’ensemble des politiques régionales en adoptant son plan transversal ‘Egalité hommes-femmes’2020-2024.

Au cœur de la crise sanitaire

Comme indiqué plus haut, c’est en septembre 2019, qu’elle a pris ses fonctions en tant que ministre de la santé. Quelques mois plus tard, le Covid entrait dans nos vies. "J’ai vécu à 200 km/h, le temps était notre pire ennemi. Ça a été violent, brutal, c’était l’inconnu. On a plongé dans l’enfer pour les autres. On a eu un sentiment d’impuissance."

C’est pour apporter un soutien aux acteurs et actrices qui ont fait front durant la crise sanitaire que les partenaires sociaux et le gouvernement wallon se sont accordés sur l’accord non marchand. Une enveloppe de 260 millions d’euros à l’horizon 2024 a été dégagée pour revaloriser les métiers du secteur du non marchand "social et santé". Cet accord concerne 62.753 équivalents temps plein (47.000 pour le secteur privé et 15.753 pour le secteur public).

"On crée des emplois stables et on revalorise les salaires, ce sont surtout des femmes qui travaillent dans ces secteurs. Ce sont des mesures qui font sens dans mon engagement politique. Cette crise est une opportunité de remettre la santé au cœur des priorités. Ces personnes ont apporté à la société plus que la société ne le leur a donné. La population les a applaudies et le message était ‘vous les politiques, vous devez prendre vos responsabilités.’"

Ensemble pour mettre un terme au patriarcat

Selon la ministre, c’est l’ensemble des acteurs et actrices de la société qui font bouger les lignes : les journalistes, les femmes de la société civile, les entrepreneuses, les femmes politiques… "Les médias sont le miroir de la société. On biaise le regard en ne montrant qu’une partie de la population. Mais les choses changent, les médias n’oseraient plus faire ce qu’ils faisaient il y a encore quelques années…" Visibiliser les femmes est un enjeu majeur pour une meilleure représentation de tous·tes dans l’espace public, médiatique ou politique.

Concernant sa vie privée, elle explique : "Mon compagnon est égalitariste, c’est évident que l’éducation de mes enfants, c’est surtout le papa. Dans la fonction que j’exerce, je crois que ce serait compliqué d’avoir deux personnes avec le même niveau d’engagement. J’ai une structure familiale hyper compréhensive et très soutenante."

Une chose est certaine, Christie Morreale est passionnée par son action. "Quand je me réveille la nuit, je pense à tous les combats que j’ai envie de mener. Si un jour je suis blasée ou frustrée, je changerai…. La politique ce n’est pas un métier, mais c’est toute ma vie.