Chère Aidy Bryant, les grosses te disent merci

Chère Aidy Bryant,

C'est probablement la sixième fois que je recommence cette lettre et je t'avoue que je suis surprise de me voir peiner autant à écrire ce qui n'est autre qu'une tentative de remerciements. Oui, j'aimerais te dire merci pour la nouvelle série télévisée Shrill que tu viens de porter aux écrans de milliers de jeunes et moins jeunes femmes dans mon genre. Quand je dis "dans mon genre", tu avais bien compris que je voulais dire "grosses", mais aussi "qui ont décidés de ne plus laisser le monde les invisibiliser sous prétexte qu'elles prennent trop de place aux yeux des autres". Parce que c'est précisément dans cette brèche que se situe Annie, la personnage principale que tu incarnes, au moment où la série se lance pour six épisodes trempés dans un saladier de body positivisme et d'acceptation de soi. Cette charnière dans laquelle beaucoup de femmes en surpoids, y compris moi, se trouvent à partir du moment où elles réalisent que ce qu'elles ressentent est en fait la somme des injonctions qu'elles et leurs corps subissent, depuis plusieurs années parfois, mais surtout, quand elles comprennent qu'elles peuvent les refuser.

Online et offline, même combat

Il faut dire que tout le monde en a après la taille de notre surface adipeuse. La semaine dernière encore, Instagram censurait le hashtag #grosse grâce auquel des militantes anti-grossophobie **racontent leurs oppressions et relaient leurs contestations. Le motif ? Selon le réseau social, "les publications liées à ce hashtag encourageraient des comportements pouvant nuire ou conduire au décès". Et quand ce n'est pas Instagram qui abuse de son pouvoir de manière unilatérale, ce sont de simples utilisateurs qui condamnent, sous couvert de leur intérêt pour notre santé, et à coups de commentaires, d'insultes et d'acharnement, la soi-disant apologie de l'obésité relayée par les publications de ces mêmes militantes. Dans Shrill, Annie fait d'ailleurs face à un troll de cette seconde catégorie alors qu'elle ne s'identifie absolument pas à quelconque mouvement de cyber-militantisme.

Il faut croire que quand on est gros·se, on a le droit de n'être que ça car " IRL " aussi, les attaques à l'encontre des personnes grosses sont légion. Bien que drapées dans des kilomètres de soi-disant bienveillance, elles se révèlent encore plus perfides parce qu'elles s'immiscent dans des situations d'une banalité exemplaire. Que ce soit son plan cul régulier qui l'invite à sortir par la porte du jardin au petit matin, la coach sportive qui lui explique qu'elle doit délivrer la fille mince qui habite dans son corps ou encore sa mère qui tente de l'embrigader dans un énième régime pour " sa santé ", ces trolls, dont il faut affronter le regard bien réel cette fois, ton héroïne en fait les frais tout au long des six épisodes qui dépeignent avec un réalisme déconcertant les interactions qu'une personne grosse peut vivre au quotidien.

I'm the one with a fat ass and big titties, I get to decide what we do*

Mais ce que Shrill fait encore mieux, c'est décrire l'ambiguïté qu'est la vie dans un corps gros, tout en laissant de côté les stéréotypes longtemps véhiculés par le monde télévisé. Malgré tout, Annie ne cache pas le gras de son ventre sous des pulls informes (j'aimerais d'ailleurs savoir où s'est fournie votre costume designer), elle ne s'affame pas non plus pour trouver le corps mince que lui impose son environnement et ne se révèle pas, finalement, grâce à un make over de la tête au pieds. Non, Annie ne fait qu'apprivoiser son corps, l'accepter à l'instant T, tout en essayant, en fin de compte, d'exister autrement qu'à travers ce dernier et les préjugés que les gens en ont. Certes, complexes et malaises font encore partie du tableau à certains moments et pourtant, il est jouissif d'observer Annie prendre la place qu'elle mérite un petit peu plus à chaque épisode, de la voir s'affirmer et tenir tête à ses détracteurs grâce à un mélange créatif de colère qui gronde et d'ami·e·s bien intentionné·e·s, aux physiques tous très différents et très peu normés s'il faut le mentionner.

Si Shrill avait pour ambition d'ouvrir une nouvelle conversation, positive et constructive, sur le poids, celui-ci a également servi de prisme à travers lequel parler d'un sujet universel qui est l'acceptation de soi. Un sujet qui n'incluait finalement pas grand monde, et certainement pas les corps hors-normes, jusqu'ici. Alors Aidy, vraiment merci.

—

* Basés sur le livre Shrill: Notes from a Loud Woman de Lindy West, les six épisodes de la série Shrill sont disponibles sur Hulu.

Axelle Minne travaille à l’intersection de l’alimentation, du design et des médias. C’est à travers une démarche créative et hédoniste qu’elle cherche à ouvrir ses yeux et ceux des autres sur les systèmes d’oppression qui les enserrent.