"Ces enfants-là" : un récit sur les conséquences des sixties

Un roman modèle. C’est ce que l’autrice, Virginie Jortay, voudrait que soit Ces enfants-là. Elle qui a grandi sans ces textes, ces récits et autres films dans lesquels elle aurait pu s’identifier. Son ouvrage, qui prend la forme d'un "récit-mémoire" parfois à la limite de l’insoutenable, se base sur ses propres sensations d’enfant, d’adolescente grandissant avec une mère totalement désinhibée, dans un contexte hypersexualisé où elle peine à trouver sa place.

Ces enfants-là, c’est l’histoire d’une relation mère-fille profondément toxique, du trio qu’elles forment avec leur père et mari dans un contexte de libération sexuelle où tout semble permis : nudité, blagues salaces, mains aux fesses et autres photographies pas forcément consenties, des violences qui font partie du quotidien. La mère a besoin du père pour exister en société tout autant que de sa fille pour exister tout court, plaçant cette dernière dans la position de salvatrice, de soutien tout autant que de faire-valoir.

Son père, lui, a bien du mal à la considérer comme une enfant dans un monde où lui-même semble régulièrement un peu perdu malgré qu’il soit un humoriste connu et reconnu. Dans cet environnement, la narratrice souffre et s’échine tantôt à se faire remarquer, toute en provocation, pour exister en tant qu’individualité, tantôt à disparaître de ce cadre où elle ne trouve pas sa place.

Ce sont tous ces épisodes que l’autrice a tâché de rassembler en ce récit visant à retranscrire un mécanisme structurel d’intrusion visuelle et physique. Cette insouciance avait forcément une contrepartie, nous dit l’autrice. À force de s’entendre dire que "ces années-là" (elle est née en 1964) justifiaient et étaient une explication suffisante à cette atmosphère qu’elle a vécue comme délétère, Virginie Jortay a pris la plume pour nous emmener dans les méandres d’une jeunesse perdue dans un monde d’adultes.

Mes parents et moi, on n’est pas du même côté du monde : ils prennent les images et les façonnent, les déplacent et les commentent. Je suis un de leur sujet et dois correspondre au cadre, me plier à sa taille et les entendre gloser sur mon air ou mes cheveux pas toujours bien coiffés