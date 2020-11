Ce siège est réservé

Chaque semaine, Les Grenades scrutent les écrans et dégoupillent les sorties ciné. Cette semaine, après l’ode à ses films favoris et les promenades dans les salles préférées, Elli Mastorou clôt sa trilogie en forme d’élégie au septième art en se penchant sur son public. Et toi, au cinéma, tu vas avec qui ?

Quatrième semaine de cinémas fermés. Troisième semaine de confinement. Deuxième fois dans l’année qu’on se retrouve à l’arrêt. Et cette fois, personne pour applaudir au balcon ou faire du pain : tout le monde s’accorde sur le fait que cette saison 2 craint.

L’effet de surprise n’est plus là, le comique de répétition ne fait plus rire, et la santé mentale de beaucoup d’entre nous accuse le coup. Pour de nombreuses personnes, en Belgique mais aussi partout où la pandémie frappe, confinement rime souvent avec isolement. Partout où le Covid est passé, le contact humain a reculé. On ne se touche plus, on ne se serre plus la main, on ne se fait plus la bise – mais surtout, on ne se voit plus. Les endroits où on peut socialiser sont de toutes façons fermés : restaurants, bars, cafés… et les salles, de concert, théâtre, et ciné.

Une affaire sociale

Le cinéma, ce n’est pas seulement l’expérience d’un film, ou d’une salle. C’est aussi – surtout – une affaire sociale. Comme le dit Emmanuel Ethis dans son ouvrage de référence ‘Sociologie du cinéma et de ses publics’, aller au cinéma, c’est avant tout vivre l’expérience d’un "voir ensemble". L’occasion de retrouver des ami.es, de faire une sortie en famille, ou de se pomponner pour un rencard.

De se réunir dans un but précis, vivre une expérience ensemble, et aussi – surtout – en discuter après. "Le plus précieux, quand on va au cinéma, ce sont les conversations que l’on a ensuite avec les amis sur le film qu’on vient de voir", affirmaient 70% des sondé.es dans cette (vieille) enquête du CNC. Depuis, cela n’a pas beaucoup changé, puisque plus de 80% des participants à cette étude de la FWB de 2015 répondent qu’ils vont au cinéma accompagné.es.