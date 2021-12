"Casser les codes" avec Barbara Viciencio, Data Scientist

Cela fait près de deux ans et demi que Barbara Viciencio est Data Scientist chez Gaming1, une boite basée à Liège qui s’occupe des jeux d’argent. Par soucis de confidentialité, elle ne peut pas précisément nous expliquer ce qu’elle fait, mais définit son rôle comme un "travail dans le département technologique, qui permet l’optimisation des différents projets de l’entreprise". Comme pour la développeuse Hélène Ruelle , la tech ne s’est pas non plus imposée tel une évidence dans sa vie.

Plonger dans le digital

Sans emploi, elle a commencé à travailler comme serveuse dans l’HORECA à Liège. Un métier qu’elle n’a pas pu maintenir à l’arrivée de son garçon, Martin, en raison des horaires compliqués et décalés que la restauration impose. "En regardant les formations du Forem, j’ai vu qu’il y en avait une dans le domaine de la biotechnologie. Étant donné que je suis océanographe, je me suis dit que ça pourrait m’intéresser et m’y suis inscrite de façon naïve. Je ne savais pas à quoi ça pouvait aboutir. C’est là que j’ai appris à coder, et j’ai constaté que ça n’était pas si compliqué. De base, ça ne m’attirait pas, je ne savais même pas que ça existait", dit-elle.

C’est donc un petit peu par hasard, en 2016, qu’elle s’est retrouvée dans le bain de la tech, en codant. En faisant la formation, elle a observé que celle-ci menait à un certain nombre de débouchés : "Je voulais absolument sortir du chômage et avoir un boulot pour avoir une belle vie. Je ne savais pas ce qu’il y avait derrière. Je l’ai découvert au fur et à mesure".

La formation offerte par le GIGA (Groupement Interdisciplinaire de Génoprotéomique Appliquée) et Le Forem dure quatre mois à temps plein, et propose ensuite un stage de deux mois. "Quand j’ai commencé à faire la formation, je ne peux pas dire que j’adorais. C’est en persévérant que j’ai eu envie de continuer à apprendre."

"Au début, j’ai un peu souffert parce que le langage était compliqué, mais en m’accrochant ça a été. Durant le stage, j’ai appris un autre langage : python, un langage de programmation assez facile à comprendre pour des personnes qui ne sont pas familiarisées avec l’informatique. Il faut dire que les ordinateurs et moi, au début, nous avions une relation spéciale. C’était pas mon truc du tout", sourit-elle.

Dans cette boite, il y avait peu de femmes, et je recevais beaucoup de commentaires misogynes et fascistes de la part de mon manager

Bro culture

Au terme de son stage, on lui a proposé un CDI pour devenir Business Data Analyst. Une expérience qui lui fut compliquée. "J’ai beaucoup déménagé pour ce boulot. Dans cette boite, il y avait peu de femmes, et je recevais beaucoup de commentaires misogynes et fascistes de la part de mon manager. Tout le monde rigolait à ses 'blagues'. Lors d’une évaluation (qui s’est révélée bonne), je lui ai fait part de mon mécontentement. Un mois plus tard, il a utilisé un manque de flexibilité – car j’ai refusé d’aller travailler à Bruxelles parce que je devais garder mon fils à Liège – comme prétexte pour me licencier", souligne-t-elle.

Son parcours a d’ailleurs pu être freiné parce qu’elle était mère célibataire. "J’ai dû refuser des jobs. Quand c’est la semaine avec mon fils, si je ne suis pas à 18h à l’école, elle ferme. C’est une question qu’on m’a posée dans les entretiens d’embauche et j’ai toujours été sincère", fait remarquer la Data Scientist.