Brussels Podcast Festival : le rendez-vous de l'intime et des transgressions 

Moment d’intimité, de subjectivité, d’exploration des marges, de témoignages percutants, le podcast s’invite partout. Un espace de parole, où les minorités peuvent s’exprimer, s’engager, rendre audibles leurs histoires, leurs réalisations et leurs revendications. Le podcast est un moment à soi, qui permet de se sentir proche des intervenant.es et créé une relation de proximité. La production sonore serait-elle un outil transgressif permettant plus de diversité dans les médias ?

Le Brussels Podcast Festival aura bien lieu en 100% virtuel, du 25 au 28 février à l’Atelier 210. Et malgré la distance, le programme est plus que vivant ! À l’affiche, des rencontres virtuelles, des expériences collectives et des découvertes sonores variées. Cette année, les responsables du Festival ont mis à l’honneur les singularités plurielles.

"Via ce terme, on entend laisser parler des vécus, des singularités et des voix que l’on entend pas généralement dans les médias classiques où l'info est généralement produite par des hommes, blancs, hétérosexuels, cisgenres", explique Camille Loiseau, membre du comité de programmation du festival et, par ailleurs, coordinatrice genre et diversité de l'Association des Journalistes Professionnels (AJP).

Un évènement engagé composé de formats diverses, de voix multiples et de thématiques hétéroclites telles que le racisme, le féminisme, l’écologie, les liens sociaux, la justice réparatrice, ou encore l’économie solidaire.

Le podcast natif : un format en vogue

"Le podcast natif permet d’avoir des pièces sonores moins formatées, plus longues que ce que l’on peut entendre à la radio et qui laissent plus de place à la création sonore, à la musique, à des voix différentes ", ajoute Camille Loiseau. Le web par essence, que ce soit les podcasts ou les web-séries, a permis de faire émerger des opinions de communautés différentes, permet de prendre le temps, de nuancer et de faire émerger de nouvelles choses. "Le web permet de parler de ce que l’on veut avec qui on veut, sur le sujet que l’on veut. C’est le contenu qui va dicter le format et non l’inverse", souligne Lucie Rezsöhazy, coordinatrice des webdocumentaires et des podcasts natifs à la RTBF.

"C’est une autre temporalité tant dans la durée et le temps de parole mais aussi en la recherche des personnes que l’on a envie d’interroger", ajoute Lucie Rezsöhazy. Le médium du podcast, qui est en explosion depuis le confinement, permet de s’émanciper des structures médiatiques non représentatives des minorités. Les thématiques qui y sont abordées en profondeur, ne sont pas facilement traitées dans les médias traditionnels. "Dans le podcast natif, on n’est pas emprisonné.es dans le carcan d’un média avec une ligne éditoriale forte. On observe qu’il y a beaucoup plus d’engagement et de subjectivité", insiste Camille Loiseau.

Kiffe ta race x Les grenades

Kiffe ta race, produit par Binge Audio, le podcast de Rokhaya Diallo et Grace Ly s’invite au festival avec Safia Kessas, journaliste et réalisatrice attachée au projet féministe "les Grenades" et Cécile Djunga, comédienne, humoriste et animatrice télé. Ensemble, elles parleront diversité dans les médias. Soyez-prêt.es pour l’enregistrement live, ce 26 février à de 17h30 à 18h30 !

