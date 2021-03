"Balance ta grenade" : le livre

Vous mangez la grenade en salade ou en faites des gâteaux ? Safia Kessas, elle, l’a dégoupillée deux ans durant dans sa tribune matinale sur La Première.

À l’heure du petit-déjeuner, de la douche ou des embouteillages matinaux, ces dégoupillages matinaux furent souvent explosifs, mais toujours bénéfiques. Ils faisaient en outre partie du projet plus large qu’est celui des Grenades sur la RTBF qui continue à rassembler une série de chroniqueuses qui alimentent, sur le site du service public, la page dédiée à un décryptage de l’actualité avec l'angle du genre et un regard féministe.

Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe

Et la journaliste n’a pas dit son dernier mot. Son recueil, publié à l’aube de ce 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, offre le plaisir de s’y replonger. Chaque billet sélectionné est suivi d’éclairages pédagogiques et autres pistes de réflexions. Un ouvrage à mettre entre toutes les mains de sept à cent-sept ans – testé et approuvé par Louise, une mètre-vingt de huit ans et demi, conquise tant par les textes que par les illustrations grenadines de Leyla Cabaux.

L'affaire Matzneff décortiquée

Vous vous souvenez, fin 2019 ? Un tsunami dans le monde littéraire déclenché par Vanessa Springora et son ouvrage "Le consentement" dans lequel l’écrivaine relate une relation sexuelle sous emprise avec l’écrivain Gabriel Matzneff, âgé de cinquante ans alors qu’elle n’en avait que 14. Quelques jours plus tard, Safia Kessas balance une grenade dénonçant la complaisance des institutions à l’égard de cet auteur encensé et même récompensé par ses pairs.

L'arrivée de Kamala Harris à la vice-présidence des Etats-Unis

Et le 3 novembre 2020, ça vous dit quelque chose ? Pour la toute première fois, une femme est élue à la vice-présidence des États-Unis. Safia Kessas porte un regard critique sur la personnalité de l'ex-président Donald Trump et sur ses propos dégradants, misogynes et racistes. Mais surtout, elle prend le temps de mettre en avant une femme racisée, qui n’a jamais renié ses origines pour atteindre ses objectifs dans une Amérique blanche conservatrice.

"Ne nous voilons pas la face : les États-Unis resterons sans doute une vaste méritocratie néolibérale, protectionniste et très divisée, mais on peut se réjouir et espérer que la vie sera moins rude et dangereuse pour les femmes et les minorités tellement malmenées durant les années Trump", explique la journaliste qui laisse la parole à Kamala Harris : "Si je suis la première femme à occuper cette fonction, je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui nous regarde voit qu’il s’agit d’un pays de possibilité".