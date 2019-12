Aucune récompense pour Polanski aux "Oscars" européens : "Nous sommes soulagées"

une chronique de Camille Wernaers

"J’accuse" de Roman Polanski n’a remporté aucune récompense ce 7 décembre lors des 32ème European Film Awards, également surnommés les Oscars européens. Il était nommé dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénariste.

Dans une lettre ouverte, le collectif "J’accuse Polanski" avait demandé à l’institution culturelle de réagir face aux accusations de viols contre le réalisateur.

"Votre voix compte"

"Les mouvements #MeToo et Time's Up ont renversé le statu quo sur les violences sexuelles. Il est grand temps que l'Europe cesse de permettre aux délinquants sexuels comme Polanski d'agir en toute impunité. La mise en garde des violeurs enverra un message clair aux victimes de violences sexuelles et pédocriminelles : "Nous vous croyons, nous briserons le silence et nous apporterons des changements structurels. "Des institutions comme la vôtre ont un pouvoir énorme pour paver la voie du changement. Votre voix compte et vous avez accès à des réseaux et à des commanditaires qui offrent visibilité, prestige et influence (….)", ont ainsi écrit les signataires dont l’actrice Rosanna Arquette, la réalisatrice et journaliste Rokhaya Diallo et la réalisatrice Amandine Gay. Sous le hashtag #BoycottPolanski, des milliers de tweets ont été écrits et partagés pour soutenir les femmes qui ont accusé Polanski de viol.

" Une apathie symptomatique face aux violences sexuelles "

Parmi les signatures de cette lettre ouverte, le collectif belge " Paye ton tournage " qui a créé un tumblr pour récolter les témoignages de sexisme dans le milieu du cinéma. "Nous sommes soulagées qu'il n'ait rien gagné même si nous estimons que sa nomination était déjà un message fort de mépris à l'égard des victimes", ont réagi les membres du collectif.

"Nous ne pouvons nous réjouir d'un tel dénouement autour du festival du film européen : l'absence de réponse à notre lettre ouverte et d'engagement concret contre l'impunité de Polanski est déplorable. Cette apathie est symptomatique de l'embarras tiède du monde du cinéma européen face aux violences sexuelles. Elle fait de lui un agent complice de la culture du viol qui empoisonne son industrie sereinement. La visibilité et la reconnaissance offertes aux films et au réalisateur•ice•s nommé•e•s dans des festivals sont des cadeaux : elles boostent la vie médiatique d'un film et ses audiences. Un homme reconnu coupable de pédocriminalité et accusé par 12 femmes d'agressions sexuelles ne devrait pas pouvoir nourrir son impunité de tels honneurs. Nous continuerons évidemment à soutenir les actions d'appels au boycott et à interpeller les responsables de telles institutions pour qu'ils et elles sortent du déni et que leurs membres prennent position. Prochains grands rendez-vous : le Prix Lumières et les César " a quant à elle expliqué Johanna Soraya, membre du collectif J’accuse Polanski.

Rétroactes

Le 8 novembre, la photographe Valentine Monnier a accusé Roman Polanski de l'avoir violée, se joignant à 11 autres femmes qui ont déclaré que Polanski les avait agressées sexuellement. Dix d’entre elles avaient moins de 18 ans au moment des faits décrits. Valentine Monnier a expliqué qu'elle avait décidé de s’exprimer parce qu’elle était scandalisée que Polanski se compare à Alfred Dreyfus, accusé à tort de trahison dans un contexte antisémite et condamné à la prison à vie. Polanski a toujours réfuté les accusations portées contre lui. "Depuis de nombreuses années, je me tiens au silence. (...) J’accuse aura marqué ma limite", avait déclaré Valentine Monnier.

Le palmarès de la cérémonie

" Favorite " du réalisateur Yorgos Lanthimos sur la vie de la Reine Anne d'Angleterre est la grande gagnante de la cérémonie avec des récompenses pour meilleur film, meilleure comédie, meilleur réalisateur, meilleure actrice (pour Olivia Colman), meilleure photographie, meilleur montage et meilleurs costumes et coiffures et maquillages. A ses côtés, " Les Misérables " de Ladj Ly décroche le titre de la découverte européenne et " Portrait de la jeune fille en feu " de Céline Sciamma celui du meilleur scénario.

