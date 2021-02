Au Maroc, Hanaa, victime de "revenge porn", a été emprisonnée

Le collectif 490 a organisé une action de soutien virtuel pour Hanaa le 3 février, jour de sa sortie de prison. Ce mouvement a démarré en 2019, après la condamnation d'Hajar Raisouni, journaliste marocaine, à un an de prison pour "avortement illégal" et "relations sexuelles hors mariage". Des centaines de femmes marocaines s'étaient alors déclarées “hors-la-loi”, en proclamant ne pas respecter les lois "obsolètes" de leur pays sur les mœurs et l’avortement.

A la fin du mois de décembre, une vidéo de “revenge porn” a circulé sur les réseaux sociaux marocains. Cité par le journal Le Monde , Me Mohamed Hamidi, l’avocat de la jeune femme visible sur cette vidéo (prénommée Hanaa), explique que les images ont été filmées à son insu quatre ans plus tôt par un homme.

#STOP490 Parce qu'on ne changera pas la culture du viol, de la diffamation, l'écrasement des femmes ( parce que cette loi est plus appliquée pour les femmes) sans Abroger cette loi liberticide et qui est indirectement misogyne parce que pratiquée beaucoup plus contre les femmes pic.twitter.com/RibyopM7NE

Dans un communiqué au sujet de la condamnation d’Hanaa, le collectif a dénoncé l’application de la loi marocaine, qui est “supposée protéger les victimes comme Hanaa, et non pas les punir”. “Mais que se passe-t-il dans la tête de ceux qui sont censés rendre la justice lorsqu’au lieu de la protéger, ils choisissent de la poursuivre et de la condamner, elle […] C’est dire à quel point cet article est insidieux. C’est une arme entre les mains d’une justice complètement désensibilisée aux questions des violences faites aux femmes, de la protection de la vie privée et des libertés individuelles”, continue le communiqué.

Le collectif demande l’abrogation de l’article 490. Hanaa a annoncé porter plainte contre les sites pornographiques qui ont diffusé la vidéo et contre l’homme qui l’a rendue publique.

En Belgique ?

En Belgique, une proposition de loi qui sanctionne le renvenge porn a été adopté à l’unanimité le 16 avril 2020, durant le premier confinement. Une circonstance aggravante est prévue quand il y a diffusion de telles images pour une intention méchante ou un intérêt économique. L'auteur risque une peine d'emprisonnement de six mois à cinq ans et une peine d'amende de 200 à 15.000 euros.

La proposition prévoit une procédure de retrait ou de masquage des images par un référé en extrême urgence devant le président du tribunal de première instance. Six heures seraient alors laissées à l'auteur des images, le diffuseur ou l'opérateur télécom pour retirer ou masquer le contenu. Une autre procédure passerait par le procureur du roi qui peut déjà requérir le retrait d'images à caractère terroriste ou pédopornographique.

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est un élément central dans la lutte contre le "revenge-porn", selon la loi. “L’Institut se réjouit de cette nouvelle compétence. Elle lui donne plus d’options pour combattre le phénomène de revenge-porn et pour soutenir les victimes”, s’est félicité Michel Pasteel, le directeur de l’Institut dans un communiqué. Il précise : “Le revenge porn est une violence genrée. Il affecte surtout les femmes qui représentent 80 à 90 % des victimes de ce phénomène. Les conséquences pour les victimes sont souvent désastreuses”.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.