Au-delà des murs : vers une justice réparatrice ? 

Le système pénal est-il une bonne réponse aux attentes des victimes de violences sexistes et sexuelles ? C’est la question que posent les féministes anti-carcérales depuis des années, en mettant notamment en exergue que 41% des condamné.e.s à la prison récidivent et n’entament pas de réelle réflexion sur leurs actes.

Cette question n’est pas nouvelle, elle fait partie de l’histoire du mouvement militant. Le féminisme anti-carcéral apparait dans les années 1970, à l’intersection des mouvements féministes et de l’abolitionnisme pénal, qui tend à supprimer les prisons. Durant les années 1960 et 1970, des personnes engagées de toutes les causes se retrouvent en prison, ce qui fait émerger une critique de cette institution.

A ce moment-là, d’autres personnes engagées semblent, quant à elles, faire un autre usage de l’institution pénale et demandent par exemple "à la police de protéger des quartiers fréquentés par des personnes homosexuelles ;[…] à la justice de condamner des auteurs d’actes de discrimination raciste ou […] à la prison d’enfermer des auteurs de violences sexuelles", explique l’historien Jean Bérard.

L’historien observe également les luttes féministes contre le viol en France, qui mènent à une réforme de la loi contre le viol en 1980, ce qui crée de nombreux débats sur le sens de cette réforme législative au sein des mouvements féministes mais aussi entre les mouvements féministes et les mouvements de défense des prisonniers.

Féminisme et anticarcéralisme

Les débats qui concernent la prison au sein des mouvements féministes portent notamment sur le coût de la prison pour les femmes et encore plus les femmes racisées : comme détenues d’abord, elles y vivent des violences spécifiques mais aussi en tant que proches des hommes prisonniers, ce sont elles qui portent le care, le soin, sur leurs épaules. “On ne parle pas assez des femmes qui sont à la maison avec plein d’enfants à gérer avec leur mari en prison. Elles doivent aller leur rendre visite pour qu’ils ne se sentent pas trop seuls, pour qu’ils voient les enfants, les observent grandir, il manque un salaire, c’est le bordel complet et une réalité franchement compliquée. Casser une famille de cette manière perpétue les violences”, souligne Ambre Ciselet, qui a consacré un épisode de son podcast MurMur à ce sujet.

La prison et le système pénal sont la façon la plus paresseuse de régler les problèmes

“Je pense que lorsque l’on décentre le regard, que l’on ne regarde pas simplement qui va en prison mais que l’on regarde quels sont les effets de l’emprisonnement de certaines personnes, ce que l’on voit c’est que la prison affecte énormément certaines catégories de femmes”, développe Gwenola Ricordeau, sociologue, professeure en justice criminelle et autrice du livre "Pour elles toutes. Femmes contre la prison”.

Julia* a vécu une tentative de féminicide par son ex-copain. Elle explique : "Les procédures judiciaires ont été bien plus traumatisantes que tout ce qu’a commis mon agresseur. Il est rentré chez moi, m’a explosé une bouteille sur la tête, puis il m’a trainée inconsciente jusqu’à la salle de bain où il m’a séquestrée, tabassée, avec un couteau sous la gorge. Pendant toute la séquestration, il me disait qu’il allait m’égorger, que j’allais voir mon cadavre pourrir dans mon appartement et que personne n’allait me retrouver. J’étais persuadée que j’allais mourir."

Son agresseur l’a finalement amenée à l’hôpital, où elle a témoigné auprès de la police. Il est arrêté le jour même, ce qui a rassuré Julia. "Je me suis dit s’ils ne l’arrêtaient pas, j’allais sortir de l’hôpital et il serait là. Et je remercie l’infirmière qui m’a comprise et aidée directement, elle doit en voir tout le temps des cas comme moi."

"La chose la plus traumatisante, c’était après quelques rendez-vous de procédures judiciaires, quand mon avocate m’a regardée dans les yeux et m’a dit : il n’aura rien, ne t’attends à rien. C’était l’effondrement total". L’agresseur est resté un mois en prison avant de sortir et cinq ans plus tard, le procès n’a toujours pas eu lieu. "Je venais de subir ça, je flippais de sa sortie et ça me rassurait qu’il ne soit pas dans ma ville. Je l’ai croisé six mois après sa sortie et ça m’a tétanisée. C’est arrivé plusieurs fois les mois suivants malgré l’interdiction des 1km. Et malgré les plaintes auprès de la police qui m’a traitée comme de la merde, il n’y a eu aucune suite."

Une justice injuste

Selon Amnesty, seules 14% des femmes qui portent plainte pour violences sexuelles en sont satisfaites. C’est ce qu’on appelle la victimisation secondaire, quand les institutions ne répondent pas aux besoins des victimes, par exemple parce que les procédures, quand elles ont lieu, sont très longues.

"On laisse penser aux gens qu’il faut attendre le procès pour commencer le deuil." précise Gwenola Ricordeau. "Dans le dossier, il était juste écrit "coups et blessures", gros traumatisme une fois de plus ! NON ! C’était une tentative de meurtre avec extrême violence et préméditation !", s’insurge Julia qui n’entend plus parler de cette affaire pendant quatre ans.

Elle tourne la page. "C’était essentiel de mettre mon énergie dans ma reconstruction plutôt que de rester dans le cercle vicieux de la justice et de la colère." Lorsqu’elle apprend que le procès aura bien lieu d’ici quelques mois, c’est la goutte de trop. "Après cinq ans ? La grosse blague ! Ça me replonge dans des angoisses, laissez-moi vivre ma vie !".

Punir les individus plutôt que s’attaquer au système

"On passe notre temps à dénoncer un système patriarcal mais la prison ne lui échappe pas. La prison permet de détourner le regard sur ces systèmes qui produisent des injustices et de la souffrance pour désigner quelques individus ", dénonce Gwenola Ricordeau. Ambre Ciselet affirme : " Si un violeur va en prison, je sais qu’il ne va pas travailler sur son problème de viol, on ne va pas lui apprendre ce que c’est la sexualité, pourquoi il a des pulsions de violences sexuelles, lui apprendre à respecter les femmes." De nombreuses associations féministes de terrain, comme l’ASBL Garance en Belgique, plaident pour s'impliquer plus dans le travail préventif et éducatif que dans le punitif.

"La prison et le système pénal sont la façon la plus paresseuse de régler les problèmes. Dans les milieux féministes, il a toujours un appel à davantage de criminalisation des auteurs, mais où sont les preuves que cela marche ? Le système pénal ne réduit pas le nombre de faits commis, ils augmentent chaque année. " explique Gwenola Ricordeau.

Si l’on regarde les chiffres, l’emprisonnement augmentent les risques de récidives, renforce " l’identité de délinquant " et n’est pas une réponse au sentiment d’insécurité. " Pour moi c’est comme quand t’as un enfant qui fait une bêtise et qu’en réponse, tu le frappes ! Tant au niveau de la psychologie des enfants, qu’au niveau des chiffres de récidives, il est prouvé que punir quelqu’un.e parce qu’il ou elle a enfreint les règles, cela peut créer un sentiment d’injustice ou de colère " développe Ambre Ciselet.

Pour moins de récidives, vers les peines alternatives ?

Dans 53 % des cas, les dossiers de viol sont classés sans suite. Pour Justine Bolssens, juriste et chargée de projets au Centre d’Action Laïque et membre de la commission jeunes du Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB), améliorer la réponse judiciaire passe notamment par la formation des acteurs et actrices du système pénal et un renforcement des moyens financiers et matériels.

Elle explique : "La justice tout comme la société sont empreintes d’un héritage patriarcal et c’est à ça qu’il faut s’attaquer pour éradiquer les violences faites aux femmes. Les législations actuelles ne sont pas suffisamment appliquées : le traitement judiciaire des violences faites aux femmes est inefficace et contribue à l’impunité qui entoure ces actes violents. L'enjeu majeur aujourd’hui, c’est de prévenir les violences et de changer les mentalités pour qu’il n’y en ait plus. Les peines de prison élevées et les réponses pénales plus fortes ne sont pas forcément une solution."

Pas question néanmoins de juger les femmes qui passent le pas, comme l’explique Gwénola Ricordeau : “Il ne s’agit pas de culpabiliser les femmes qui font le choix de porter plainte si elles pensent trouver ainsi une solution à leurs besoins. Mais toutes les femmes ne peuvent pas utiliser le système pénal comme une ressource. Que fait-on des victimes pour lesquelles il ne peut pas y avoir de procès ? Trouvons des espaces où on se reconnaît en tant que victimes, où on est écoutées, plutôt que de dépendre d’un système dont on sait qu’il est foncièrement raciste, classiste, misogyne. Depuis des siècles, les femmes savent comment survivre aux violences. Partons de nos forces, de nos savoirs.” C’est le concept de justice réparatrice.

L’experte est d’accord pour dire que l’abolition des prisons ne se fera pas en un jour. Certaines formations existent déjà en Belgique pour donner des outils aux auteurs et autrices d’actes illicites (mais les violences sexuelles n’y sont pas comprises). On y explique comment fonctionne le système judiciaire, ainsi que des techniques de communication et d’expression.

Comment ne pas minimiser les actes commis ?

L’aspect collectif y est important pour ne pas tomber dans certains travers constatés aux Etats-Unis et au Canada, pays dans lesquels “des groupes de rééducation” pour les hommes violents choisissent une approche basée sur la psychologie individuelle, plutôt que de reconnaitre la violence masculine comme une partie du système patriarcal. Le journaliste Matthew Wolfe en parle dans son article “Peut-on soigner un homme violent ?” et montre à quel point cette approche finit par donner des justifications à ces hommes et donc, in fine, à ne pas vraiment leur permettre de remettre leurs actes en question. Emmanuelle Piet, présidente du Collectif Féministe contre le viol trouve cela "curieux de militer à la fois contre les violences faites aux femmes et contre la prison". Selon elle, refuser l’incarcération des coupables c’est "minimiser les viols".

D’autres comme Adèle Haenel rappelle que les agresseurs sexuels "ne sont pas des monstres, c'est notre société, c'est nous, nos amis, nos pères" qui baignent dans une culture patriarcale ou encore Virginie Despentes pour qui l’incarcération sans suivi psychologique n’est pas efficace sur le long terme.

Reste que le concept de justice réparatrice - qui trouve son origine dans les traditions culturelles et religieuses des peuples autochtones d’Amérique du Nord et de Nouvelle-Zélande - ouvre de nombreux champs de réflexions. "Parce que féministe tant qu’il le faudra et abolitionniste tant qu’il y aura des prisons", conclut Gwenola Ricordeau.

