Asma Boujtat est élue Ambassadrice des Sciences 2021

Le prix WATS a été créé par l'institut d'encouragement de la recherche scientifique et de l'innovation de la Région de Bruxelles-Capitale, Innoviris , pour améliorer la représentation des femmes dans les filières scientifiques. Cette campagne met en lumière des femmes actives dans le monde de la technologie et des sciences.

Asma Boujtat a été élue ce 11 février Ambassadrice des Sciences 2021 par la campagne WATS (Women Award in Technology and Science).

Une autre image des scientifiques

Après un vote participatif et celui d'un jury composé de jeunes filles, c'est Asma Boujtat, technologue de laboratoire depuis 12 ans, qui a remporté le prix. "Je suis très fière et honorée", explique-t-elle aux Grenades. "Je me suis engagée dans ce concours pour montrer une autre image des scientifiques. On pense souvent à un homme avec des cheveux blancs et des lunettes derrière son microscope et surdiplômé. Moi, je n'ai pas fait de longues études universitaires, je sors d'une haute-école".

Elle reste marquée par un professeur de biologie qui lui a transmis sa passion. "J'ai beaucoup discuté avec lui et il était vraiment passionné. Il m'a donné envie de m'orienter dans la filière scientifique. Quand on est technologue de laboratoire, on fait des choses très techniques et ça me plait. J'observe, je manipule, je fais des expériences", précise-t-elle.

La scientifique travaille en ce moment dans un laboratoire de microbiologie : "Notre équipe travaille sur les bactéries. On essaie de comprendre comment elles fonctionnent pour pouvoir mieux lutter contre elles, notamment par rapport à la résistance aux antibiotiques. De plus en plus de bactéries sont résistantes à nos médicaments, on doit donc mieux les comprendre. Je travaille plus spécifiquement sur la purification des protéines, je les rends le plus pures possible pour que mes collègues puissent travailler dessus".