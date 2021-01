Agressée au parc du Cinquantenaire, Carla veut que la lutte contre les violences sexistes soit une réalité

“Mais tu es sûre que tu vas rentrer toute seule ?” C’est la question que son amie pose à Carla ce vendredi 22 janvier quand, sur le coup de 21h, elle décide de rentrer chez elle. “Il y a couvre-feu, donc ce n’était pas le milieu de la nuit. Et surtout j’ai répondu qu’ici, c’est la Belgique. Pour moi, il était impossible que quelque chose se passe. Je suis Espagnole, je viens de Barcelone, et la situation est pire là-bas”, relate-t-elle.

Alors qu’elle marche dans la rue, près du parc du Cinquantenaire, elle sent une présence derrière elle. “Un homme me suivait et j’ai tout de suite compris que ce n’était pas une situation normale. Il y avait une agence immobilière alors je me suis mise devant la vitrine pour faire semblant de la regarder et pour voir s’il allait continuer à marcher”. Mais l’homme s’arrête. Elle lui pose alors plusieurs questions pour faire diversion. “Je lui ai demandé de reculer car il était trop près de moi mais il n’a pas accepté, je lui ai dit qu’il me faisait peur”, explique-t-elle.

L’homme la tient par le bras et ne la lâche pas. “Je marchais sur la rue en espérant qu’une voiture passe mais il n’y avait personne autour de nous. Juste un homme assez loin qui ne venait pas dans notre direction. Je continuais à faire la discussion avec lui, je lui ai demandé ce qu’il voulait, il m’a montré le signe qui veut dire “baiser” avec ses mains. A ce moment-là, il m’a lâchée et j’ai pu courir vers l’homme au loin”. Quand elle se retourne, son agresseur a disparu. Sur le chemin vers chez elle, Carla se fait encore harceler dans la rue par deux autres hommes.

Des agressions fréquentes ?

“Sur le moment, je n’en ai parlé à personne parce que j’avais honte, puis je l’ai dit à des amies qui m’ont incitée à porter plainte. Quand j’ai été au commissariat, la policière m’a bien reçue mais elle m’a dit que cela arrivait souvent à cet endroit. Que dès que le soleil se couchait, il se passait des agressions sexuelles et des viols et que la police n’avait pas les ressources pour s’en occuper. Elle m’a dit qu’elle était heureuse pour moi parce que j’avais pu m’enfuir. Cela m’a scandalisée, cela me scandalise toujours aujourd’hui, même plus que mon agression. Pour moi, ce n’est pas une question de ressources mais de priorités”, continue-t-elle.

Il est inconcevable pour moi que la lutte contre les violences faites aux femmes ne soit pas une priorité au cœur de l’Europe, là où des décideurs se rassemblent tous les jours. Il est où l’espoir si cela se passe comme ça, ici aussi ?

Wout Monteyne, le porte-parole de la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwé-Saint-Pierre et Woluwé-Saint-Lambert), confirme que Carla a porté plainte, mais ne peut confirmer les dires de la policière. “Dans notre partie, nous n’avons enregistré aucun viol ou aucune agression sexuelle en 2020”, explique-t-il aux Grenades.

La précision est importante car le parc du Cinquantenaire est au carrefour de plusieurs zones de police, notamment la zone de police Capitale-Ixelles. “J’ai vérifié et nous n’avons acté qu’une seule plainte pour viol, le 1er juin 2020. Depuis, on ne peut pas dire qu’il y a une recrudescence des faits mais nous allons faire passer le message aux équipes pour qu’elles fassent attention près du parc”, souligne la porte-parole de la zone de police, Ilse Van De Keere.

Une pétition est lancée

Carla a décidé de lancer une pétition, intitulée "Arrêtez les viols et protégez les femmes près du parc du Cinquantenaire avec plus de présence policière", pour dénoncer le manque de moyens pour assurer la sécurité des femmes dans l’espace public. Elle a déjà récolté plus de 3000 signatures.

“Je souhaite en récolter 5000 pour pouvoir aller au Parlement bruxellois. Je veux que les politiques s’impliquent sur cette question. Je sais que dans le texte de la pétition, je parle de choses à très court terme comme augmenter la présence de la police ou améliorer l’éclairage. Mais je suis convaincue que cela passe aussi par le long terme, comme la prévention et l’éducation à la vie sexuelle”, précise-t-elle.

“Je parle aussi de l’Europe et des travailleurs et travailleuses du quartier européen dans la pétition, parce qu’il est inconcevable pour moi que la lutte contre les violences faites aux femmes ne soit pas une priorité au cœur de l’Europe, là où des décideurs se rassemblent tous les jours. Il est où l’espoir si cela se passe comme ça, ici aussi ?”, questionne Clara.

On a plus que besoin d’une politique cohérente et unifiée de lutte contre les violences sexistes dans l’espace public

Irène Zeilinger travaille au sein de l’asbl Garance sur les violences sexistes et le harcèlement de rue. “Je comprends tout à fait qu’elle soit scandalisée si on lui a répondu ça à la police. Et je trouve que toute prise de position publique contre ces faits est importante, pour montrer qu’on ne peut plus les laisser passer”, observe-t-elle.

“J’ai tout de même envie de préciser que les agressions stéréotypées envers les femmes, c’est-à-dire la nuit, dans un parc, par un inconnu font beaucoup l’objet de rumeurs. Cela ne veut pas dire que cela n’arrive pas, ce qu’a vécu Carla le prouve, cela arrive et c’est inacceptable. Il faut cependant rester prudentes si on nous dit que cela arrive “tout le temps” à cet endroit”, précise l’experte qui estime également qu’il y a des biais dans les statistiques de la police.

Le chiffre noir des violences sexuelles

“Pour porter plainte, il faut avoir conscience que ce qui nous arrive est punissable. C’est aussi plus facile si on possède des papiers et si on sait que la police parlera notre langue, etc. Il y a aussi le chiffre noir sur les violences sexuelles qui serait de 90%, les statistiques de la police ne reflèteraient donc que 10% des viols, notamment parce que la majorité d’entre eux se passent au sein des foyers et des familles et que c’est compliqué de porter plainte contre ses proches”.

“Il faut être claires que quand on augmente la présence de la police et l’éclairage public à un endroit, les infractions se déplacent simplement à un autre. On va les retrouver à l’autre bout de Bruxelles. Le but n‘est pas de dire que ce n’est pas bienvenue dans ce quartier mais que cela peut se passer ailleurs. Il faut surtout changer les mentalités et les comportements."

"A Bruxelles, on a 6 zones de police. On a plus que besoin d’une politique cohérente et unifiée de lutte contre les violences sexistes dans l’espace public, sinon la prise en charge va dépendre de la zone de police et ils risquent de se refiler la patate chaude d’une zone à l’autre”, soutient Irène Zeilinger qui conclut : “L’appel à plus de contrôle de la part de la police pose aussi la question des dérives racistes et classistes, dès qu’il y a une surveillance accrue, même juste du voisinage. Les hommes racisées et pauvres ne sont pas plus violeurs que les autres”.

Depuis le début du confinement, Les Grenades ont recensé des témoignages de harcèlement de rue ou d'agressions sexuelles, des phénomènes récurrents et systémiques, qui, comme d’autres discriminations, sont accentués par certaines mesures prises pour lutter contre le coronavirus.