Agenda féministe de mars : de plus en plus d'événements engagés

Le 8 mars approche et, avec cette journée consacrée à la lutte pour les droits des femmes, une foultitude d’événements culturels, sportifs, associatifs. Agenda (subjectif et non-exhaustif) pour vous aider à vous y retrouver. Cette année, les bouquets de fleurs sont en net recul, tandis que les événements engagés progressent. Pour ce mois de mars 2020, et même au-delà, de (très) nombreux événements vont s’enchaîner. Évoquons-les par région. ►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Bruxelles – la manif’ Dans la capitale, l’événement central sera bien entendu la grande manifestation du 8 mars qui débutera à 14h sur la place de l’Albertine. Le collecti.e.f 8 maars et la Marche mondiale des Femmes donnent également rendez-vous dès 10h pour des assemblées thématiques, des concerts et des discours. Une émission télé sera réalisée en direct de la manif’avec les femmes de ZIN TV, Alter échos, En marche, Axelle, Rosa et la ligue des travailleuses domestiques. “La coupable ce n’est pas moi ! Ni mes fringues ! Ni l’endroit !” Pour rejouer la performance devenue hymne mondial du collectif chilien Las Tesis, le rendez-vous est à 13h sur la place de l’Albertine. Cette action en amont de la manif’ne concerne pas les hommes cis. La déclinaison belge de la marche mondiale des femmes veut cibler cette année la lutte “contre le démantèlement de la sécurité sociale” : “À l’occasion des 75 ans de la sécurité sociale, nous voulons mettre en avant que lutter contre le démantèlement de la sécurité sociale, c’est aussi lutter contre les violences sexistes”, a déclaré Marcela de la Peña, porte-parole de la Marche mondiale des Femmes Belgique. Le 9 mars sera aussi une journée de grève des femmes.

Liège À Liège, on pédale pour l’émancipation des femmes ! La Cycloparade en est à sa troisième édition et c’est à chaque fois une réussite. Rendez-vous donc le 8 mars à 14h Place de l’Yser à vélo, en roller, en poussette, en skate ou à pied, et surtout dans la bonne humeur. Du 4 au 25 mars, le Foyer Culturel Jupille/Wandre propose “Les femmes savent pourquoi”, avec la pièce de théâtre Sisters de Myriam Leroy, du cinéma (Mon nom est clitoris et Woman at War) et des ateliers d’auto-défense.

Brabant wallon Ce mardi 3 mars, le Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve qui y est implanté depuis 1979 comme Centre d’insertion socioprofessionnelle organise son colloque annuel sur le thème Femme, jeunesse et justice climatique. Parmi les invitées, Yawalapiti Watatakalu, militante indigène au Brésil recevra le Prix de la voix des sans voix.

Namur La Quinzaine des femmes du 2 au 12 mars au Centre Culturel de Philippeville propose une série de manifestations gratuites autour du thème de l’interruption volontaire de grossesse.

Et partout… Un film documentaire : WOMAN donne la parole à 2000 femmes dans 50 pays. Il a été réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. À voir à partir du 11 mars, notamment au Vendôme à Bruxelles. Des programmes de la RTBF plus “diversifiés” pendant une semaine, la sortie du podcast "Sorcières" des Grenades et une émission spéciale sur VivaCité le dimanche 8 mars, entre 18h et 20h, dans un créneau horaire généralement occupé par du foot. Oui, oui : “Complètement Foot” devient “Complètement Filles” présenté par Lise Burion, Gaëtane Vankerkom et Alice Devilez, avec la participation de Dominique Monami. L’émission laissera parole aux sportives et aux auditrices. Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be