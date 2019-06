Africa is the new feminism*

Dans le cadre de la "Décennie consacrée aux personnes d’ascendance africaine" proclamée par l’ONU et à l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance du Congo (RDC), trois articles sont consacrés aux Afrodescendantes – et en particulier aux Congolaises – à leur(s) histoire(s), leurs luttes et leurs victoires.

Un mythe à la dent dure : il n’y a pas de féminisme en Afrique

Bien que dans les études féministes, il soit notoire qu’il n’existe pas qu’un seul mouvement féministe mais bien une multitude de courants et de doctrines de par le monde, force est de constater que le féminisme africain reste un impensé. En effet, si l’on reconnaît sans grande difficulté l’apport considérable des Afro-américaines à la pensée féministe, il n’en va pas de même pour les très nombreuses féministes africaines que l’Histoire a oubliées. L’un des facteurs qui explique cet état de fait est, sans conteste, les stéréotypes relatifs aux Africaines systématiquement représentées comme des victimes passives de la pauvreté, de leur maternité ou de leur culture présentée comme particulièrement oppressive. Dans ce système de pensée paternaliste hérité d’une histoire émaillée par la violence raciste et sexiste à l’endroit des Africaines, les luttes féministes de ces dernières sont purement et simplement invisibilisées.

Le féminisme comme composante de l’ADN des Africaines

Contrairement aux stéréotypes véhiculés, les Africaines constituent un groupe social particulièrement actif dans la lutte pour les droits des femmes et leur émancipation face au pouvoir masculin. Ainsi, avant l’impact dévastateur de l’esclavage et de la colonisation sur l’ensemble du continent, nombre de structures sociales africaines étaient plus progressistes et favorables aux femmes qu’en Occident à la même époque : citons, entre autres, le système de "matrilinéarité" qui concentre la transmission du nom, de l’héritage et des titres à travers la mère, la tontine qui consiste en un système solidaire d’épargne au féminin ou encore, la "Charte du Mandé ou de Kouroukan Fouga" – classée par l’Unesco comme patrimoine culturel immatériel – qui est une sorte de "constitution" instituant, dès le XIIIe siècle, le respect aux femmes et la participation de ces dernières aux affaires politiques au sein d’assemblées générales. Bien évidemment, cela ne signifie pas que l’Afrique était (est) exempte d’oppression patriarcale mais cela démontre que les femmes africaines n’étaient pas des victimes passives. Si l’on en doutait encore, un bref survol des figures féminines africaines puissantes suffira pour s’en convaincre, depuis les redoutables Mino, surnommées les amazones du Dahomey (Bénin) à la reine Yaa Asentewaa de l’Empire Ashanti (Ghana) connue pour la "Guerre du Trône d’or" contre l’empire britannique ou, encore, la reine guerrière Nzinga (Angola) qui a tenu en échec les assauts colonialistes portugais durant 40 ans grâce à une stratégie militaire hors pair conjuguée à des techniques de combats inédites.

Les cinq grands courants du féminisme africain contemporain

Le féminisme africain recouvre diverses réalités et luttes féminines tant le continent est grand et les enjeux propres aux régions considérées. Toutefois, Naomi Nkealah, une académicienne d’Afrique du Sud, établit cinq grands courants féministes :

Le "Stiwanisme" : courant féministe qui postule que les femmes africaines sont aux prises avec des structures oppressives résultant de la (néo) colonisation avec comme double conséquence de placer systématiquement les hommes au sommet des hiérarchies sociales et d’amener les femmes à intérioriser ce système hiérarchique.

Le "femmisme ou femalism" : courant féministe qui vise le double affranchissement des femmes africaines vis-à-vis du patriarcat et de l’instrumentalisation abusive de la tradition à leurs dépens. Ce courant est né pour répondre aux besoins et enjeux féministes spécifiques des femmes africaines et/ou afrodescendantes lesquelles sont systématiquement invisibilisées dans les mouvements féministes internationaux.

Le féminisme de l’escargot : courant féministe qui développe des stratégies de survie face à l’oppression patriarcale. Concrètement, les femmes sont invitées à travailler ou à interagir avec les hommes oppressifs "aussi lentement qu’un escargot" afin de se soustraire, autant que faire se peut, à la violence de l’exploitation patriarcale qui pèse lourdement sur le corps des femmes, notamment à travers le travail domestique et/ou du care (soin).

Le maternisme : courant féministe qui postule la complémentarité des femmes et des hommes dans des rapports de coopération, de compréhension et de tolérance afin de vivre en harmonie sur la terre mère. Cette pensée féministe accorde une place centrale aux enjeux écologiques et transcende le genre, tant les femmes que les hommes peuvent se déclarer maternistes.

Le négo-féminisme : courant féministe qui s’appuie sur la tradition de négociation et de recherche du compromis présente dans de nombreuses régions d’Afrique. Concrètement, les féministes doivent s’inscrire, non pas dans une confrontation frontale avec le patriarcat, mais bien dans des pratiques de négociation habiles et stratégiques afin de gagner plus de libertés.

L’Afroféminisme, la lutte féministe des afrodescendantes en contexte européen

Parce qu’elles ne vivent plus – voire n’ont jamais vécu – sur le continent africain, les Afrodescendantes d’Europe (ou Afropéennes) rencontrent des difficultés qui leur sont spécifiques à savoir un sexisme amplifié du racisme et d’autres formes d’oppressions. A ce titre, elles ont développé "l’Afroféminisme", un nouveau courant féministe plus à même de répondre à leurs besoins. Il est à noter que l’Afroféminisme des Afropéennes n’est pas une transposition du "Blackfeminism" des Afro-américaines en Europe, en ce sens que leurs expériences respectives de la négritude et du racisme s’inscrivent, certes dans des histoires de violences inouïes à l’égard des personnes noires, mais dans des contextes bien différents, la colonisation et le maintien de lien avec le continent africain pour les premières et l’esclavage et la rupture des liens avec l’Afrique pour les secondes.

Pour aller plus loin

Hassina Semah est sociologue et psychologue clinicienne, spécialisée dans les violences conjugales et interculturelles. Elle est major de la première promotion du master francophone de spécialisation en études de genre. Elle est également membre des collectifs féministes " Resisters " et " Collecti.e.f 8 maars ".