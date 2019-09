Affaire Naga Munchetty : la BBC accusée de racisme

On peut être un média ayant à coeur de mettre en avant la diversité, être une des meilleurs élèves du monde des médias en matière de représentation des minorités et tout de même trébucher dans le tapis.

C’est ce qu’il se passe actuellement à la BBC avec une polémique touchant la présentatrice britannique Naga Munchetty.

Le 17 juillet dernier, lors d’une matinale sur la première chaîne britannique, il a été question du président Trump et des propos de ce dernier invitant quatre élues du Congrès à “retourner d’où elles viennent”, des propos condamnés immédiatement à travers le monde. Dans les commentaires d'après sujet, le journaliste Dan Walker a demandé son avis à sa consoeur Naga Munchetty sur la question, en l’invitant à faire part de son expérience personnelle en tant que femme racisée. La journaliste a répondu qu’on lui avait déjà adressé des propos similaires (“retourne chez toi”) que ces propos étaient emprunt de racisme et que, tout en n’accusant personne de quoi que ce soit, on ne pouvait nier une certaine connotation à ces propos. La présentratrice de la BBC s’est encore dit “furieuse” en soulignant que ces propos engageaient la responsabilité de celui qui les avait émis, à savoir le président américain, d’autant que la portée publique de sa voix est forte.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe.

La journaliste visée par des plaintes

A la suite de l’émission, des plaintes accusant la journaliste d’enfreindre les règles de conduite éditoriales en ayant donné un avis personnel ont atterri sur le bureau de la direction éditoriale de la chaîne. Suite à ces plaintes, le comité éditorial de la BBC a déclaré que l’animatrice avait outrepassé le cadre de la mission qui lui avait été confiée et retenu partiellement la plainte contre l’animatrice, au motif qu’elle avait émis un avis personnel et analysé les raisons et les conséquences des paroles du président américain, bien qu’elle ait déclaré à la fin de l’échange que le programme n’était pas le lieu pour donner son avis propre.

La chaîne retient néanmoins que la journaliste fut invitée par son confrère à faire part de son expérience personnelle et qu’elle avait des “raisons légitimes d’avoir un ressenti personnel fort sur la question”. Les réactions suite à ce blâme ont immédiatement fusé et le hashtag #IstandwithRaga a fait son apparition sur les réseaux sociaux.

Dans celle-ci, elles et ils rappellent que le racisme n’est pas une opinion et invitent, en outre, la BBC a revenir sur sa décision de réprimander la journaliste

Des personnalités prennent sa défense

En réponse à ce blâme, des présentateurs vedettes, des acteurs, des scientifiques mais aussi des politiciens issus des minorités, comme la personnalité médiatique Sir Lenny Henry, se sont fendus d’une lettre ouverte parue dans le Guardian et signée par une cinquantaine de personnalité issues de la diversité. Dans celle-ci, elles et ils rappellent que le racisme n’est pas une opinion et invitent, en outre, la BBC a revenir sur sa décision de réprimander la journaliste, à encourager les journalistes à ne pas être impartial quand il s’agit de racisme et à entamer une réflexion sur la présence des personnalités issues de la diversité en son sein et ce d’autant que les chiffres des personnalités issues de la diversité représentées à l’écran ne sont pas assez élevés. Elles et ils déclarent être soutenu.e.s en interne par des membres de leur corporation, craignant la censure et un estompement des valeurs de tolérance et de lutte contre le racisme de la chaîne.

Les signataires demandent, par ailleurs, que la BBC déclare qu’il n’est de place pour aucune ambiguïté, ni “impartialité” dès lors qu’il est question de racisme dans une émission et sont soutenu.e.s par le leader du Parti Travailliste, Jeremy Corbyn, et une quarantaine de ses élu.e.s. L’organe de médiation Ofcom est en train d’évaluer l’opportunité de se saisir de l’enquête.

La diversité n’est pas négociable !

Le directeur éditorial de la chaine est quant à lui intervenu pour essayer de calmer le jeu en parlant d’un malentendu et en se défendant d’une quelconque volonté de banaliser le racisme. La BBC rappelle Naga Munchetty avait le droit de faire part de son expérience personnelle et de dénoncer les attaques personnelles belles et bien racistes évoquées à l’antenne et que l’entreprise la soutient dans son combat mais elle rappelle aussi que c’est le jugement public et la recherche de motifs derrière les propos du président américain qui constituent les faits reprochés à la journaliste.

Du côté des protestataires, le député travailliste Lewis a indiqué que cette affaire semblait montrer le peu de présence des personnes issues de la diversité à un niveau de management plus élevé de la chaîne. Naga Munchetty se refuse à tout commentaire. Quant à son collègue Dan Walker, la BBC vient seulement de déclarer que sa responsabilité dans cette histoire pourrait être engagée. L’affaire, qui se déroule dans le contexte déjà très tendu du Brexit, est donc loin d’être close.

Marie Cappart est historienne. Spécialisée en histoires des familles et sur la question de la représentation des femmes à travers l’Histoire.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par Alter-Egales (Fédération Wallonie Bruxelles) qui propose des contenus d'actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.