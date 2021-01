Affaire Kaat Bollen : la pudibonderie et l'hypocrisie à son comble

L’affaire Kaat Bollen en Flandre est venue secouer les divans et fauteuils des psys. En 2021, après les #metoo, la victoire des Argentines et les luttes des Polonaises, après le geste fort d’Adèle Haenel, après les#BalanceTonPorcTonPsyTonProf ; une décision, d’un sexisme digne des années 50, est prise par le Conseil disciplinaire de la Commission belge des psychologues.



La décision en appel est tombée. La psychologue Kaat Bollen serait sortie du cadre strict de sa profession et mérite un avertissement. Son tort ? Des photos et vidéos jugées inappropriées, incongrues, trop “sexys” pour une psychologue. Nous sommes abasourdies qu’une clinicienne soit disqualifiée pour des faits qui relèvent de sa vie privée. Nous sommes davantage en colère d’apprendre que la Commission Belge des Psychologues n’ait pas protégé, soutenu son affiliée, ni entrevu le caractère sexiste de la plainte. Nous sommes inquiètes qu’un collègue, psychologue, se prête à la délation.

►►► A lire aussi : Flandre : Kaat Bollen, trop sexy pour être psychologue, selon ses confrères

Car à en croire le Conseil disciplinaire de la Commission des psychologues, une psychologue devrait être posée, discrète, et de bonnes mœurs. Ce jugement contre Kaat Bollen représente, en fait, une injonction supplémentaire à la bienséance imposée aux femmes. Bienséance au nom de laquelle un pair s’est permis de dénoncer et de juger moralement une collègue femme. Un censeur qui s’octroie le droit de rappeler à l’ordre moral les “mauvaises” professionnelles. Le Conseil disciplinaire lui aura donné raison… Ce même Conseil qui joue aux abonnés absents quand il s’agit de combattre le sexisme au sein de la profession. Preuve que nous avons ici affaire à une justice à deux vitesses.

Déjà qu’on nous inculque, depuis le berceau universitaire, l’idée qu’une “bonne” psychologue est attentive, compréhensive, empathique et “bien dans sa tête”. Mais en plus, à l'arrivée sur le marché de l’emploi plus que saturé, nous découvrons vite que la psychologue, aussi bonne soit-elle, va devoir accepter le temps partiel sans broncher tout comme un CDD. Car la psychologue est convenable, elle est réfléchie. Elle est aussi tenue à la "neutralité bienveillante". Une psychologue ne pourrait pas, dans sa vie privée, déroger à la norme, au "bon sens", à la “loi de Papa” ? Elle ne pourrait pas avoir un corps trop visible, une sexualité "piquante" ?

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Nous sommes psychologues et psychothérapeutes. Notre expérience clinique nous conduit à veiller à proposer à nos patient·es des espaces thérapeutiques qui considèrent la marge et questionnent la soi-disant neutralité de notre profession. Parce que nous ne vivons pas hors du monde, nous rencontrons nos patient·es dans notre vie privée, parfois en milieu festif ou militant, parfois nous les croisons en présence de nos proches.

Nous nous interrogeons sur ce qu’il est pertinent de dire de nous-même à nos patient.e.s, ce que nous pouvons laisser entrevoir, faire apparaître de nos parcours respectifs. L’objectif est toujours de les accompagner dans leur propre cheminement introspectif. A ces moments de collision entre le privé et le professionnel, nous ne pouvons pas répondre de manière uniforme.

Avec les réseaux sociaux, la frontière entre privé et public est devenue poreuse, floue, et cela impacte la relation thérapeutique. Le privé est politique, notre profession l’est aussi, inévitablement : elle nous convoque au croisement de l’intime et du secret, du dehors et du public. En cela, c’est notre travail de proposer un cadre thérapeutique suffisamment solide et sécurisant à nos patient·es, cadre soutenu par la confidentialité et le secret professionnel qui en sont indissociables.

Nous tentons d’offrir un espace qui permette aussi que des éléments de nos vies privées, si nos patient·es y ont accès, puissent être évoqués, élaborés, afin de ne pas interférer le travail thérapeutique ni empêcher la parole. C’est notre travail d’en faire quelque chose, d’utiliser tout cela dans l’analyse du transfert et du contre-transfert. C’est notre travail de nommer et de nous positionner pour aider nos patient·es à faire de même pour eux et elles-mêmes.

►►► A lire aussi : Genre et santé mentale : une approche féministe en psychologie

Aujourd’hui plus que jamais, il nous brûle de nous désaffilier de la Commission des Psychologues à laquelle nous sommes obligées de nous inscrire et qui est loin de nous représenter. Mais nous ne nous désinscrirons pas. Du moins pas tout de suite. Car d’une part, il nous serait interdit de porter le titre de psychologue. D’autre part cela pénaliserait nos patient·es. Annuellement, seule notre affiliation à la Commission permet aux bénéficiaires de soins psychologiques de percevoir un maigre remboursement, selon leur mutuelle (notre diplôme ne suffit pas).

Le système actuel nous soumet à un organisme qui prend nos patient·es les moins nanti·es en otage. Rappelons qu’en cette période de COVID, l’inégalité en matière d’accès aux soins de santé mentale a été largement dénoncée. Le coût d’une thérapie est bien souvent un frein majeur pour les personnes qui en auraient le plus besoin. Si notre profession se veut indépendante du médical, elle ne l’est visiblement pas d’une institution bien installée dans son fauteuil patriarcal qui ne semble pas s’interroger sur les questions de genre qui traversent notre profession alors qu’elle est l’une des plus féminisée qui soit (près de 85% de femmes, juste après les sage-femmes et les aides-soignantes).

Institution qui ne s’interroge pas sur les conséquences de cette féminisation sur les trajectoires professionnelles des cliniciennes. Qui établit le Neutre comme critère objectif, or, nous savons, comme l’ont si souvent démontré de nombreuses auteures féministes que la Neutralité a pour modèle l’homme, blanc, hétérosexuel et de classe sociale élevée.



Dès lors, nous préférons nous dénoncer nous-mêmes avant qu’un collègue ne se permette de nous juger sur base de notre marginalité, de nos points de vue, de nos apparences, de nos appartenances. Pour être psychologue et thérapeute, c’est vrai, il faut tenter d’être bien avec soi-même et cela nécessite parfois de déroger aux normes dominantes. L’important, n’est-ce pas d’en avoir conscience ?



*Une carte blanche co-Rédigée par Isabelle Gosselin, psychologue et psychothérapeute analytique ; Myriam Monheim, psychologue et Psychothérapeute systémique ; Roxanne Chinikar, psychologue

