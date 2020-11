Adoption du plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes

Le plan intra-francophone 2020-2024 de lutte contre les violences faites aux femmes est sur les rails. Depuis le début de la législature, les ministres francophones des Droits des femmes, Christie Morreale (PS) pour la Région wallonne, Bénédicte Linard (Ecolo) pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et Barbara Trachte (Ecolo) pour la Cocof, ainsi que les différents niveaux de pouvoir ont décidé d’unir leurs forces et de travailler ensemble pour améliorer les droits des femmes avec une priorité d’agenda : faire reculer les violences faites aux femmes. Le plan a été adopté ce 26 novembre par les trois entités, le collège de la Cocof, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le gouvernement wallon.

65 mesures et projets ont donc été identifiés pour la législature et les trois ministres unissent leurs voix pour les présenter. Parmi celles-ci figurent notamment la volonté de généraliser les animations d’éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective (EVRAS) dans les écoles et en-dehors, la récolte de données qualitatives et quantitatives sur les violences, notamment à des fins de recherche, le lancement de vastes campagnes d’information et de sensibilisation, également envers les hommes mais aussi l’ouverture de places d’accueil complémentaires ou encore de nouvelles formules de logement.

Des plans complémentaires

Ce plan constituera la contribution des entités francophones au futur Plan national de lutte contre les violences de genre. Bénédicte Linard insiste également sur le fait que ce plan est complémentaire et s’articule avec le plan Droits des femmes adopté par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

►►► A lire aussi : Quels défis pour le plan "droits des femmes"?

Le plan intra-francophone a en outre été élaboré avec la participation de la société civile puisqu’une centaine de structures de terrain ont été consultées et ont permis de fixer les lignes directrices de cette feuille de route. La société civile continuera par ailleurs d’interagir sur ce plan puisqu’elle sera représentée au comité de suivi et d’évaluation du projet.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

Si vous souhaitez contacter l’équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be.

Les Grenades-RTBF est un projet soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui propose des contenus d’actualité sous un prisme genre et féministe. Le projet a pour ambition de donner plus de voix aux femmes, sous-représentées dans les médias.