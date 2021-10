Accord sur le budget fédéral : quels effets sur les femmes ?

Le gouvernement fédéral s’est accordé le 12 octobre sur le budget 2022 et sur toute une série de dossiers qui y sont liés, dont la réforme du marché du travail, la relance et les mesures pour lutter contre l’augmentation des prix de l’énergie, a annoncé le cabinet du Premier ministre, Alexander De Croo (Open Vld).

Contexte

Depuis 2007, le gender budgeting s’applique au budget fédéral, c’est-à-dire la "budgétisation sensible au genre" qui implique, selon le Conseil de l’Europe, "une évaluation des budgets existants avec une perspective de genre à tous les niveaux du processus budgétaire, ainsi qu’une restructuration des revenus et des dépenses dans le but de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes".

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe

"Un concept essentiel à l’égalité hommes-femmes qui peine encore à se traduire concrètement", soulignait Alter Echos en 2016. Le gender budgeting fait partie d’un ensemble plus large : le gender mainstreaming, soit l’intégration de la dimension du genre dans toutes les décisions publiques. Le 11 juin 2021, le Conseil des ministres a adopté le Plan fédéral Gender mainstreaming présenté par la secrétaire d’État à l’Égalité des genres, Sarah Schlitz (Ecolo). Un plan qui comprend 180 mesures, une "mission ambitieuse" pour le gouvernement fédéral.

Focus sur les malades longue durée

Mais revenons au budget fédéral et prenons une mesure dont on a beaucoup parlé et qui constitue un dossier important au sein de cet accord : la remise au travail des malades de longue durée. Des mesures d’accompagnement des malades de longue durée vont être prises, mais aussi des sanctions à la clé pour les travailleurs et travailleuses qui, notamment refuseraient de répondre à un questionnaire médical concernant leur état de santé ou refuseraient de se présenter devant un médecin. "Les malades de longue durée qui refusent de s’inscrire dans une démarche progressive de retour au travail pourront être sanctionnés financièrement", note Le Soir. Une perte de revenu de 2,5% sera possible. Le gouvernement prévoit aussi de sanctionner les entreprises qui auraient trop de malades de longue durée au sein de leurs murs.

Ces malades étaient 415.000 en juin 2018, 71.000 de plus en quatre ans et environ 500.000 aujourd’hui. Combien de femmes parmi ces malades longue durée ? "Plus de femmes que d’hommes", répond Soizic Dubot, coordinatrice spécialisée dans les questions socio-économiques au sein de Vie Féminine. Un constat confirmé par les chiffres de l'Etat pour l’année 2019 qui comptabilisaient 14,51 % de femmes et 8,38% d’hommes parmi les malades longue durée.

Les conditions de travail déterminent des inégalités massives de santé dont l’impact sur les femmes est insuffisamment pris en compte par les politiques de prévention

"La pénibilité non reconnue du travail des femmes"

"Ce n’est pas une tendance nouvelle, c’est comme cela depuis des années", poursuit Soizic Dubot. "Si on regarde les chiffres des dépressions longue durée et des burn out entre 2016 et 2020, on assiste à une augmentation de 39 %, c’est énorme et cela concerne deux tiers de femmes". Pas vraiment surprenant pour l’experte. "Cela rejoint la question de la pénibilité non reconnue, qui est un chantier politique en tant que tel. Dans les secteurs à prédominance féminine, là où on trouve de nombreuses travailleuses peu diplômées ou pas diplômées, souvent des femmes racisées également, la pénibilité du travail n’est pas reconnue. Je pense aux caissières ou aux femmes dans le secteur du nettoyage. Cela conduit à des maladies longue durée. Nous recevons des témoignages en ce sens à Vie Féminine, des femmes qui sont obligées de réduire d’elles-mêmes leur temps de travail ou qui tombent malades pour longtemps. La pénibilité de leur travail est un chantier urgent, dont il faut s’occuper !"

►►► Pour recevoir les informations des Grenades via notre newsletter, n’hésitez pas à vous inscrire ici

C’est aussi ce qu’a montré une étude européenne, conduite par le chercheur Laurent Vogel. "Les conditions de travail déterminent des inégalités massives de santé dont l’impact sur les femmes est insuffisamment pris en compte par les politiques de prévention", écrit-il d’emblée. "Cette non reconnaissance et cette non valorisation, notamment salariale, ont des impacts psychologiques non négligeables sur les travailleuses. L'âge joue aussi. Et il y a la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle qui pèse plus sur leurs épaules, et encore plus pour les mamans solo", complète Soizic Dubot.

Bref, pour toutes ces raisons, les femmes se retrouvent plus parmi les rangs des malades longue durée et seront donc affectées directement par les mesures du gouvernement qui les concernent. "L’accès à l’emploi, dans la société telle qu’elle est organisée, est capital pour les femmes. Mais il faut qu’elles puissent exercer leur emploi dans des bonnes conditions, cela ne va pas si elles en tombent malades", déplore-t-elle.

►►► A lire : Les femmes risquent de disparaître du marché de l'emploi à cause de la pandémie